Rockstar продолжает игнорировать проблемы в Red Dead Redemption 2

В июле авторы Red Dead Redemption 2 заявили, что им пришлось свернуть активную поддержку онлайн-составляющей игры, чтобы сосредоточиться на GTA 6. На фоне этих новостей игроки даже провели масштабные похороны проекта.
Недавно один из игроков в Red Dead Online решил пожаловаться службе поддержки Rockstar Games на читеров. По его словам, в ответе специалист поддержки заявил, что компания больше не борется с недобросовестными игроками.
Это письмо опубликовал на Reddit пользователь под ником IrishLegends.
Мы ценим, что вы нашли время, чтобы сообщить об этом, но сообщения о читерах в настоящее время не принимаются для Red Dead Redemption 2.
Видимо, опубликованное на Reddit письмо вызвало резонанс среди игроков, и Rockstar в новом ответе пользователю IrishLegends сообщила, что жалобы на читеров компания всё же принимает.
Мы абсолютно точно принимаем сообщения о читерах и очень серьёзно относимся к читерству и грифингу в наших играх.
Если эти письма не фейк, то не совсем ясно, борется ли в итоге компания с читерами в Red Dead Online или нет.
- 31 августа 2022
-
17:43
-
17:42
-
17:23
-
16:58
-
16:52
-
16:41
-
16:18
-
16:17
-
16:03
-
15:51
-
15:49
-
15:31
-
15:26
-
14:55
-
14:51
-
14:22
-
14:16
-
13:45
-
13:44
-
13:11
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
11:41
-
11:22
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
04:32
- 30 августа 2022
-
23:10
-
21:18
-
19:57