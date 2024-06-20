Умер актёр Дональд Сазерленд, звезда Голливуда и саги «Голодные игры»

20 июня стало известно о смерти Дональда Сазерленда — знаменитого канадского актёра театра, кино и телевидения. Артисту было 88 лет, смерть наступила после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд — один из самых известных голливудских актёров XX и XXI веков. Канадец начал играть в кино и на телевидении в середине 1960-х, обретя популярность в 1970-х благодаря выходу фильма «Военно-полевой госпиталь», за который артист получил номинацию на «Золотой глобус».

За свою карьеру Сазерленд снялся в более чем 150 произведениях, среди которых культовые «Гордость и предубеждение» и «Лучшее предложение». Современной аудитории актёр больше всего известен по роли президента Кориолана Сноу в саге «Голодные игры».