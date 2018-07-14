Красота спасёт мир! Руки прочь от девушек на трибунах!

Кто идеальный финалист мундиаля, кому помешали красивые девушки на футболе и кто сколько заработал на ЧМ-2018?

Ну вот мы и подобрались к заключительному уик-энду чемпионата мира. Впереди два матча, после которых яркий праздник, который продолжался месяц, подойдёт к логическому завершению. А мы на протяжении всего турнира подводили не только футбольные итоги. Наши читатели активно голосуют за самую красивую девушку чемпионата.

Самая красивая болельщица ЧМ-2018. Выбираем! Последняя часть голосования.

О том, что красота спасёт мир, знают все. Но, как оказалось, кому-то красота стала мешать. Чиновники ФИФА настоятельно рекомендовали вещателям не акцентировать столько внимания на красотках на трибунах. Максим Ерёмин, в поисках причины такого странного решения чиновников поинтересовался мнением двух Игорей — Гамулы и Лебедева, а также поделился собственными соображениями на этот счёт.

Наши девушки слишком хороши для ТВ-эфиров. ФИФА просит их не показывать Чиновников можно понять — они и впрямь прекрасны.

В ожидании главного матча мундиаля Анатолий Романов напоминает о самых крутых финалах. Окунёмся в историю и будем надеяться, что битвы за медали чемпионата мира в России войдут в число великих. Сначала вернёмся в 1954 год…

Великие финалы чемпионатов мира. Германия против Венгрии. Видео голов Финал ЧМ-1954 подарил волевую победу сборной ФРГ над очень сильными венграми.

… А затем, в 1966 год. Тот самый матч, который прославил советского судью Тофика Бахрамова. Видео. разумеется, прилагается.

Великие финалы чемпионатов мира. Англия против Германии. Видео голов Легендарный матч на «Уэмбли», главным героем которого стал советский судья Тофик Бахрамов.

Посмотрите на себя в зеркало и задайтесь вопросом: «А сколько процентов эмоций и впечатлений взял от заканчивающегося футбольного праздника?». Предлагаем вам окунуться в очередную пучину воспоминаний, а также подскажем несколько вещей, которые вы всё ещё можете успеть сделать!

Вы не прочувствовали ЧМ-2018, если не сделали эти 10 вещей На сколько процентов вы ощутили мундиаль?

Ну вот, развеялись, напитались эмоциями от околофутбольной жизни? Самое время для серьёзной аналитики. Сергей Титов делится своими выкладками, в которых на пальцам объясняет, почему Франция — идеальный финалист. Спойлер: у хорватов совсем мало шансов.

Почему Франция в финале. Подробный разбор Дидье Дешам построил идеального финалиста чемпионата мира.

Проведение любого крупного турнира дело весьма затратное. А уж чемпионат мира по футболу и вовсе стоит особняком. Никита Кузин окунулся в пучину чисел, структурировал все статьи расходов и доходов страны-организатора, ФИФА и национальных федераций и докладывает нам о том. кто сколько потратил, кто сколько заработал. Одним словом, в этом материале — про деньги. А это всегда интересно.

Все деньги чемпионата мира — 2018 Сколько потратила Россия, заработали в ФИФА, заплатили болельщики и получит наша сборная.

Если вы смотрели матчи группы, в которой выступала сборная России, то вы не могли не заметить его на трибунах. Одним из самых ярких болельщиков чемпионата мира. Тот самый египтянин в костюме фараона.

«Ваши девушки вели себя распущенно? Не судите по слухам, они великолепны» Египтянин объехал пол-России в костюме фараона.

А вот ещё одна любопытная история из околофутбольной жизни чемпионата мира. Некие предприимчивые люди прилично подзаработали на доверчивых нигерийцах, которые планировали под видом болельщиков попасть в Россию и подзаработать здесь деньжат. В итоге, вместо дохода они понесли убытки, став жертвами мошенников. Весьма познавательное и полезное, надо сказать, чтиво.