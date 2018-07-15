Жилет Саутгейта удачу Англии не принёс

Чем был интересен предпоследний день ЧМ-2018 – в нашей подборке главных материалов «Чемпионата», опубликованных в субботу.

В воскресенье вечером в «Лужниках» состоится битва за титул чемпиона мира с участием сборных Франции и Хорватии. В её преддверии «Чемпионат» вспомнил увлекательнейший финал ЧМ-1970 Бразилия – Италия и предложил свои читателями полюбоваться видео забитых мячей.

Великие финалы чемпионатов мира. Бразилия против Италии. Видео голов Как взяла золото «лучшая команда всех времён» во главе с Пеле.

Жилет главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта уже стал притчей во языцех. Но, наверное, мало кто знает, что это за жилет, и то, что носит его коуч английской сборной не по этикету. Хотите знать почему? В этом вам поможет материал нашего обозревателя Павла Пучкова.

Английские фанаты скупают жилеты. Всё из-за результатов сборной Главный аксессуар ЧМ-2018.

В прогнозах на матч за третье место Бельгия – Англия все были единодушны: бронзу завоют Азар и Ко.

«У Англии хорошая команда, но Бельгия сильнее» Прогноз на матч за третье место ЧМ-2018 Бельгия – Англия.

А вот интересная статья о безумном болельщики из Англии, который совершает кругосветное пешее путешествие и по окончании чемпионата мира двинется в путь дальше — на восток, в сторону Сибири.

«В Россию пришёл пешком. И пойду дальше!» Кругосветка одного англичанина Его сборная поедет домой, а он продолжит идти. Впереди – как минимум Сибирь и путь до Японии.

Сенсации в матче за третье место, если отталкиваться от прогнозов, не произошло. Бельгия победила 2:0. За событиями поединка за третье место на нашем портале можно было следить в режиме онлайн.

ЧМ-2018! Бельгия обыграла Англию и завоевала бронзовые медали. Как это было Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2018 Бельгия — Англия.

А кому тяжело усвоить поток игровой и околоигровой информации, может ограничиться чтением одного отчёта.

Кейн не забил, Англия проиграла бронзу Матч за бронзу чемпионата мира нужен. Азар подтверждает.

На послематчевой пресс-конференции Гаррет Саутгейт поблагодарил организаторов чемпионата мира за гостеприимство и объяснил поражение от Бельгии усталостью футболистов вкупе с плохим моральным состоянием игроков после проигрыша в полуфинале.

«Нас принимали фантастически!» Тренер Англии разрушил стереотипы о России Сборная Англии проиграла, но Саутгейт всё равно вышел победителем.

И, тем не менее, неправильно носящий жилет Саутгейт выступлениями на ЧМ-2018 вернул английским болельщикам веру в свою сборную.

Почти как Черчесов. Он вернул стране веру в родной футбол Гарет Саутгейт — красавчик. Болеть за сборную в Англии теперь не позорно.

Ну, а мостиком в заключительный день чемпионата мира пусть послужит тактический разбор игры сборной Хорватии нашим аналитиком Сергеем Титовым.