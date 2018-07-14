Красота спасёт мир! Руки прочь от девушек на трибунах!

Ну вот мы и подобрались к заключительному уик-энду чемпионата мира. Впереди два матча, после которых яркий праздник, который продолжался месяц, подойдёт к логическому завершению. А мы на протяжении всего турнира подводили не только футбольные итоги. Наши читатели активно голосуют за самую красивую девушку чемпионата.
О том, что красота спасёт мир, знают все. Но, как оказалось, кому-то красота стала мешать. Чиновники ФИФА настоятельно рекомендовали вещателям не акцентировать столько внимания на красотках на трибунах. Максим Ерёмин, в поисках причины такого странного решения чиновников поинтересовался мнением двух Игорей — Гамулы и Лебедева, а также поделился собственными соображениями на этот счёт.
В ожидании главного матча мундиаля Анатолий Романов напоминает о самых крутых финалах. Окунёмся в историю и будем надеяться, что битвы за медали чемпионата мира в России войдут в число великих. Сначала вернёмся в 1954 год…
… А затем, в 1966 год. Тот самый матч, который прославил советского судью Тофика Бахрамова. Видео. разумеется, прилагается.
Посмотрите на себя в зеркало и задайтесь вопросом: «А сколько процентов эмоций и впечатлений взял от заканчивающегося футбольного праздника?». Предлагаем вам окунуться в очередную пучину воспоминаний, а также подскажем несколько вещей, которые вы всё ещё можете успеть сделать!
Ну вот, развеялись, напитались эмоциями от околофутбольной жизни? Самое время для серьёзной аналитики. Сергей Титов делится своими выкладками, в которых на пальцам объясняет, почему Франция — идеальный финалист. Спойлер: у хорватов совсем мало шансов.
Проведение любого крупного турнира дело весьма затратное. А уж чемпионат мира по футболу и вовсе стоит особняком. Никита Кузин окунулся в пучину чисел, структурировал все статьи расходов и доходов страны-организатора, ФИФА и национальных федераций и докладывает нам о том. кто сколько потратил, кто сколько заработал. Одним словом, в этом материале — про деньги. А это всегда интересно.
Если вы смотрели матчи группы, в которой выступала сборная России, то вы не могли не заметить его на трибунах. Одним из самых ярких болельщиков чемпионата мира. Тот самый египтянин в костюме фараона.
А вот ещё одна любопытная история из околофутбольной жизни чемпионата мира. Некие предприимчивые люди прилично подзаработали на доверчивых нигерийцах, которые планировали под видом болельщиков попасть в Россию и подзаработать здесь деньжат. В итоге, вместо дохода они понесли убытки, став жертвами мошенников. Весьма познавательное и полезное, надо сказать, чтиво.