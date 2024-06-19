Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шутеру Counter-Strike исполнилось 25 лет

Шутеру Counter-Strike исполнилось 25 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Серии компьютерных игр в жанре «шутер» под названием Counter-Strike от американской компании Valve исполнилось 25 лет.

Изначально Counter-Strike была создана как многопользовательский мод для игры Half-Life 19 июня 1999 года. Однако уже в 2000 году шутер стал самостоятельной игрой под крылом Valve.

Затем в рамках серии также выходили такие игры, как Counter-Strike: Condition Zero (2004 г.), Counter-Strike: Source (2004 г.), Counter-Strike: Global Offensive (2012 г.) и Counter-Strike 2 (2023 г.).

На сегодняшний день Counter-Strike 2 является одной из самых популярных онлайн-игр, стабильно занимающей лидерскую позицию в чартах Steam. Кроме этого, шутер представляет из себя топовую киберспортивную дисциплину, по которой ежегодно проходит множество турниров с крупными призовыми.

Материалы по теме
Ранняя версия новой игры от Valve утекла в Сеть ещё до официального анонса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android