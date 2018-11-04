«Барселона» была хуже предпоследней команды Примеры. Спасло решение Вальверде

Кажется, в этом сезоне Эрнесто Вальверде поставил перед собой цель: доказать, что качество игры и результат никак не связаны между собой. «Барселона» занимается этим всю осень.

Это началось в конце сентября, когда назрел мини-кризис. Тогда, после ничьих с «Жироной» и «Атлетиком» и поражения от «Леганеса», мы выяснили, что «Барселона» была совсем не так плоха, как её результаты. Просто не везло. Невезения не бывает на длинной дистанции, но в одном-двух матчах может случиться что угодно. 12 штанг и перекладин в течение девяти матчей – как раз то самое что угодно. Игра оставалась качественной.

«Барселоне» просто очень не везло. Матч с «Тоттенхэмом» это доказал Не кризис, а 12 штанг в девяти матчах.

Потом случилась неплохая серия: победы в Лиге чемпионов над «Тоттенхэмом» и «Интером», разгром в «класико», который стоил тренеру «Реала» работы. Даже отсутствие Месси не мешало. То есть был повод сказать, что никакого кризиса нет, а временное отсутствие результата ничего не значит.

На «Камп Ноу» было унижение. «Барса» просто размазала «Реал» Пора увольнять Лопетеги.

И тут случился матч с «Райо Вальекано».

В гостевом матче с «Райо» тоже нет смысла апеллировать к результату. Он не имеет никакого отношения к ходу игры. Если вы не смотрели матч, можете предположить, что «Барселона» давила, била, доминировала, упускала моменты и только в самом конце реализовала своё превосходство. Вам придётся увидеть все 90 минут, что убедиться, до какой степени всё было не так.

Как «Райо» переигрывал «Барселону»

«Райо» был лучше. Тренер Анхель Санчес отдал мяч совершенно осознанно, его команда защищалась низко, чтобы создать плотность линий, не выдёргивалась на мяч, не отвлекалась на прессинг и ждала отскоки. И когда она их выигрывала, неслась вперёд. Серьёзно, 30% владения мячом не должны смущать: это были смелые 30%, каждый процент владения был направлен на атаку. Доказательство: «Барселона», которая в концовке просто поселилась в штрафной «Райо» (включая Пике), сделала в атакующую треть 30% всех своих пасов. Игроки «Райо» сделали в атакующую треть 40% всех своих пасов. Идеальный пример, чтобы в споре с друзьями доказать, что сидеть в обороне без мяча и парковать «автобус» — не одно и то же.

«Райо» был лучше и визуально, и в цифрах. «Райо» нанёс больше ударов по воротам. «Райо» не уступил «Барселоне» по ударам из пределов штрафной. «Райо» больше создал после стандартов. По ожидаемым голам у команд почти равенство: 1,71xG/1,98xG. Всё время, что «Барселона» пыталась играть в свой футбол, «Райо» был не просто лучше, а выигрывал матч и контролировал соперника. До 80-й минуты счёт по ударам был 10:5 в пользу хозяев, слишком серьёзный перевес, чтобы это было случайностью.

«Райо» грамотно защищался: выдавливал «Барселону» на фланги и насыщал штрафную. Подходы к воротам просто не заканчивались ударами. Поэтому владение мячом не имеет значения: это было неопасно. План хозяев учитывал особенности стиля каталонцев. Они не бьют издали. Даже когда не могут пробиться в штрафную, предпочитают перекатывать мяч в опасной зоне по дуге штрафной, но не бить. Единственное исключение – Коутиньо. Так вот, Коутиньо не давали принимать мяч перед штрафной. Он коснулся мяча в опасной зоне всего два раза: один раз внутри штрафной, один раз перед штрафной. Без шансов на дальний удар.

«Райо» подготовил совершенный план против «Барселоны» и контролировал игру, пока «Барса» была сама собой. Но Вальверде провёл мастер-класс по теме «Как эффективно менять команду по ходу матча».

Как перестроилась «Барселона»

Тренер, которого часто упрекают за несвоевременные замены, к 70-й минуте полностью отказался от того, что считается стилем «Барсы». Он убрал Коутиньо (бразилец ужасно провёл матч, он по-прежнему не избавился от нестабильности), а также Артура и Рафинью – пару, ответственную за перепас. И выпустил Дембеле, Мунира и Видаля, каждого с чёткой целью. Одновременно Пике перешёл в центр нападения.

Дембеле перестал попадать в старт «Барсы». Почему? В испанских СМИ пишут о проблемах с дисциплиной.

«Барселона» стала играть в 3-5-2. Суарес и Пике создавали глубину атаки, почти не выходя из чужой штрафной. Мунир, Видаль и Дембеле играли чуть ниже, собирая отскоки, врываясь в штрафную вторым темпом. Альба и Роберто были ответственны за навесы. В последнюю десятиминутку Альба выполнил четыре подачи с левого фланга, на противоположном фланге Роберто с помощью Дембеле сделали ещё больше. Навесы и подборы. Звучит примитивно? Может быть, но это принесло победу.

Гол, который сделал счёт равным: Пике выиграл верх после навеса Альбы и скинул мяч на набегавшего вторым темпом Дембеле. Гол, который стал победным: Суарес, Мунир и Пике по ходу атаки выстроились втроём на одной линии в центре штрафной и этим сбили с толку защитников: те не успели перестроиться, не разобрались, кто кого держит. Суарес остался один и замкнул навес Роберто. Да, не по-барселонски. Зато сработало.

Эффективное перестроение каталонцев и добытые три очки должны перекрыть качество игры. Но кое-какие вопросы есть. Например, чем команда занималась 70 минут? После этой победы «Барса» оторвалась от «Атлетико», у неё теперь 24 очка после 11 матчей. Вроде бы много, но это меньше всего за последние 10 лет. В предыдущий раз 24 очка после 11 туров у команды было в сезоне-2007/08, с Дзамброттой, Анри, Туре и Роналдиньо. Чуть раньше мы говорили о ситуативном невезении, но то, что сейчас 24 очков хватает для лидерства, тоже стечение обстоятельств. В любом сезоне из последних 10 этого хватило бы в лучшем случае для второго места, в худшем – для четвёртого. В общем, вопросы есть.

5 вопросов, которые вызывает «Барселона» в начале сезона Травма Месси, странная схема, мутная ситуация с Видалем.

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