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«Райо Вальекано» — «Барселона» — 2:3, Суарес, Дембеле, анализ матча

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 2:3
Кирилл Хаит
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
«Барселона» была хуже предпоследней команды Примеры. Спасло решение Вальверде
Результат не по игре.
Футбол / Испания

Кажется, в этом сезоне Эрнесто Вальверде поставил перед собой цель: доказать, что качество игры и результат никак не связаны между собой. «Барселона» занимается этим всю осень.

Это началось в конце сентября, когда назрел мини-кризис. Тогда, после ничьих с «Жироной» и «Атлетиком» и поражения от «Леганеса», мы выяснили, что «Барселона» была совсем не так плоха, как её результаты. Просто не везло. Невезения не бывает на длинной дистанции, но в одном-двух матчах может случиться что угодно. 12 штанг и перекладин в течение девяти матчей – как раз то самое что угодно. Игра оставалась качественной.

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Не кризис, а 12 штанг в девяти матчах.

Потом случилась неплохая серия: победы в Лиге чемпионов над «Тоттенхэмом» и «Интером», разгром в «класико», который стоил тренеру «Реала» работы. Даже отсутствие Месси не мешало. То есть был повод сказать, что никакого кризиса нет, а временное отсутствие результата ничего не значит.

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И тут случился матч с «Райо Вальекано».

В гостевом матче с «Райо» тоже нет смысла апеллировать к результату. Он не имеет никакого отношения к ходу игры. Если вы не смотрели матч, можете предположить, что «Барселона» давила, била, доминировала, упускала моменты и только в самом конце реализовала своё превосходство. Вам придётся увидеть все 90 минут, что убедиться, до какой степени всё было не так.

Испания - Примера. 11-й тур
03 ноября 2018, суббота. 22:45 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
2 : 3
Барселона
Барселона
0:1 – Суарес – 11, 1:1 – Посо – 35, 2:1 – Гарсия – 57, 2:2 – Дембеле – 87, 2:3 – Суарес – 90

Как «Райо» переигрывал «Барселону»

«Райо» был лучше. Тренер Анхель Санчес отдал мяч совершенно осознанно, его команда защищалась низко, чтобы создать плотность линий, не выдёргивалась на мяч, не отвлекалась на прессинг и ждала отскоки. И когда она их выигрывала, неслась вперёд. Серьёзно, 30% владения мячом не должны смущать: это были смелые 30%, каждый процент владения был направлен на атаку. Доказательство: «Барселона», которая в концовке просто поселилась в штрафной «Райо» (включая Пике), сделала в атакующую треть 30% всех своих пасов. Игроки «Райо» сделали в атакующую треть 40% всех своих пасов. Идеальный пример, чтобы в споре с друзьями доказать, что сидеть в обороне без мяча и парковать «автобус» — не одно и то же.

«Райо» был лучше и визуально, и в цифрах. «Райо» нанёс больше ударов по воротам. «Райо» не уступил «Барселоне» по ударам из пределов штрафной. «Райо» больше создал после стандартов. По ожидаемым голам у команд почти равенство: 1,71xG/1,98xG. Всё время, что «Барселона» пыталась играть в свой футбол, «Райо» был не просто лучше, а выигрывал матч и контролировал соперника. До 80-й минуты счёт по ударам был 10:5 в пользу хозяев, слишком серьёзный перевес, чтобы это было случайностью.

«Райо» грамотно защищался: выдавливал «Барселону» на фланги и насыщал штрафную. Подходы к воротам просто не заканчивались ударами. Поэтому владение мячом не имеет значения: это было неопасно. План хозяев учитывал особенности стиля каталонцев. Они не бьют издали. Даже когда не могут пробиться в штрафную, предпочитают перекатывать мяч в опасной зоне по дуге штрафной, но не бить. Единственное исключение – Коутиньо. Так вот, Коутиньо не давали принимать мяч перед штрафной. Он коснулся мяча в опасной зоне всего два раза: один раз внутри штрафной, один раз перед штрафной. Без шансов на дальний удар.

«Райо» подготовил совершенный план против «Барселоны» и контролировал игру, пока «Барса» была сама собой. Но Вальверде провёл мастер-класс по теме «Как эффективно менять команду по ходу матча».

Как перестроилась «Барселона»

Тренер, которого часто упрекают за несвоевременные замены, к 70-й минуте полностью отказался от того, что считается стилем «Барсы». Он убрал Коутиньо (бразилец ужасно провёл матч, он по-прежнему не избавился от нестабильности), а также Артура и Рафинью – пару, ответственную за перепас. И выпустил Дембеле, Мунира и Видаля, каждого с чёткой целью. Одновременно Пике перешёл в центр нападения.

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«Барселона» стала играть в 3-5-2. Суарес и Пике создавали глубину атаки, почти не выходя из чужой штрафной. Мунир, Видаль и Дембеле играли чуть ниже, собирая отскоки, врываясь в штрафную вторым темпом. Альба и Роберто были ответственны за навесы. В последнюю десятиминутку Альба выполнил четыре подачи с левого фланга, на противоположном фланге Роберто с помощью Дембеле сделали ещё больше. Навесы и подборы. Звучит примитивно? Может быть, но это принесло победу.

Гол, который сделал счёт равным: Пике выиграл верх после навеса Альбы и скинул мяч на набегавшего вторым темпом Дембеле. Гол, который стал победным: Суарес, Мунир и Пике по ходу атаки выстроились втроём на одной линии в центре штрафной и этим сбили с толку защитников: те не успели перестроиться, не разобрались, кто кого держит. Суарес остался один и замкнул навес Роберто. Да, не по-барселонски. Зато сработало.

Эффективное перестроение каталонцев и добытые три очки должны перекрыть качество игры. Но кое-какие вопросы есть. Например, чем команда занималась 70 минут? После этой победы «Барса» оторвалась от «Атлетико», у неё теперь 24 очка после 11 матчей. Вроде бы много, но это меньше всего за последние 10 лет. В предыдущий раз 24 очка после 11 туров у команды было в сезоне-2007/08, с Дзамброттой, Анри, Туре и Роналдиньо. Чуть раньше мы говорили о ситуативном невезении, но то, что сейчас 24 очков хватает для лидерства, тоже стечение обстоятельств. В любом сезоне из последних 10 этого хватило бы в лучшем случае для второго места, в худшем – для четвёртого. В общем, вопросы есть.

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