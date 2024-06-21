Diablo 4 показала рекордный старт в истории Game Pass

Diablo 4 вышла в Game Pass в марте и стала первой игрой Blizzard, появившейся в подписке. Недавно глава Xbox Game Studios Мэтт Бути сообщил, что релиз проекта стал самым успешным запуском в сервисе для игр от внутренних студий Microsoft.

По словам Бути, за 10 дней геймеры провели в Diablo 4 более 10 миллионов часов. Правда сколько конкретно игроков скачали тайтл руководитель не раскрыл.

Diablo — культовая франшиза, созданная Blizzard. В ней рассказывается о борьбе человечества с демонами. В каждой части люди (и не только люди) борются с порождениями ада. В четвёртой части, к примеру, геймеры противостояли могущественному демону по имени Лилит.

Напомним, 14 мая в Diablo 4 стартовал четвёртый сезон. Одним из главных нововведений стала механика закаливания предметов.