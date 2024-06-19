Звезду «Диверсанта» Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом — СМИ

Известного российского актёра Алексея Бардукова госпитализировали в Москве. Как сообщает телеграм-канал Mash, ему был поставлен диагноз ботулизм с подозрением на инсульт.

По информации издания, 39-летней звезде «Диверсанта» и «Перевала Дятлова» стало плохо 16 июня, и жена вызвала домой скорую. У актёра кружилась голова, были слабость, высокое давление, стало трудно ходить и стоять. Предварительно, до этого актёр ел блюда из службы доставки. Сейчас Бардуков находится в состоянии средней степени тяжести и в ближайшие дни он пробудет в палате.

Алексей Бардуков больше всего известен по российским военным и криминальным произведениям, среди которых «Диверсант» и «Мосгаз». Кроме того, актёр играет в московском театре «Сатирикон».