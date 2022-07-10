Фанаты Elden Ring нашли в игре ещё одну отсылку к Джорджу Мартину

Фанаты Elden Ring даже спустя полгода после выхода игры находят необычные детали. На этот раз на форуме Reddit решили, что обнаружили ещё одну отсылку к писателю Джорджу Мартину, который помогал разработчикам в создании мира экшена.
Во время разговора с Гидеоном в Elden Ring один из игроков заметил, что первые буквы имён боссов сверху вниз образуют инициалы GRRM (George Raymond Richard Martin). Фанаты думают, что так разработчики оставили отсылку к Джорджу Мартину.
Ранее издание PC Gamer выяснило, что имена богов Elden Ring начинаются с инициалов Мартина. Писатель после этого сообщил, что не оставлял никаких отсылок к себе, а его имя и так есть среди создателей экшена.
Elden Ring вышла в феврале этого года и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно создатели экшена прислали подарок известному игроку, который помогает другим убить одного из самых сильных боссов.
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