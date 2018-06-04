В сборную Франции Зидана не позовут. Дешам может быть спокоен

Состав сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018



Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира — 2018. В него вошли 23 футболиста.



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).



Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).



Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).



Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).



Пять игроков, которые попали в расширенный состав сборной, не смогли пройти в финальную заявку. Это Сослан Джанаев («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо») и Фёдор Чалов (ЦСКА).



На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Колхоз имени Черчесова. Чем плох состав сборной на ЧМ Так делать нельзя.

Гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть Хорватию в товарищеском матче



Сборные Бразилии и Хорватии провели товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира – 2018. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.



Счёт в матче открыл нападающий Неймар, который забил после передачи от Филиппе Коутиньо на 69-й минуте. На третьей компенсированной минуте второго тайма удвоил преимущество бразильцев форвард Роберто Фирмино, отличившийся после передачи от Каземиро.



На чемпионате мира – 2018 сборная Бразилии выступит в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хорватской сборной предстоит сыграть в квартете с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

Неймар вернулся. И сразу же забил за Бразилию! Всем бы так играть после травмы, как Неймар с Хорватией.

Сборная Испании сыграла вничью с Швейцарией в товарищеском матче

Национальные команды Испании и Швейцарии провели товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал испанский защитник Альваро Одриосола, отличившийся на 29-й минуте после передачи хавбека Давида Сильвы. Швейцарцы сравняли счёт в середине второго тайма благодаря точному удару защитника Рикардо Родригеса.



До ЧМ-2018 сборная Испании 9 июня проведёт товарищеский поединок с командой Туниса, Швейцария 8 июня сыграет с Японией.

Президент Федерация футбола Франции: Зидан не возглавит сборную до 2020 года



Президент Федерация футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что нынешний главный тренер Дидье Дешам не покинет свой пост до 2020 года.



«Возможно, завтра Зидан возглавит «Ювентус», я ничего не знаю. Все, включая меня, были удивлены, но не нужно создавать дебаты вокруг Дешама и Зидана. Это несерьёзно.



Мы начнём чемпионат мира с главный тренером Дешамом, который подписал контракт как минимум до 2020 года. Никаких переговоров с Зиданом в предстоящем году не будет. При встрече, конечно, мы пообщаемся, но Дидье будет работать в сборной до 2020 года или даже больше», – цитирует Ле Гре Goal.

ФИФА может запретить «Барселоне» трансферы из-за переговоров с Гризманном



ФИФА может запретить «Барселоне» осуществлять трансферную деятельность на протяжении четырёх трансферных окон (двух лет), сообщает AS.



Причиной наказания может стать заявление президента каталонского клуба Хосепа Марии Бартомеу о том, что «Барселона» начала переговоры о переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна ещё в октябре 2017 года. Согласно правилам ФИФА, игрок может участвовать в переговорах с представителями команд не раньше, чем за шесть месяцев до окончания контракта с его текущим клубом.



По данным издания, ФИФА расследует поведение каталонской команды. Отмечается, что Гризманну также грозит наказание. Французский форвард может быть дисквалифицирован на срок от четырёх до шести месяцев.

Васильев: «Монако» интересуется Головиным, но переговоров с ЦСКА сейчас не ведём



Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в клуб за € 17-18 млн.

«Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин — это как один из вариантов. До сделки по нему ещё очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная. Головин — талантливый игрок. Интерес, как я уже сказал, „Монако“ проявляет ко многим, в том числе и к нему. Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведём.



Что касается суммы трансфера, я не в курсе. Не готов прокомментировать эту информацию. Мы будем наблюдать за Александром на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками.



Интерес к другим российским игрокам? Всё возможно. Но нужно посмотреть, как россияне сыграют на чемпионате мира. Пока рано предвосхищать события", — приводит слова Васильева «Спорт-экспресс».

Роналду нанял бывшего десантника и бойца MMA для охраны во время ЧМ-2018



Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира по футболу в России будет находиться под охраной бывшего десантника Нуно Марекоса и бойца MMA Гонсало Сальгадо, сообщает Mirror.



Марекос ранее служил в армии, а сейчас представляет одну из частных охранных компаний в Португалии. В свободное время он подрабатывает тореадором. Сальгадо работает в той же охранной фирме, что и Нуно. С 2006 по 2011 год он выиграл семь боев в супертяжёлом весе.



Отмечается, что Марекос и Сальгадо сопровождали Роналду во время минувшего финала Лиги чемпионов в Киеве.



На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.