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Первый трейлер «Соника в кино 3» выйдет в июле — инсайдер

Первый трейлер «Соника в кино 3» выйдет в июле — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман поделился новой информацией о фильме «Соник в кино 3». По его информации, компания Paramount Pictures выпустит дебютный трейлер ленты уже в июле — в нём в том числе должны подтвердить дату выхода и показать синопсис ленты.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу в исполнении Киану Ривза — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года. Ранее инсайдеры предполагали, что ленту могут перенести на 2025 год из-за забастовок актёров и сценаристов.

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