Кокорина назвали петухом? Дело принимает новый оборот

С этими ребятами никогда не будет скучно. Адвокат Кокорина, эмоции Карпина и другие события — в футбольном дайджесте пятницы.

Карпин назвал клоунадой решение провести матч «Енисей» — «Ахмат» в манеже

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение провести матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Ахмат» в манеже.



«Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч Российской Премьер-Лиги.

Что больше всего возмущает в этой ситуации? Абсолютно всё. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке «в виде исключения», то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас всё возможно в виде исключения, то надо и это разрешить. Как я понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что было бы, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».



Матч «Енисей» — «Ахмат» состоится в Красноярске 1 декабря. Ранее генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров высказался против проведения этой игры в манеже.



«Ахмат», набрав 19 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (6) — последнее.

«Карпин: зачем мне сбитый Федун»? Какие пакости творил Каррера, зачем «МЮ» нужен Глушаков и почему Кокорин и Мамаев «Джентльмены года» — в лучших комментариях «Чемпионата».

Адвокат Кокорина: что бы вы сделали, если бы вас назвали петухом?

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на своей странице в «Инстаграме» рассказала о конфликтах футболиста с водителем Виталием Соловчуком и московским чиновником Денисом Паком.



«Относительно ряда публикаций на различных интернет-ресурсах об инициативной роли водителя Соловчука могу порекомендовать вам ещё раз более внимательно проанализировать видеоролики, размещённые в Интернете, из содержания которых очевидно, что, кроме него, ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним.



Аналогичного характера ситуация содержится в видеороликах с участием законопослушного гражданина Пака, так как никого из посетителей кафе стулом по руке не били, вопреки представлениям о хулиганстве.



Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли.



Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же петухом в самом уничижительном смысле этого слова, что бы вы сделали? Предлагаю три варианта: сбежали, вызвали полицию или ответили адекватно с вашей точки зрения», — написала Стукалова.



Напомним, ранее анонимный источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Соловчук, который является потерпевшим в деле о драке с участием Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сам спровоцировал конфликт на парковке.

«Локомотив» потерпел поражение в матче с «Уралом» в Москве

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились полузащитники Денис Кулаков и Отман Эль-Кабир, который реализовал пенальти. За «железнодорожников» точным ударом отметился нападающий Фёдор Смолов, который забил свой мяч после результативной передачи от хавбека Алексея Миранчука. Таким образом, «Локомотив» прервал серию из шести матчей без поражений в чемпионате (пять побед и одна ничья), а «Урал» одержал третью победу кряду.



«Локомотив» (25 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Урал» (22) — на шестой строчке.

Он не понравится твоей маме. Эль-Кабир расстроил Черкизово «Локомотив» покидает тройку лучших.

Источник: Рамос был пойман на допинге после финала Лиги чемпионов в 2017 году

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/17 с «Ювентусом» (4:1), сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.



В начале июля УЕФА получил уведомление о найденных в моче Рамоса следах запрещённого препарата дексаметазона, который облегчает боль, оказывает противовоспалительный эффект и повышает концентрацию. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обязывает сообщать о применении дексаметазона в ходе тестирования на допинг. В случае Серхио соответствующие записи сделаны не были.



В допинг-отчёте врач мадридского клуба указал, что сделал защитнику две инъекции другого запрещённого препарата со схожим действием за день до игры. Позже он объяснил, что допустил ошибку при составлении отчёта из-за эйфории, которая была вызвана победой «сливочных» в финале Лиги чемпионов.

УЕФА не стал предавать дело огласке. В итоге Рамос и врач «Реала» избежали наказания.

Мбаппе отказал «Реалу» из-за денег. Ещё немного «грязи» от Football Leaks Едва Гвардиола начал работу с «Баварией», как подписал контракт с «Манчестер Сити».

Голы Магнуссона и Жамалетдинова помогли ЦСКА обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола стал защитник Хёрдур Магнуссон, отличившийся на 57-й минуте после передачи хавбека Ивана Облякова. В добавленное время мяч забил нападающий Тимур Жамалетдинов, голевой пас отдал полузащитник Никола Влашич.



Беспроигрышная серия «армейцев» в Премьер-Лиге достигла трёх матчей. Ранее московская команда дома обыграла «Зенит» (2:0) и на выезде сыграла вничью со столичным «Динамо» (0:0).



ЦСКА, набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (19) — восьмое.



В следующем туре клуб из Грозного 1 декабря на выезде сыграет с «Енисеем», «армейцы» на следующий день в гостях встретятся с «Ростовом».

Первый гол со стандарта принёс ЦСКА победу. А забил его исландец «Армейцы» были единственными до 15-го тура, кто не забивал со стандартов.

УЕФА наказал ЦСКА частичным закрытием трибун в следующей домашней игре в ЛЧ

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам расследования матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Рома» (1:2), который состоялся 7 ноября в Москве, сообщает пресс-служба организации.



Российский клуб обвинялся в блокировании лестничных проходов, бросании предметов на поле и использовании болельщиками пиротехники.



УЕФА принял решение наказать ЦСКА частичным закрытием трибун в следующем домашнем еврокубковом матче. Клуб будет вынужден закрыть секторы D123 и D124. Наказание носит условный характер, испытательный срок составляет один год. Кроме того, «армейцы» оштрафованы на € 44 тыс.

Следующую домашнюю игру в нынешнем сезоне Лиги чемпионов ЦСКА проведёт 27 ноября. Соперником столичной команды будет «Виктория Пльзень». Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 20:55 мск.

«Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны»

Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на нападающего Пако Алькасера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.



«Боруссия» воспользовалась опцией о возможном выкупе 25-летнего футболиста в арендном соглашении с каталонцами. Алькасер подписал с дортмундской командой полноценный контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.



Ранее сообщалось, что «Барселона» получит за трансфер игрока € 23 млн, предусмотренные в качестве суммы выкупа в арендном соглашении. С учётом бонусов выплата может в будущем увеличиться ещё на € 5 млн.



«Боруссия» арендовала Алькасера у «Барселоны» минувшим летом. Форвард принял участие в шести матчах Бундеслиги, в которых записал на свой счёт восемь голов. «Шмели» после 11 туров занимают первое место в турнирной таблице первенства.

Алькасер забил 6 голов за 81 минуту. В 18 лет он пережил трагедию Смерть отца изменила его жизнь.

«Челси» объявил о продлении контракта с Канте

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с полузащитником Н’Голо Канте.



Новый контракт французского футболиста с синими рассчитан на пять сезонов – до лета 2023 года.



Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» летом 2016 года за € 35,8 млн после того, как в сезоне-2015/16 сенсационно завоевал с «лисами» титул чемпиона Англии. Уже в следующей кампании в составе лондонской команды хавбек повторил это достижение.



Ранее сообщалось, что по условиям нового контракта Канте станет самым высокооплачиваемым футболистом в нынешнем составе «Челси» и в истории клуба. Ожидалось, что зарплата француза составит € 17 млн в год, что на € 8,2 млн больше, чем его прежний оклад.