HEROIC и beastcoast вышли на The International 2024 по Dota 2

19 июня завершились закрытые отборочные к топ-турниру The International 2024 по Dota 2 в Южной Америке. Региональные слоты на главном ивенте года по «Доте» достались командам HEROIC и beastcoast.

Первый слот региона достался HEROIC, которая не проиграла ни одной карты в рамках данной квалификации. Что касается второго слота, его забрала перуанская beastcoast, которая, несмотря на поражение в верхней сетке от «Героик», смогла вырвать победу в решающем матче у BOOM Esports.

Данные коллективы присоединятся к другим 14 командам на турнире The International 2024, который пройдёт в Копенгагене, Дания, с 4 по 15 сентября.

Закрытые квалификации на The International 2024 в Южной Америке прошли в онлайн-формате с 14 по 19 июня. В рамках отборов 12 команд, представляющих регион, сразились за два слота на главном турнире года по Dota 2.