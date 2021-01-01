Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Самые трогательные моменты 2021 года в фигурном катании: героизм Загорски, самоотверженность Кондратюка, драма Усачёвой

«Не мог представить, что Женя будет плакать». Как юный фигурист вывел Медведеву на эмоции
Яна Левхина
Трогательные моменты 2021 года в фигурном катании
Комментарии
Самоотверженность Кондратюка, героизм Загорски и драма Усачёвой. Кто ещё доводил нас до слёз в прошлом году?

Героизм Тиффани Загорски стал одним из главных сюжетов чемпионата России. Фигуристка приехала на турнир в Санкт-Петербурге, не успев до конца восстановиться после менингита. И если в ритм-танце Загорски в дуэте с Джонатаном Гурейро откатала отлично, то в произвольном проблемы у девушки начались уже на первой минуте выступления. Загорски докатывала программу на морально-волевых, а в один момент не выдержала и упала. Но поднялась и продолжила выступать. Гурейро два раза предлагал партнёрше остановиться, но Тиффани упорно не соглашалась. Лишь чудом Загорски удалось докатать программу до конца.

После проката девушка долго не могла отдышаться и сразу попросилась лечь. Тиффани унесли с арены на руках, к ней на помощь неслись врачи. Зрители, наблюдавшие за всем этим, не сдерживали слёз. Рыдала и Анастасия Скопцова, а рядом с ней стояла волнующаяся Алина Загитова.

К сожалению, героизм Тиффани ни к чему не привёл. Они с Джонатаном лишились статуса третьей пары страны и теперь пропустят Олимпиаду. Но завершать карьеру опытный дуэт пока не собирается. Загорски и Гурейро готовы бороться дальше.

Но не только Тиффани заставила любителей фигурного катания плакать и восторгаться в прошлом году. Вспоминаем самые трогательные моменты 2021-го.

«Тяжёлая болезнь была преодолена». Героизм известной фигуристки на чемпионате России «Тяжёлая болезнь была преодолена». Героизм известной фигуристки на чемпионате России

«Звезда родилась»

Главной сенсацией 2021 года, несомненно, стал 18-летний Марк Кондратюк. Из малоизвестного фигуриста ученик Светланы Соколовской в одночасье превратился в звезду сборной России. Началось восхождение Кондратюка ещё на прошлогоднем чемпионате страны, но свои лучшие выступления он выдал на Кубке Первого канала.

Изначально Марка не хотели брать в команду ни Медведева, ни Загитова. Жене фигурист достался по остаточному принципу. Пожалуй, этот факт лучше всего олицетворят то, насколько в Кондратюка не верили. И, как оказалось, зря. Марк был настроен самоотверженно биться за команду. Кондратюк отлично выступил в короткой программе, а в произвольной и вовсе задал жару. Юный фигурист выдал настолько энергетически мощный перформанс, что заставил расплакаться Евгению Медведеву и Анастасию Скопцову, а вместе с ними и многочисленных зрителей. «Звезда родилась», — кричал после проката Максим Траньков. Уже тогда стало понятно, что Марка ждёт большое будущее.

Ещё и фигурист! Как популярный художник сотворил сенсацию на чемпионате России Ещё и фигурист! Как популярный художник сотворил сенсацию на чемпионате России

Кондратюк был поражён своим успехом. Вывести на эмоции Медведеву, которая до этого прилюдно плакала лишь однажды, и то на Олимпиаде, дорогого стоит.

«Если честно, не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору – не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать. Я рад, что попал в команду Жени: она мне помогла, а сейчас я старался помочь ей», — говорил Марк.

А на чемпионате России — 2022 Кондратюк уже расплакался сам. Фигурист одержал сенсационную победу и пробился в сборную на чемпионат Европы, и, вероятнее всего, на Олимпийские игры. Зрители встретили успех Марка овациями, а фигурист долго не мог поверить своему счастью. Чемпион скромно сидел в уголке победителей и изо всех сил старался сдержать слёзы.

«После сегодняшнего завтра уже нет»

Если Кондратюк в прошлом году был лишь на заре своей карьеры, то Алёна Косторная едва не оказалась на грани ухода из спорта. После перехода к Евгению Плющенко фигуристка провела очень тяжёлый сезон, и его апогеем стало непопадание Алёны на чемпионат мира. В финале Кубка России Косторная выступила очень слабо. Уже после короткой программы фигуристка понимала, что отобраться на турнир в Стокгольме ей не удастся.

«После сегодняшнего завтра уже нет», — рыдая говорила Алёна.

К счастью, завтра для фигуристки всё-таки наступило. Под руководством Этери Тутберидзе Косторная начала приходить в себя. И хоть травма лишила Алёну возможности побороться за Олимпиаду, девушка оптимизма не теряет — она собирается оставаться на ещё один цикл.

