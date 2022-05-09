В ожидании Hogwarts Legacy. В Elden Ring теперь можно сыграть за Гарри Поттера

Энтузиаст под ником az3163693 создал мод, благодаря которому изучать магический мир Elden Ring можно за Гарри Поттера. В бою герой использует бузинную палочку, а передвигается на метле Нимбус-2000.
Гарри Поттер в Elden Ring носит повседневную одежду, которой заменили комплект брони боевого мага. Палочка используется вместо Карианского королевского скипетра, а метла — вместо Торрента. Герой атакует заклинаниями, под которые моддер сделал анимации движения палочки.
Единственная заметная проблема — полёты на метле. На ней дают передвигаться так же, как и на Торренте, а иногда она вылетает у героя из-под ног.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Hogwarts Legacy, следующая крупная игра по вселенной Гарри Поттера, выйдет до конца 2022 года.
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