«Спартак» упустил победу в Казани. А Глушаков так и не вышел на поле

Отставка Карреры

Про «Спартак» в последние неделе было написано очень много всего. Отставка Массимо Карреры стала с одной стороны вполне ожидаемой, но в тоже время её очень негативно восприняли болельщики.

Враг системы. Кто разрушил «Спартак» и убрал Карреру Прославленный народом тренер замешан в этом не меньше Глушакова. Но главный виновник – другой.

Итальянца на посту главного тренера пока заменяет его ассистент Рауль Рианчо.

«Спартак» наконец-то бился. И что, теперь оставлять Рианчо?! Болельщики пели про Карреру, но в Шотландии они могли гордиться игроками.

Но, говорят, это ненадолго. Уже почти достигнута договорённость с Олегом Кононовым.

Кононов сказал болельщикам, что не думает о «Спартаке». Они ему не поверили Главный тренер «Арсенала» встретился с фанатами, но прощаться пока не стал.

Шотландия

В первом матче без Карреры «Спартак» сыграл 0:0 в Глазго против «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы. Рианчо не стал менять схему, но не выпустил в стартовом составе Ерёменко и Ханни (они оба вышли в перерыве). Они добавили креатива и помогли «Спартаку» создать неплохие моменты. Плюс, в целом, красно-белые сыграли неплохо в обороне и впервые в октябре не пропустили.

Атака «Спартака» удручает. Но есть и хорошая новость Красно-белые сыграли в Глазго удачнее «Уфы».

Глушаков

Денис Глушаков попал в заявку на игру с «Рубином». А Андрей Ещенко — не попал. Ещё в основе вышел Марко Петкович (вместо условного Рассказова), Ханни, Попов и Ташаев. То есть, ни одного номинального форварда в составе не было. А Боккетти играл опорника.

Фанаты «Спартака», находившиеся на стадионе, скандировали нецензурные оскорбления в адрес Дениса. Именно Глушакова болельщики считают виновным в том, что Каррера в итоге был уволен.

На поле Глушаков так и не вышел.

«Рубин»

Казанцы перед матчем имели одинаковое количество очков со «Спартаком», а в случае победы поднимались на пятое место. Это зона еврокубков, правда, «Рубину» сыграть в Европе всё равно не светит из-за нарушений правила «фэйр плей».

«Рубин» не пустят в еврокубки. Доигрались… Казанский клуб исключён из одного еврокубкового турнира, если пробьётся в него в течение двух ближайших сезонов.

Стоит вспомнить, что Рауль Рианчо раньше работал в казанском клубе в период с 2009 по 2014-й годы, то есть, причастен ко второму чемпионскому титулу «Рубина».

«Мы кидали Рианчо в бассейн – он обижался» Игрок, поработавший с и.о. главного тренера «Спартака», рассказал, что это за человек.

Перед матчем «Рубин» лишился сразу двух лидеров — Сердар Азмун и Павел Могилевец столкнулись на разминке. Обоим футболистам были наложены швы и в заявке на игру их не было.

Баннер

Группа фанатов «Спартака» вывесила баннер с призывом не бойкотировать матчи красно-белых.

«Если вы болеете за „Спартак“, вы должны ходить на стадион! Игроки и тренеры уходят, а „Спартак“ остаётся!» — Массимо Каррера", — гласит надпись на баннере.

Эту фразу Каррера произнёс во время прощальной пресс-конференции после увольнения из «Спартака». А болельщики собирались уйти со следующего домашнего матча в знак протеста.

Финт Игнатова

Самый яркий момент матча. Это Михаил Игнатов.

Пенальти

Комбаров подал в штрафную, мяч попал в руку Устинову — это был пенальти. Сам Комбаров чётко всё реализовал. Шла 78-я минута матча.

До этого момент в матче был только один. А 53-й минуте Полоз обработал мяч в чужой штрафной после дальнего заброса, Максименко выдвинулся на соперника и в ближнем бою не дал себя пробить. Байрамян сразу же с подбора пробивал — вновь в прыжке голкипер сыграл надёжно.

Замена

На первой компенсированной минуте Хорена Байрамяна сменил Егор Сорокин. Ему понадобилась 10 секунд (плюс-минус) и одно касание мяча, чтобы сравнять счёт.