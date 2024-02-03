Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Stream A — Play in
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда сериала «Во все тяжкие» Кристен Риттер сыграет в «Сонике в кино 3»

Звезда сериала «Во все тяжкие» Кристен Риттер сыграет в «Сонике в кино 3»
Комментарии

Журналисты издания IGN сообщили, что звезда сериала «Во все тяжкие» Кристен Риттер сыграет в «Сонике в кино 3». Напомним, в шоу она исполнила роль Джейн Марголис — возлюбленной Джесси Пинкмана.

Ко всему прочему, в каст картины войдут Алила Браун («Три тысячи лет желаний»), Джеймс Уок («Милосердие»), София Пернас («Кровь и сокровище»), Кристо Фернандес (Тед Лассо) и Тика Самптер («Совместная поездка»).

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Мировая премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря.

Материалы по теме
Видео
Вышел тизер «Соника в кино 3» — герой Джима Керри вернётся
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android