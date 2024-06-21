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Хоррор «Еретик» с Хью Грантом выйдет в России 14 ноября

Хоррор «Еретик» с Хью Грантом выйдет в России 14 ноября
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Кинокомпания «Вольга» объявила, что премьера хоррора «Еретик» с Хью Грантом («Джентельмены») в российском прокате состоится 14 ноября. В этот день картина появится и в кинотеатрах по всему миру.

Согласно синопсису, две религиозные девушки ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однакон один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини попадают в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами будущего фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».

Вероятно, первый трейлер авторы выпустят до конца лета. Другие подробности пока не раскрываются.

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