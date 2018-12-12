Объясняем, почему план Сёмина провалился. На конкретных примерах

«Локомотив» завершил выступление в еврокубках. Со своей стороны «Порту» сделал всё необходимое и обыграл «Галатасарай». Команде Сёмина достаточно было одержать победу в Гельзенкирхене, но «Локомотив» провёл очень осторожный матч и практически не оказывался у чужих ворот. Расчёт Сёмина на быстрые переходы из позиционной обороны в атаку не оправдался – Миранчук, Фарфан и Эдер плохо цеплялись за мяч, а с середины второго тайма весь «Локомотив» подсел физически и не смог организовать даже финальный навал на ворота Фермана.

Средний блок и отказ от прессинга

Несмотря на не устраивающий «Локомотив» счёт и необходимость забивать, москвичи с первых минут отдали хозяевам инициативу и выстроились в средний блок. В первую линию прессинга периодически включался Баринов и реагировал на открывания Маскареля, а фланговые игроки группы атаки ориентировались на вингбеков «Шальке», но располагались достаточно узко, чтобы блокировать хозяевам доводку мяча через центр. Расстановка «Локомотива» без мяча напоминала 4-1-4-1 с треугольником центральных полузащитников вершиной (Денисовым) вниз. В итоге в центральной зоне гостями практически всегда формировалось численное преимущество, которое успешно игнорировалось немцами.

Из-за перегруза средней зоны фланговые защитники «Шальке», как правило, оставались в одиночестве у линии аута и регулярно получали диагонали от Налдо. В особенности это касалось фланга Игнатьева, где сначала под Мендиля, а потом под Абдула в полуфланг врывался Коноплянка, за которым не всегда успевал Денисов. Первопричина подобных розыгрышей, которые проходили в течение всего матча, – отсутствие давления от первой линии прессинга «Локомотива». Эдер очень пассивно двигался без мяча, не страховал выбрасывающихся партнёров и скорее обозначал прессинг, а поднимавшиеся к нему Крыховяк или Баринов отходили назад, как только Сердар или Маскарель отыгрывались с партнёрами.

Отсутствие давления на крайних центральных защитников, в особенности на Настасича, привело к ещё одному постоянному варианту организации позиционных атак «Шальке». Ложным смещением в левый фланг и созданием там перегруза Коноплянка уводил за собой единственного чистого опорника «Локомотива» Денисова, в его зону опускался Тойхерт и из-за высоких позиций Баринова и Крыховяка принимал мяч без опеки.

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Во втором тайме Юрий Сёмин заменил Эдера на Антона Миранчука, передвинул Фарфана на острие атаки, перевернул треугольник центральных полузащитников и освободил Крыховяка от привязки к оппоненту. «Локомотив» перешёл на 4-4-2 без мяча и прибавил в прессинге, после смен владения провёл несколько атак, но к середине второго тайма откатился к прежнему режиму и окончательно отдал инициативу в матче.

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После матча Юрий Сёмин объяснил раннюю замену Эдера тем, что в средней линии его команде не хватало игрока, способного разогнать атаку. Слова главного тренера «Локомотива» подтверждают его предматчевый план по организации атак. «Локомотив» поставил на позиционную оборону и быстрые переходы в атаку со своей трети поля. Эдер должен был обеспечивать их, цепляясь за первый пас из глубины и разгоняя атаки по флангам через Фарфана и Алексея Миранчука.

План полностью провалился. Около Эдера всегда располагался либо Настасич, либо Стамбули. Защитники не давали португальцу придержать мяч и возвращали владение своей команде. На счету Стамбули пять отборов, у Настасича четыре успешные попытки вернуть владение – практически все совершены против Эдера. Только за первый тайм, в котором «Локомотив» старался дисциплинированно обороняться, два самых опасных момента у ворот Гилерме возникли после перехватов передач на Эдера, заставших полузащитников «Локомотива» в полупозициях. Во втором тайме таких ситуаций стало намного больше. К счастью для команды Сёмина, большинство атак «Шальке» в первом тайме шло через резкого, но очень предсказуемого Коноплянку. Смещения украинца в центр под правую ногу не создавали трудности даже для медлительного Денисова.

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После первого тайма ситуация практически не изменилась. «Локомотив» не ускорился в продвижении мяча, Миранчуки и Фарфан редко играли в одно касание и в основном принимали мяч спиной к чужим воротам и съедались давлением защитников немцев.

Вертикальные передачи на Эдера провоцировались «Шальке» с помощью контрпрессинга. При потере владения до шести игроков «Шальке» насыщали зону мяча и сразу старались вернуть себе его контроль. Контрпрессинг хозяев не был идеален. Интенсивное давление немцев на узком участке поля часто приводило к большим свободным зонам в середине поля, но ни Баринов, ни Крыховяк не поддерживали открываниями загнанных во фланг партнёров. Вертикаль на единственного нападающего без поддержки против трёх центральных защитников гостей оставалась единственным решением. Поражение и невыход в плей-офф Лиги Европы заслуженны. «Локомотиву» нужно было забивать, и даже в Гельзенкирхене соперник давал российскому чемпиону потенциальные возможности для создания моментов, но «Локомотив» ничем не смог удивить «Шальке» и даже не обеспечил необходимую интенсивность в движении без мяча.

В материале использованы данные InStat.