«Не мог представить, что Женя будет плакать». Как юный фигурист вывел Медведеву на эмоции

Героизм Тиффани Загорски стал одним из главных сюжетов чемпионата России. Фигуристка приехала на турнир в Санкт-Петербурге, не успев до конца восстановиться после менингита. И если в ритм-танце Загорски в дуэте с Джонатаном Гурейро откатала отлично, то в произвольном проблемы у девушки начались уже на первой минуте выступления. Загорски докатывала программу на морально-волевых, а в один момент не выдержала и упала. Но поднялась и продолжила выступать. Гурейро два раза предлагал партнёрше остановиться, но Тиффани упорно не соглашалась. Лишь чудом Загорски удалось докатать программу до конца.

После проката девушка долго не могла отдышаться и сразу попросилась лечь. Тиффани унесли с арены на руках, к ней на помощь неслись врачи. Зрители, наблюдавшие за всем этим, не сдерживали слёз. Рыдала и Анастасия Скопцова, а рядом с ней стояла волнующаяся Алина Загитова.



К сожалению, героизм Тиффани ни к чему не привёл. Они с Джонатаном лишились статуса третьей пары страны и теперь пропустят Олимпиаду. Но завершать карьеру опытный дуэт пока не собирается. Загорски и Гурейро готовы бороться дальше.



Но не только Тиффани заставила любителей фигурного катания плакать и восторгаться в прошлом году. Вспоминаем самые трогательные моменты 2021-го.

«Звезда родилась»

Главной сенсацией 2021 года, несомненно, стал 18-летний Марк Кондратюк. Из малоизвестного фигуриста ученик Светланы Соколовской в одночасье превратился в звезду сборной России. Началось восхождение Кондратюка ещё на прошлогоднем чемпионате страны, но свои лучшие выступления он выдал на Кубке Первого канала.



Изначально Марка не хотели брать в команду ни Медведева, ни Загитова. Жене фигурист достался по остаточному принципу. Пожалуй, этот факт лучше всего олицетворят то, насколько в Кондратюка не верили. И, как оказалось, зря. Марк был настроен самоотверженно биться за команду. Кондратюк отлично выступил в короткой программе, а в произвольной и вовсе задал жару. Юный фигурист выдал настолько энергетически мощный перформанс, что заставил расплакаться Евгению Медведеву и Анастасию Скопцову, а вместе с ними и многочисленных зрителей. «Звезда родилась», — кричал после проката Максим Траньков. Уже тогда стало понятно, что Марка ждёт большое будущее.

Кондратюк был поражён своим успехом. Вывести на эмоции Медведеву, которая до этого прилюдно плакала лишь однажды, и то на Олимпиаде, дорогого стоит.



«Если честно, не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору – не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать. Я рад, что попал в команду Жени: она мне помогла, а сейчас я старался помочь ей», — говорил Марк.



А на чемпионате России — 2022 Кондратюк уже расплакался сам. Фигурист одержал сенсационную победу и пробился в сборную на чемпионат Европы, и, вероятнее всего, на Олимпийские игры. Зрители встретили успех Марка овациями, а фигурист долго не мог поверить своему счастью. Чемпион скромно сидел в уголке победителей и изо всех сил старался сдержать слёзы.

«После сегодняшнего завтра уже нет»

Если Кондратюк в прошлом году был лишь на заре своей карьеры, то Алёна Косторная едва не оказалась на грани ухода из спорта. После перехода к Евгению Плющенко фигуристка провела очень тяжёлый сезон, и его апогеем стало непопадание Алёны на чемпионат мира. В финале Кубка России Косторная выступила очень слабо. Уже после короткой программы фигуристка понимала, что отобраться на турнир в Стокгольме ей не удастся.



«После сегодняшнего завтра уже нет», — рыдая говорила Алёна.



К счастью, завтра для фигуристки всё-таки наступило. Под руководством Этери Тутберидзе Косторная начала приходить в себя. И хоть травма лишила Алёну возможности побороться за Олимпиаду, девушка оптимизма не теряет — она собирается оставаться на ещё один цикл.

