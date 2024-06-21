Между «Дэдпулом 2» и «Дэдпулом 3» пройдёт шесть лет

Свежая информация о ленте «Дэдпул 3» появилась в издании Total Film. Стало известно, что между «Дэдпулом 2» и «Дэдпулом 3» прошло шесть лет. Забавно, что сиквел вышел в 2018 году, а триквел выйдет в этом — разница в шесть лет.

Однако речь идёт именно про события в киновселенной Marvel. Из того же выпуска Total Film появилась и другая информация. Судя по всему, спокойная и размеренная жизнь у Дэдпула шла не очень.

Он оказывается бесполезным в продаже автомобилей и торговле лекарствами от давления старушки Эл. Всё это ради того, чтобы выплачивать аренду.

Похоже, Уэйд Уилсон решил оставить жизнь наёмника, но ему помешают сотрудники организации TVA, которые придут к Дэдпулу домой и объяснят ему новую миссию.

Фильм выйдет в прокат 26 июля.