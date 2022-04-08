Blizzard снова дарит подписку на World of Warcraft, но не для России и Беларуси

Игроки World of Warcraft сообщили на форуме игры, что Blizzard снова дарит жителям Украины и стран СНГ подписку на месяц. На этот раз компания обошлась без письма с объяснениями.

Вторую подписку на месяц для World of Warcraft начислили спустя 30 дней после первой. Подарок раздают игрокам, которые заходили в MMORPG в феврале и марте.

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Blizzard приостановила продажи игр и услуг в России и Беларуси, но ограничения затронули Украину со странами СНГ. Из-за этого компании пришлось бесплатно раздавать игровое время для World of Warcraft игрокам, которых санкции не должны были коснуться.

Ранее Blizzard сообщила, что ищет альтернативные способы оплаты для жителей стран, на которые не распространяются санкции Запада. О решении проблемы компания пока не сообщила.

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