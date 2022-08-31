Rockstar продолжает игнорировать проблемы в Red Dead Redemption 2

В июле авторы Red Dead Redemption 2 заявили, что им пришлось свернуть активную поддержку онлайн-составляющей игры, чтобы сосредоточиться на GTA 6. На фоне этих новостей игроки даже провели масштабные похороны проекта.

Недавно один из игроков в Red Dead Online решил пожаловаться службе поддержки Rockstar Games на читеров. По его словам, в ответе специалист поддержки заявил, что компания больше не борется с недобросовестными игроками.

Это письмо опубликовал на Reddit пользователь под ником IrishLegends.

Мы ценим, что вы нашли время, чтобы сообщить об этом, но сообщения о читерах в настоящее время не принимаются для Red Dead Redemption 2.

Видимо, опубликованное на Reddit письмо вызвало резонанс среди игроков, и Rockstar в новом ответе пользователю IrishLegends сообщила, что жалобы на читеров компания всё же принимает.

Мы абсолютно точно принимаем сообщения о читерах и очень серьёзно относимся к читерству и грифингу в наших играх.

Если эти письма не фейк, то не совсем ясно, борется ли в итоге компания с читерами в Red Dead Online или нет.