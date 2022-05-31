Nintendo подала более 500 жалоб на блогера из-за музыки

Nintendo снова начала бороться с блогарами, которые выкладывают на YouTube музыку из игр компании. Ютубер под ником DeoxysPrime сообщил, что на его канал пришло более 500 жалоб из-за нарушений авторских прав.
В обращении к аудитории DeoxysPrime отметил, что YouTube также заблокировал около 10 роликов с песнями Nintendo.
Очевидно, что они не хотят, чтобы их саундтрек был на YouTube. Мне нравится слушать музыку Nintendo, как и вам, но продолжать в том же духе нет никакого смысла.
С проблемой блогер боролся с 2019 года, когда из-за жалоб Nintendo с его канала удалили музыку из Splatoon 2, Xenoblade и Bayonetta 2. Ранее подобная ситуация случилась с GilvaSunner, на канале которого было более полумиллиона подписчиков, но теперь он закрыт из-за страйков.
Оба блогера в своих сообщениях дают понять, что Nintendo имеет право на защиту авторских прав и не стоит критиковать компанию. Проблема для фанатов заключается в том, что музыка из игр издателя нигде не публикуется.
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