«После сегодняшнего завтра уже нет». Как Косторная повторяет судьбу Медведевой «После сегодняшнего завтра уже нет». Как Косторная повторяет судьбу Медведевой

Слёзы Туктамышевой на чемпионате мира

Как часто и бывает, счастье одного человека соседствует с несчастьем другого. Пока Алёна Косторная плакала из-за провала в финале Кубка России, Елизавета Туктамышева радовалась первой за шесть лет поездке на чемпионат мира. Ученица Алексея Мишина собиралась просто кайфануть в Стокгольме. Если верить предстартовым интервью, Лиза даже не рассчитывала попасть на пьедестал. Но фигуристке удалось сотворить нечто невероятное. Вопреки всем прогнозам, в свои 24 года Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира. Неожиданно даже для самой себя. После досадного падения в произвольной Лиза уже не рассчитывала на удачный исход.

«Всегда надеешься, но тогда я думала, что подвела себя и никогда этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, то была счастлива», — говорила фигуристка.

После объявления результатов Лиза не смогла сдержать слёз. А вместе с ней от счастья плакали и миллионы болельщиков.

«Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» Как Туктамышева спасает настоящее фигурное катание «Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» Как Туктамышева спасает настоящее фигурное катание

Прорыв Трусовой

Александру Трусову не раз критиковали за максимализм и бездумное желание прыгать, прыгать и ещё раз прыгать. Но целеустремлённость Русской ракеты всё-таки дала свои плоды. На контрольных прокатах в начале сезона фигуристка выдала исторический прокат, исполнив пять четверных прыжков. Никто в это уже не верил, но Саша взяла и сделала.

Эмоций после умопомрачительного выступления Трусовой не сдержал даже обычно спокойный Сергей Дудаков. Он поцеловал чехлы от коньков своей ученицы. Ну разве что-то может быть милее?

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Драма Усачёвой

Невероятно драматично складывается карьера Дарьи Усачёвой. В начале сезона фигуристка обещала показать тройной аксель и рассчитывала побороться за Олимпиаду. Но на Гран-при Японии её мечты были разрушены. Усачёва сильно упала на раскатке, а с арены её унесли на руках. На слёзы юной фигуристки смотреть было по-настоящему больно. Даша получила тяжёлую травму и в Москву вернулась на кресле-каталке.

Вероятнее всего, в олимпийском сезоне мы выступлений Усачёвой не увидим. Но хочется верить, что фигуристка не опустит руки и вернётся в спорт ещё сильнее, чем прежде.

«Больно и тяжело на это смотреть». Личная трагедия фигуристки Тутберидзе на Гран-при «Больно и тяжело на это смотреть». Личная трагедия фигуристки Тутберидзе на Гран-при

Медведева поняла, что потеряла

Евгения Медведева не соревнуется с 2019 года, но фактически призналась в том, что завершила карьеру, только в прошлом году.

«У меня спина в одну сторону не поворачивается… Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов», — пояснила фигуристка.

Казалось, ученица Тутберидзе уже отпустила историю со спортом и с головой погрузилась в новую жизнь, полную интересных проектов и светских мероприятий. Но на чемпионате России стало заметно, как же девушке больно оставлять фигурное катание. После показательного выступления «Цирк дю Солей» Медведева грустно осмотрела трибуны и едва не расплакалась. Кажется, именно в тот момент Женя почувствовала, чего же ей пришлось лишиться из-за неизлечимой травмы.

Тарасова заставила волноваться о своём здоровье

В 2021 году Татьяна Тарасова заставила здорово поволноваться весь мир фигурного катания за своё здоровье. Великий тренер внезапно попала в больницу, из-за чего пропустила съёмки финальных выпусков «Ледникового периода». Звёзды популярного телешоу поддерживали Тарасову тёплыми словами, а Илья Авербух, говоря о наставнице, не смог сдержать слёз.

«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать её», — сказал хореограф.

Тарасову часто называют «мамой всего фигурного катания». Без неё уже невозможно представить этот вид спорта. Хочется пожелать Татьяне Анатольевне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сколько же великолепных побед наших фигуристов ей ещё предстоит увидеть!

«Хочется пожить подольше». Что происходит со здоровьем легендарной Татьяны Тарасовой «Хочется пожить подольше». Что происходит со здоровьем легендарной Татьяны Тарасовой

Возвращение Бойковой и Козловского

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский провели очень тяжёлый год. Фигуристы обидно проиграли на чемпионате мира, взяв лишь бронзу, а в новом сезоне начали часто ошибаться. Ахиллесовой пятой Саши и Димы стал выброс, с которого партнёрша постоянно падала. Кризис застал ребят в самый неподходящий момент, прямо в олимпийском сезоне. Но им всё-таки удалось его преодолеть.

На чемпионате России Бойкова с Козловским выдали два безупречных эмоциональных проката, заставив зрителей аплодировать им стоя. Но идеальными выступлениями были растроганы не только болельщики. Тренер пары Николай Морошкин эмоционально праздновал каждый удавшийся ребятам выброс, а в конце проката даже расплакался.

Бойкова и Козловский показали, что все трудности преодолимы и никогда не поздно вернуться на вершину. Главное, чтобы рядом были люди, которые тебя поддерживают.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022