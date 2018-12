Мамаев прислал жене цветы из «Бутырки». Они помирились

«Манчестер Юнайтед» крупно выиграл в первом матче после отставки Моуринью

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Кардифф Сити» со счётом 5:1. Этот матч стал первым для «МЮ» под руководством нового главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, который сменил уволенного Жозе Моуринью.



В начале встречи счёт открыл Маркус Рэшфорд. В середине тайма Андер Эррера увеличил преимущество манкунианцев, но вскоре Виктор Камараса сократил разрыв в счёте. Впрочем, через несколько минут Антони Марсьяль вновь довёл разрыв в счёте до двух мячей. Во втором тайме счёт до крупного довёл Джесси Лингард, который оформил дубль.

После матча «Манчестер Юнайтед», набрав 29 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (14) остался на 17-м месте.



В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Хаддерсфилдом», «Кардифф Сити» предстоит гостевая игра с «Кристал Пэлас». Оба матча состоятся 26 декабря.

А. Санчес приехал на базу «Манчестер Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес опубликовал в «Инстаграме» видео из своего автомобиля в момент приезда на базу клуба. В этот момент в машине играла песня под названием Now We Are Free («Теперь мы свободны») из саундтрека к фильму «Гладиатор».

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Алексис забил один гол и отдал две результативные передачи в 10 матчах. Сейчас 30-летний чилиец продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.

«Реал» разгромил «Аль-Айн» и стал победителем клубного чемпионата мира

В финальном матче клубного чемпионата мира мадридский «Реал» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ со счётом 4:1 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед».

Счёт был открыт на 14-й минуте, отличился Лука Модрич с передачи Карима Бензема. Во второй половине встречи преимущество «Королевского клуба» увеличил Маркос Льоренте. В концовке матча счёт довёл до разгромного Серхио Рамос, откликнувшийся на подачу с углового в исполнении Модрича. Перед самым финальным свистком команды обменялись голами. Сначала гол престижа забил Цукаса Сиотани, а затем Яхия Надер отправил мяч в собственные ворота.



«Реал» выиграл клубный чемпионат мира в третий раз подряд и в четвёртый раз — в своей истории, что является новым мировым рекордом. Ранее испанский клуб становился победителем турнира в 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству побед на турнире «Реал» обошёл «Барселону», у которой три титула.

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа. Клубам осталось уладить формальности, чтобы оформить переход.



Аяз — воспитанник красно-белых. В составе «Спартака-2» хавбек провёл 49 встреч и забил один мяч.



Гулиев перешёл из «Спартака» в «Ростов» на правах аренды в январе 2018 года. В июне клуб из Ростова-на-Дону выкупил права на 22-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Аяз забил гол и отдал две результативные передачи в 14 матчах.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (24) — 7-е.

Алана Мамаева: опять пришли цветы от Паши, он согласился на все мои условия

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что помирилась с мужем, который в данный момент находится в СИЗО «Бутырка». Ранее девушка обвиняла футболиста в изменах и поставила перед ним ряд условий для примирения.



«Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В моём списке есть такие пункты, которые вы даже не можете представить. Паша уже согласился на все мои тридцать условий. Мне многие написали, что он меня пошлёт с моими пунктами. Никто меня никуда не пошлёт. Составляя эти пункты, я думала о семье, а не о человеке. Если бы он не согласился, это была бы не я», — сказала Мамаева в прямом эфире в своём «инстаграме».



Напомним, Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

«Манчестер Сити» на своём поле сенсационно проиграл «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» потерпел поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



В составе лондонского клуба отличились хавбеки Эндрос Таунсенд и Лука Миливоевич, реализовавший пенальти, а также защитник Джеффри Шлупп. Авторами голов «горожан» стали полузащитники Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне.



«Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражении в нынешнем сезоне АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от «Ливерпуля» на четыре очка.

Дело об уклонении Роналду от налогов суд рассмотрит 21 января

21 января в Испании состоится судебное заседание об уклонении от налогов бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус». Об этом сообщает Sky Sports.



По данным источника, футболист, скорее всего, признает вину. За это он получит два года тюрьмы условно, а также заплатит штраф в размере порядка 19 € млн. Таковы условия сделки португальца и государственного прокурора Испании.



Напомним, Роналду подозревается в налоговом мошенничестве на сумму в размере € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Такую сумму форвард получил за использование имиджевых прав и скрыл ее от налоговой полиции.



33-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а минувшим летом перешёл в «Ювентус» за € 117 млн.

«Спартак» собирается расстаться с шестью игроками

По информации «Чемпионата», «Спартак» во время зимнего трансферного окна планирует отпустить шестерых игроков. Речь идёт о Романе Ерёменко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артёме Тимофееве.



Решение о расставании с Ерёменко было принято на недавнем совете директоров клуба. По нашим сведениям, это связано с медицинским состоянием финна, который в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл лишь четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года.



Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня подчеркнул, что Сальваторе не получал уведомления, что «Спартак» не рассчитывает на итальянца. Однако, как стало известно «Чемпионату», московский клуб все-таки не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.



Что касается Тимофеева, «Спартак» не планирует продавать 24-летнего футболиста, но рассматривает вариант с арендой.



После 17 туров РПЛ «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».

Фанат «Спартака» Голунов: поход Глушакова к Малахову — это позор для всех нас!

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2), рассказал о 10 днях, проведённых в спецприёмнике, а также назвал позором поход капитана красно-белых Дениса Глушакова на шоу Андрея Малахова.



«Начальник спецприёмника говорит мне: «Так это ты к Глушакову выбежал? Красавец! Нечего таким людям в команде делать». Отсидел нормально, как в санатории. Это ж не „Бутырка“.



Глушаков играет хуже некуда. Даже 1/100 не показывает от своей прошлой игры. Вы знаете, что он к Малахову пошёл на шоу? Это же позор для всех нас! Нас „кони“ зачмырят. После такого зашквара он в команде не останется. Думаю, не просто выбегать будут на поле, а что-то и порадикальнее", — приводит слова болельщика красно-белых сайт телеканала «360».