Слёзы Туктамышевой на чемпионате мира

Как часто и бывает, счастье одного человека соседствует с несчастьем другого. Пока Алёна Косторная плакала из-за провала в финале Кубка России, Елизавета Туктамышева радовалась первой за шесть лет поездке на чемпионат мира. Ученица Алексея Мишина собиралась просто кайфануть в Стокгольме. Если верить предстартовым интервью, Лиза даже не рассчитывала попасть на пьедестал. Но фигуристке удалось сотворить нечто невероятное. Вопреки всем прогнозам, в свои 24 года Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира. Неожиданно даже для самой себя. После досадного падения в произвольной Лиза уже не рассчитывала на удачный исход.



«Всегда надеешься, но тогда я думала, что подвела себя и никогда этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, то была счастлива», — говорила фигуристка.



После объявления результатов Лиза не смогла сдержать слёз. А вместе с ней от счастья плакали и миллионы болельщиков.

Прорыв Трусовой

Александру Трусову не раз критиковали за максимализм и бездумное желание прыгать, прыгать и ещё раз прыгать. Но целеустремлённость Русской ракеты всё-таки дала свои плоды. На контрольных прокатах в начале сезона фигуристка выдала исторический прокат, исполнив пять четверных прыжков. Никто в это уже не верил, но Саша взяла и сделала.



Эмоций после умопомрачительного выступления Трусовой не сдержал даже обычно спокойный Сергей Дудаков. Он поцеловал чехлы от коньков своей ученицы. Ну разве что-то может быть милее?

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Драма Усачёвой

Невероятно драматично складывается карьера Дарьи Усачёвой. В начале сезона фигуристка обещала показать тройной аксель и рассчитывала побороться за Олимпиаду. Но на Гран-при Японии её мечты были разрушены. Усачёва сильно упала на раскатке, а с арены её унесли на руках. На слёзы юной фигуристки смотреть было по-настоящему больно. Даша получила тяжёлую травму и в Москву вернулась на кресле-каталке.



Вероятнее всего, в олимпийском сезоне мы выступлений Усачёвой не увидим. Но хочется верить, что фигуристка не опустит руки и вернётся в спорт ещё сильнее, чем прежде.

Медведева поняла, что потеряла

Евгения Медведева не соревнуется с 2019 года, но фактически призналась в том, что завершила карьеру, только в прошлом году.



«У меня спина в одну сторону не поворачивается… Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов», — пояснила фигуристка.



Казалось, ученица Тутберидзе уже отпустила историю со спортом и с головой погрузилась в новую жизнь, полную интересных проектов и светских мероприятий. Но на чемпионате России стало заметно, как же девушке больно оставлять фигурное катание. После показательного выступления «Цирк дю Солей» Медведева грустно осмотрела трибуны и едва не расплакалась. Кажется, именно в тот момент Женя почувствовала, чего же ей пришлось лишиться из-за неизлечимой травмы.

Тарасова заставила волноваться о своём здоровье

В 2021 году Татьяна Тарасова заставила здорово поволноваться весь мир фигурного катания за своё здоровье. Великий тренер внезапно попала в больницу, из-за чего пропустила съёмки финальных выпусков «Ледникового периода». Звёзды популярного телешоу поддерживали Тарасову тёплыми словами, а Илья Авербух, говоря о наставнице, не смог сдержать слёз.



«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать её», — сказал хореограф.



Тарасову часто называют «мамой всего фигурного катания». Без неё уже невозможно представить этот вид спорта. Хочется пожелать Татьяне Анатольевне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сколько же великолепных побед наших фигуристов ей ещё предстоит увидеть!

Возвращение Бойковой и Козловского

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский провели очень тяжёлый год. Фигуристы обидно проиграли на чемпионате мира, взяв лишь бронзу, а в новом сезоне начали часто ошибаться. Ахиллесовой пятой Саши и Димы стал выброс, с которого партнёрша постоянно падала. Кризис застал ребят в самый неподходящий момент, прямо в олимпийском сезоне. Но им всё-таки удалось его преодолеть.

На чемпионате России Бойкова с Козловским выдали два безупречных эмоциональных проката, заставив зрителей аплодировать им стоя. Но идеальными выступлениями были растроганы не только болельщики. Тренер пары Николай Морошкин эмоционально праздновал каждый удавшийся ребятам выброс, а в конце проката даже расплакался.



Бойкова и Козловский показали, что все трудности преодолимы и никогда не поздно вернуться на вершину. Главное, чтобы рядом были люди, которые тебя поддерживают.