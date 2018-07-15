Жилет Саутгейта удачу Англии не принёс

В воскресенье вечером в «Лужниках» состоится битва за титул чемпиона мира с участием сборных Франции и Хорватии. В её преддверии «Чемпионат» вспомнил увлекательнейший финал ЧМ-1970 Бразилия – Италия и предложил свои читателями полюбоваться видео забитых мячей.
Жилет главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта уже стал притчей во языцех. Но, наверное, мало кто знает, что это за жилет, и то, что носит его коуч английской сборной не по этикету. Хотите знать почему? В этом вам поможет материал нашего обозревателя Павла Пучкова.
В прогнозах на матч за третье место Бельгия – Англия все были единодушны: бронзу завоют Азар и Ко.
А вот интересная статья о безумном болельщики из Англии, который совершает кругосветное пешее путешествие и по окончании чемпионата мира двинется в путь дальше — на восток, в сторону Сибири.
Сенсации в матче за третье место, если отталкиваться от прогнозов, не произошло. Бельгия победила 2:0. За событиями поединка за третье место на нашем портале можно было следить в режиме онлайн.
А кому тяжело усвоить поток игровой и околоигровой информации, может ограничиться чтением одного отчёта.
На послематчевой пресс-конференции Гаррет Саутгейт поблагодарил организаторов чемпионата мира за гостеприимство и объяснил поражение от Бельгии усталостью футболистов вкупе с плохим моральным состоянием игроков после проигрыша в полуфинале.
И, тем не менее, неправильно носящий жилет Саутгейт выступлениями на ЧМ-2018 вернул английским болельщикам веру в свою сборную.
Ну, а мостиком в заключительный день чемпионата мира пусть послужит тактический разбор игры сборной Хорватии нашим аналитиком Сергеем Титовым.