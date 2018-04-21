Глушакова называют вредителем. За что?

Говорят, он не просто плохо играет, а мешает «Спартаку» специально.

Ещё раз о Глушакове — он ведь просто пристрелил «Спартак». Команда мучилась весь сезон, хоть и выдала конвульсивную серию без поражений, в которой было больше конкретного исполнительского мастерства, чем игрового запаса. Но, кряхтя, она тащилась к победе в Кубке, которая должна была залечить страдания этого послечемпионского сезона. Но именно капитан устроил эвтаназию.

Первая реакция болельщиков была логичной. Все эти оскорбления, шарфы под ноги, ожидание у автобуса вполне соответствуют духу арены и профессии футболиста. Глушакову не на что обижаться. Спартаковская публика объелась стремящимися к легендарности личностями и готова переваривать их за ошибки: хоть Аленичева, хоть Промеса, которого тоже начали уничтожать на трибунах после пары неудачных матчей. Но Антон забил «Крыльям», потом ещё три «Анжи» — и стало ясно, кто тут босс.

Причём наплевать на всё хорошее, что Глушаков делал раньше для болельщиков или команды — в футболе не существует ничего, кроме результата здесь и сейчас. Так что вместо томных речей и обещаний чего-то всем доказать капитан «Спартака» должен показать силу на поле. Или прямо высказать, почему её нет.

Враг, а не герой. Болельщики «Спартака» уже против Глушакова Капитан промахнулся: теперь его оскорбляют, как Погребняка, кидают шарфы под ноги и требуют продать.

Вредительство номер 1. Пропущенный гол в матче с «Тосно»

Но меня не так сильно смущает концентрация на персоне капитана, как доказательная база обвинений. Для оценки безразличия и намеренного вредительства Глушакова. Для этого отлично подойдёт матч с «Тосно». Возьмём, например, якобы очевидный эпизод с голом «Тосно» на 89-й минуте и разобьём его на три фазы.

Вариант 1

Фаза 1. Глушаков валяется на заднице в центре поля, пока мяч скачет мимо него. Вместо того чтобы спешить к эпизоду, капитан что-то выговаривает судье.

Фаза 2. Он не успевает на подбор и позволяет «Тосно» начать атаку вторым темпом через фланг.

Фаза 3. Денис видит свободного Жигулёва, но игнорирует соперника, который спокойно отдаст голевой пас.

В итоге в одном эпизоде капитан теряет концентрацию, нарушает дисциплину, не успевает, а его команда пропускает решающий мяч.

Денис Глушаков Фото: РИА Новости

Вариант 2

Фаза 1. Глушаков вовремя оттягивается назад, перехватывает мяч, скидывает партнёру и получает удар по ноге. Это грубый фол, после которого «Спартак» получит минимум минуту времени не только на отдых и владение мячом, но и на осознание, что «Тосно» всей командой перешёл на чужую половину. Денис мог бы остаться лежать на земле и требовать выбить мяч, но продолжил участвовать в эпизоде.

Фаза 2. Он успевает остановить атаку и оттесняет соперника от штрафной. И здесь довольно странно выглядят действия Фернандо, бросающего Илью Жигулёва на радиусе штрафной и прибегающего сначала к Глушакову, а потом на фланг.

Фаза 3. Глушаков остаётся со своим игроком и не видит, что у него за спиной. Не передают уже 15 секунд гуляющего в одиночестве Жигулёва и центральные защитники. В итоге Илья отдает голевой пас.

Вывод

И что мы видим? Саботаж Глушакова или общекомандную растерянность и расхлябанность?

Будет интересно прочитать ваш вариант в комментариях.

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Вредительство номер 2. Испорченный момент в матче с «Тосно»

Довольно интересно трактовать и эпизод на 120-й минуте, когда Глушаков вышел на один на один.

Вариант 1

После идеальной передачи Фернандо Глушаков спотыкается и ковыряет мяч в сторону. Это показатель слабой готовности и, как писали некоторые, небрежность и безразличие.

Вариант 2

Если присмотреться к эпизоду, то можно сделать вывод, что Зе и Адриано при позиционной атаке отсутствуют в точке остроты. При этом Глушаков делает рывок, находит свободную зону, получает классную, но сильную передачу от Фернандо, обрабатывает её, но плохо попадает по мячу.

Вывод

Если Денис был безразличен и не хотел забивать, то как он оказался на ударной позиции у чужих ворот?! Если он совсем не был готов, то откуда тогда этот рывок?!

Мне и здесь хотелось бы прочитать ваше мнение в комментариях.

Глушаков — это похороны. Свои же! «Спартак» вылетел из Кубка России. Глушаков дважды похоронил «Спартак» — не использовал супермомент в концовке и не забил решающий пенальти.

Вредительство номер 3. Самолюбование

Глушаков слишком много на себя берёт и жаждет концентрации внимания на себе в ущерб команде.

Вариант 1

Понимая, что игра не идёт, он всё равно исполняет пенальти и хоронит команду.

Вариант 2

Предъявляя претензии Глушакову и Каррере, люди почему-то забывают о деталях. Разве Денис хотел бить в первой пятёрке? Разве мы знаем, почему не били, например, Кутепов или Зобнин? Может, они не хотели брать ответственность? Ну и, если уж честно, разве Промес пятым ударом пробил намного лучше?

Денис Глушаков Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Вывод

Так что это было: самолюбование Глушакова или неизбежное действие?

Пишите и здесь ваше мнение в комментариях.

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Вредительство номер 4. Саботаж по ходу сезона

Популярно мнение, что матч с «Тосно» просто переполнил чашу терпения. Капитан отвратительно играет весь сезон, конфликтует с тренером и разрушает команду.

