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Второй сезон «Дома дракона» официально выйдет в России — СМИ

Второй сезон «Дома дракона» официально выйдет в России — СМИ
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Журналисты издания «Бюллетень кинопрокатчика» обратили внимание, что в онлайн-кинотеатре Okko появилась карточка для второго сезона «Дома дракона». Видимо, продолжение шоу таки официально появится на российских стриминговых платформах. Однако дата выхода пока не раскрывается.

В остальном мире второй сезон «Дома дракона» уже стартовал. Для просмотра стала доступна первая серия. Вторая выйдет 24 июня, а всего эпизодов ожидается восемь. Финальный выйдет 5 августа.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Напомним, HBO тем временем уже начала работу над третьим сезоном, выход которого состоится не раньше 2025 года.

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