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Фото и видео в WhatsApp теперь можно передавать в HD-качестве

Фото и видео в WhatsApp теперь можно передавать в HD-качестве
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Разработчики WhatsApp выпустили новую версию приложения под номером 24.12.78 для iOS. Одним из главных нововведений стала возможность отправлять фотографии и видео в HD-качестве.

Для этого необходимо обновить приложение до последний версии в App Store, а затем перейти в настройки программы. Там нужно выбрать пункт «Хранилище и данные» и перейти во вкладку «Качество загрузки медиафайлов». Именно здесь можно выставить HD-качество изображений и роликов по умолчанию, чтобы всегда отправлять другим пользователям фотографии и видео в высоком разрешении.

Вместе с выходом версии 24.12.78 пользователи WhatsApp на iOS также могут публиковать расширенные видеостатусы. Сейчас их длительность составляет целую минуту, ранее хронометраж ограничивался 30 секундами.

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