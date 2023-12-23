«Я простой парень, мне корона не нужна». И всё же Дикиджи должен стать «Королём фигурки»?

Влад только вышел из юниоров, но уже зажёг во взрослой серии Гран-при, дважды победив. Среди поверженных соперников — два чемпиона России.

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Известны имена всех финалистов, и подписчикам телеграм-канала «Ход коньком» осталось выполнить самое ответственное дело — выбрать победителей этого престижного конкурса.

У мужчин в четвёрке народных избранников оказались Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Роман Костомаров и Евгений Семененко. Отдать предпочтение только одному — невероятно сложная задача, ведь каждый в 2023 году достиг успехов в различных областях и заслуживает титула. Однако выразить симпатии всё-таки необходимо одному-единственному фигуристу.

Помните: ваш голос может оказаться решающим в борьбе за гордое звание «Короля фигурки». Поэтому не спешите, а подумайте как следует, прежде чем переходить к голосованию.

Моим же фаворитом оказался Владислав Дикиджи, который стал сенсацией этого года. Фигурист бесстрашно сражался с лучшими одиночниками страны и побеждал, а на чемпионате России до последнего бился за заветный титул. Давайте вспомним, как это было.

Нестабильный юниор с травмами

В прошлом сезоне Владислав Дикиджи выступал по юниорам, причём делал это не совсем удачно. Потенциал у воспитанника Олега Татаурова определённо был, но мешали периодические травмы. Видимо, перестройка тела влияла на прыжки, и Дикиджи нередко травмировался на тренировках. В начале 2023 года Влад снова получил повреждение, поэтому не смог поехать на Российско-китайские игры. На других турнирах его результаты были неутешительными, если речь идёт о главных стартах. Фигурист проходил период реабилитации и был явно не в форме.

К счастью, наставник спортсмена не форсировал события и не ставил перед ним задачу-максимум. Тренер Дикиджи ратует за вдумчивый подход к соревнованиям, поэтому позволил Владу полностью восстановиться. Кроме того, Олег Татауров прекрасно понимал, что на данном этапе его ученик не готов к плотной борьбе. Решение оставить фигуриста в юниорах было просчитанным: по мнению специалиста, на тот момент навыки Дикиджи не подходили для выступлений на взрослом уровне.

«Не хотелось ничего в этом сезоне менять, придумывать, потому что для выступлений по мастерам нужно готовиться по-другому. Нужно ставить задачу делать два четверных в короткой программе, минимум три четверных вставлять в произвольную. Мы пока не пошли на этот шаг, не стали готовиться по мастерам. Решили закончить сезон по юниорам, закончить с юниорским спортом, а следующий уже начать полноценно по мастерам», — объяснял Татауров.

Тот, кто обошёл чемпиона России

Переход на следующий уровень — вещь непростая, и редко у кого получается сразу взобраться на пьедестал, но случай Дикиджи — это как раз исключение из правил. Влад стремительно ворвался в топ фигурного катания, обыграв на первом же взрослом этапе Гран-при действующего чемпиона России Евгения Семененко.

В Казани в произвольной программе фигурист исполнил три четверных прыжка: лутц, сальхов в комбинации с тулупом и сольный сальхов. Ещё из элементов ультра-си он приземлил тройной аксель. Учитывая, что Семененко допускал грубые ошибки, а Дикиджи был безукоризнен, неудивительно, что Влад, не имеющий должного авторитета перед судьями, сместил Женю с верхней строчки турнирной таблицы.

Перед любителями фигурного катания предстал совершенно новый Владислав Дикиджи — не неуверенный в себе одиночник с нестабильными прокатами, а тот, кто может с ходу победить чемпиона России.

Призёры Гран-при в Уфе — Семененко, Дикиджи и Лутфуллин Фото: РИА Новости

Конечно, сам фигурист был немного шокирован своим успехом и не стал заранее причислять себя к звёздам, объяснив, что для того, чтобы попасть в топ, нужно закрепить результат. Но что-то подсказывало мне, что теперь Влад как никогда готов доказать, что способен на это.

«Я умер в конце, просто доживал»

Случилось это не сразу. Из-за болезни спортсмен снялся с этапа Гран-при в Самаре. В следующий раз на лёд ученик Олега Татаурова вышел в Москве, где ему предстояло сразиться с ещё одним чемпионом России, а по совместительству олимпийским чемпионом и чемпионом Европы Марком Кондратюком. Не до конца отошедший от простуды Дикиджи, казалось, был лёгкой добычей для воспитанника Светланы Соколовской, но не тут-то было!

Кашляя и буквально задыхаясь после короткой программы, фигурист был намерен бороться в произвольной. И — о чудо! — он снова был безупречен. Те же три квада и триксель — даже потеряв форму, Влад не отказался от элементов ультра-си. Это был героический поступок. И, конечно, за свои старания спортсмен получил по заслугам: второе золото в сезоне. Дикиджи стал первым одиночником, кому удалось выиграть оба этапа Гран-при.

«Мне самому не верится, что такой результат. От работы всё зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Ни в коем случае не корона. Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочёты. Но сначала полежу денёк или два, до конца долечиться надо, а потом в бой», — поделился впечатлениями фигурист.

При этом он добавил, что состояние на момент прокатов было тяжёлым: «Я понимаю, что я умер в конце, я просто доживал, мне там уже совсем плохо стало, лишь бы доехать и закончить».

То, что сделал Дикиджи, — это пример того, как мужчины-одиночники в условиях сумасшедшей конкуренции должны вгрызаться в лёд для победы. Владу ещё есть куда стремиться: специалисты отмечают большой пробел во второй оценке, но самое главное — это понимает и сам спортсмен, предпочитая постепенно прибавлять в артистизме.

Осознанность и трудолюбие — вот что привлекает в этом фигуристе. И, несмотря на то что он только начинает свой путь в большом спорте на взрослом уровне, он достоин стать «Королём фигурки». Поэтому голосуйте за Владислава Дикиджи в телеграм-канале «Ход коньком»!