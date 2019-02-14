Вы слишком серьёзны, господа! Шутку Ди Марии УЕФА не оценил

Полузащитника парижан могут дисквалифицировать на ответную игру с «Манчестер Юнайтед». Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

УЕФА может отстранить Ди Марию от участия в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»



УЕФА может отстранить аргентинского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марию на неопределённое количество матчей за провокацию в адрес болельщиков «Манчестер Юнайтед» (2:0) во время первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC.



Напомним, во втором тайме встречи фанаты английского клуба бросили в сторону Ди Марии бутылку пива. 30-летний аргентинский полузащитник поднял ёмкость с газона и сделал вид, что выпил напиток, после чего откинул бутылку в сторону.



По информации источника, Ди Мария может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча команд состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Иранский телеканал подверг цензуре эмблему «Манчестер Юнайтед»



Эмблема «Манчестер Юнайтед» приобрела новый вид в ходе передачи на иранском телевидении, посвящённой первому матчу «красных дьяволов» с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).



Как сообщает ITASportPress в «Твиттере», руководство телеканала посчитало недопустимым изображение дьявола на эмблеме английского клуба в связи с религиозной цензурой, принятой в стране. Вместо привычной эмблемы «Манчестер Юнайтед» канал использовал её образец из середины прошлого века, на котором отсутствует дьявол.

Источник: «Зенит» готовит новое предложение по Акунье



«Зенит» намеревается сделать новое предложение «Спортингу» по поводу приобретения защитника Маркоса Акуньи, утверждает португальское издание Desporto.



Это предложение станет уже четвёртым. По данным источника, «Спортинг» согласится продать игрока, если «Зенит» предложит € 20 млн.



Ранее сообщалось, что португальский клуб отказался отпускать 27-летнего футболиста, за которого вели борьбу «Бока Хуниорс» и «Зенит». Аргентинцы предлагали за Акунью € 15 млн, сине-бело-голубые – € 16 млн, однако «Спортинг» решил отложить вопрос о продаже игрока до лета.



Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.

В чём проблемы «Зенита»? Коротко – о главном 6 точных передач за час – это ужас!

France Football назвал Яшина лучшим вратарём в истории



Бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин был признан лучшим вратарём в истории по версии французского журнала France Football. Издание опубликовало список из десяти величайших вратарей в истории. Яшин занял в нём первое место.



Из ныне действующих вратарей в первую пятёрку вошли Джанлуиджи Буффон, выступающий за «ПСЖ», и Мануэль Нойер из «Баварии». На восьмом месте — вратарь «Порту» Икер Касильяс.



Яшин — единственный обладатель «Золотого мяча» среди вратарей.



Лучшие вратари в истории по версии France Football



1. Лев Яшин («Динамо» Москва, СССР)

2. Гордон Бэнкс (Англия)

3. Дино Дзофф (Италия)

4. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ», Италия)

5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)

6. Петер Шмейхель (Дания)

7. Зепп Майер (ФРГ)

8. Икер Касильяс («Порту», Испания)

9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

10. Питер Шилтон (Англия)

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Фенербахче» — «Зенит»



УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит», сообщается на официальном сайте организации. Напомним, встреча команд состоялась вчера, 12 февраля, на стадионе в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Болельщики турецкой команды могут быть наказаны за блокирование лестничных проходов на стадионе. Фанаты петербургского «Зенита» обвиняются в использовании пиротехники во время матча, а также в бросании различных предметов на поле. УЕФА рассмотрит дело 28 февраля.



Ответный матч петербургского «Зенита» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы состоится 21 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Спаллетти: Икарди отказался от участия в матче с «Рапидом»



Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в преддверии матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом» рассказал, почему нападающий Мауро Икарди не попал в заявку «Интера» на игру.



«Лишение Икарди капитанской повязки? Трудное решение, но оно должно пойти на пользу „Интеру“. Завтрашний матч проведём без Мауро. Мы хотели включить Икарди в заявку, но он отказался и не прилетел в Вену. Мауро, видимо, разочаровало решение лишить его капитанской повязки. Теперь нам предстоит важный матч, после которого придётся прояснить ситуацию, сложившуюся в клубе вокруг Икарди. Меня мало беспокоят контракты, однако очень важны отношения с игроками», — приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены Сказала лишнего.

«Барселона» отказалась продлевать контракт с Ракитичем на улучшенных условиях



«Барселона» не намерена продлевать соглашение с полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.



По информации издания, хорватский футболист минувшим летом отклонил предложение «Пари Сен-Жермен». Французский клуб предлагал ему очень выгодные финансовые условия, однако главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде уговорил хавбека остаться в команде. В связи с этим Ракитич попросил руководство «Барселоны» о продлении контракта с повышением оклада, однако клуб просьбу игрока не удовлетворил.



При этом утверждается, что Ракитич счастлив в каталонском клубе и хотел бы остаться в нём. Действующий контракт 30-летнего хавбека рассчитан до лета 2021 года.



Ранее сообщалось, что Ракитич объявил руководству «Барселоны» о желании перейти в миланский «Интер» по окончании нынешнего сезона.