Вариант 1

Если в прошлом году он вёл команду к чемпионству, не только много работал в центре, но и забивал важные голы, то сейчас от него лишь проблемы. Возможно, единственное, за что Глушаков реально боролся – так это за новый трёхлетний контракт. Подписал, успокоился, перестал играть и тренироваться.

Вариант 2

Проблемы «Спартака» на старте сезона действительно совпали с затянувшимся подписанием контракта. Правда, там было много чего ещё, но мы вспомним несколько матчей.

В игре с «Марибором» Глушаков получил травму – без него команда играла плохо.

Он пропустил следующий поединок с «Тосно» — там была упущена победа в большинстве, Каррера впервые сказал, что не понимает игроков.

Не было Дениса и в игре с «Анжи» — тогда «Спартак» чуть не проиграл аутсайдеру дома и родился мем с Ещенко и «помогите». Главный тренер именно тогда подошёл вплотную к отставке.

Вывод

Действительно ли Глушаков тянул команду вниз, учитывая, что после восстановления тут же забил «Ахмату» и «Севилье», а потом принёс победу в Туле?

Действительно ли он открыто конфликтует с Каррерой и саботирует занятия, учитывая, что тренер всё равно выпускает его в основе?

Действительно ли именно Глушаков мешал команде, которая не проигрывала в чемпионате с августа?!

Мне было бы интересно почитать ваши мнения в комментариях.

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Вредительство номер 5. Плохая форма

Глушаков не бегает, не бьёт, не отбирает и всё здоровье оставляет в банке с самогоном.

Вариант 1

В этом сезоне был матч, во время которого Глушаков ни разу не вступил в единоборства – речь идёт о встрече с «Динамо». Но и дальше были проблемы. Он не успевает, не так эффектно отбирает, реже забивает и почти не отдает отдает голевые. А потом ещё и сам говорит (это было после Кубка в Самаре): «Форма не та, хорошо, что хоть до ворот добежал». Что ты жалуешься? Работай. В прошлом году за тебя Зобнин всё делал, а сейчас, когда он после травмы, мы видим – какой ты на самом деле».

Вариант 2

Сравнение с Зобниным, допущенное в некоторых СМИ, звучит уникально. Интересно, сколько вообще матчей провёл Роман на позиции опорника в прошлом сезоне: два или три?!

О растренированности и выводах также пишут люди, ни разу не появлявшиеся на занятиях «Спартака» и вряд ли контактирующие с врачами или физиотерапевтами. Сочинительством можно заниматься сколько угодно, но лучше подкреплять обвинения фактами.

Есть смысл заявить и о том, что «Спартак» в этом сезоне сильно изменился. С тем же «Динамо» вышли аж четыре номинальных форварда, из-за чего началась игра вообще без средней линии. Фернандо бросал мяч вперёд, нападение разбиралось, а Глушаков мог рассчитывать разве что на подборы, либо должен был просто садиться ниже при контратаках. Выбрасываться в борьбу, когда у соперника преимущество – бессмысленно.

Просто сравните. К Зе и Промесу раньше добавлялись отрабатывающий сзади Попов и ещё более надёжный Зобнин, а теперь – Мельгарехо с Адриано. О какой показательной аналитике игры Глушакова вообще может идти речь?

Да, Глушаков, безусловно, не тот. Он готов хуже, чем раньше. Но как быть с остальной командой?

Может быть, в этом сезоне прибавил хоть кто-то, кроме Адриано и Ещенко? Может быть, не было серии пропущенных голов на последних минутах? Может, вы забыли о жуткой эпидемии травм? Или капитан ходил и ломал партнёров?!

Итог

Так что же, только Глушаков находится под парами чемпионского самогона? Или есть глубинные проблемы в игре всей команды?

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Вредительство. Избавление

Говорят, что Глушаков должен перестать мучить «Спартак» и уйти сам, уступив место более сильному партнёру. Но кому?! Вот был в ротации Самсонов. Ушёл в «СКА-Хабаровск», не попадает в основу.

Из каждого утюга звучит фамилия Тимофеев. При всём уважении к Артёму – это пока мало на чём основанные грёзы. Парню 25-й год, и ему действительно нужно доказывать свою силу не только в мечтах болельщиков. Надеюсь, он восстановится и всем всё докажет.

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Говорят, что Глушаков всегда был «никаким». Но он что, платил Капелло? Слуцкому? Черчесову? Каррере? Карпину? Якину? Аленичеву?

Да, на горизонте есть очень-очень сильный Роман Ерёменко, делами которого занимается друг Карреры Марко Трабукки. Его переход в «Спартак» выглядит интересно. Но там могут быть проблемы с ЦСКА, фактор пропуска полутора лет, отсутствие российского паспорта и немного не глушаковская роль. То есть не ясно, конкурировали бы они напрямую.

Всё! Других вариантов нет.

У Дениса, безусловно, ямка. И физическая, и психологическая. В эту ямку летят оскорбления и шарфы. Так бывает, повторюсь. Это нормальная участь спортсмена.

Но вот столь ли Глушаков всемогущ, что может потянуть за собой весь «Спартак»? Адекватны ли люди, выдумывающие, что он снизил требования к себе? Нормальны ли заявления, что Денис специально вредит клубу?

Да не смешите. Такое можно распространять либо из зависти, либо испытывая давнюю личную неприязнь. А и это, и другое, я уверен, — в данном случае присутствует. Глушаков слишком ярок, говорлив и открыт для нашего футбола. Таких пацанов, весёлых гопников, если и любят, то только на волне успеха. А дальше называют вредителями и делают крайними. Это проще всего, даже думать не надо.