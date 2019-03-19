Черчесов влияет на игроков через агента. Намёки Уткина

Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем с мышцами



Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за повреждения, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».



Кутепов испытывает проблемы с мышцами в паховой области. Сообщается, что защитник испытывал проблемы на протяжении последних нескольких матчей, а во время игры 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) они усугубились. Игрок «Спартака» прошёл медицинское обследование в сборной, в результате которого было выявлено, что Кутепов нуждается в полноценном лечении и не сможет принять участия в ближайшим матчах сборной России.



Во время перерыва на международные матчи сборная России сыграет с Бельгией и Казахстаном. Встреча с бельгийцами состоится 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и начнётся в 22:45 мск. Матч с казахстанской сборной пройдёт 24 марта на «Астана-Арене» в Астане, начало – в 17:00 мск.

Жирков сорвался, Марио зарешал. Как сыграли российские «сборники» в выходные Из нападающих никто не забил. Но есть и обнадёживающие для Черчесова новости.

Черчесов: Зобнин получил перелом сустава кисти во время матча с «Зенитом»



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о травме полузащитника Романа Зобнина, полученной во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1).



«Успел ли я посмотреть вчерашние центральные матчи РПЛ? Естественно, я посмотрел их, впечатления остались нормальные. Главное, что все приехали, но не все здоровы – у Зобнина перелом сустава кисти, сделаем лангетку и будем смотреть, как это выглядит.



У Облякова была недавно такая ситуация, он играл с лангеткой. Зобнин во время игры этого даже не заметил, понял, что что-то не то, сегодня утром. Предварительных заключений, сыграет он или нет, делать не будем. Рома – боец, мы это знаем, дадим ему возможность самому принять решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Зобнин заснул здоровым, а проснулся с переломом». Ещё не все доехали до сборной Головин забыл бутсы, Черчесов собирается погладить Газинского, а Ахметов и Караваев отвечают на вопросы СМИ. Россия готовится к Бельгии.

Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента



Известный видеоблогер Василий Уткин поделился подробностями конфликта между «Краснодаром» и нападающим Иваном Игнатьевым, а также выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может влиять на футболистов через своего агента Алана Агузарова.



«Совершенно очевидно, что даже Игнатьев, у которого возникают проблемы с режимом, как только отвернутся старшие, не стал бы конфликтовать с клубом, разорвав отношения с агентом и не примкнув к какому-то другому берегу. Всё чаще и чаще говорят, что за этой историей стоит Алан Агузаров. Его имя в деле Игнатьева вы ещё услышите.



Мы же уже услышали его имя в деле Александра Ташаева. Тогда отец молодого футболиста выбирал агента, который поведёт его по жизни. Они вели переговоры с известным агентством, которое многих вывело наверх за руку. И в самый последний момент отец Ташаева сказал переговорщикам: «Понимаете, мы очень хотели бы иметь с вами дело, но нам посоветовали Агузарова. И мы склоняемся к этому варианту, потому что, знаете, уж очень хорошо посоветовали. Спустя дней 10 Ташаев в команде, где были Вальбуэна и Кураньи, стал регулярно выходить на замену. Потом была история перехода Ташаева в «Спартак», которая сопровождалась постоянными вызовами в сборную, но на чемпионат мира он не поехал. Ну а чего ж ехать, если продано?

Рассказывают, что Антону Швецу тоже очень настоятельно посоветовали: «Знаешь, будет очень неплохо, если ты заинтересуешься Аланом Агузаровым и доверишь ему ведение своих дел».



У Агузарова нет специфических футбольных связей, он вообще не очень футбольный человек. Он просто очень давно ведёт дела Станислава Черчесова. И если мы просто проанализируем ситуацию, то всё то, чего нет у Агузарова, а именно: футбольный бэкграунд, связь и, самое главное, возможность разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и с предложением разнообразных бонусов – всё это есть у клиента Агузарова – Черчесова. И больше никаких таких контактов у Агузарова нет.



Утверждаю ли я, что Черчесов под номинантом Агузаровым открыл собственное футбольное агентство? Ну, конечно же, я этого не утверждаю. Но не думать об этом просто невозможно», — сказал Уткин в видеоролике на своём канале в YouTube.

РПЛ — о шоу на онлайн-канале Z+: недопустимо показывать такое на ресурсах клуба



Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев и директор по безопасности и работе с болельщиками лиги Александр Мейтин высказались о шоу на онлайн-канале Z+, показанном перед матчем 20-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (1:1). В ходе шоу участники употребляли нецензурные выражения.



«Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



«Мы нетерпимы к мату – особенно когда это происходит в публичном пространстве. Такого быть не должно. Думаем, что сам канал и клуб должны контролировать контент. Не сомневаемся, что этому будет дана оценка и подобное не повторится», — добавил Мейтин.



«Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске Z+ 14 марта. Президент сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб таким образом сможет привлечь к себе внимание современной молодёжи.

Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать Президент питерского клуба прокомментировал первый эфир шоу «Z+» и рассказал о его будущем.

«Реал» готов предложить € 150 млн за Салаха, если не сможет приобрести Азара



Мадридский «Реал» может приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Don Balon.



По информации источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением египетского футболиста, если не удастся договориться с лондонским «Челси» о трансфере бельгийского нападающего Эдена Азара. Отмечается, что «Реал» готов предложить «Ливерпулю» за переход Салаха € 150 млн.



Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне египетский футболист принял участие в 31 матче за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Азар играет за «Челси» с 2012 года. Бельгиец принял участие в 29 матчах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Голкипер «Наполи» Оспина выписан из больницы



Голкипер «Наполи» Давид Оспина был выписан из больницы сегодня, 18 марта, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Напомним, во время матча 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Удинезе» (4:2) Оспине стало плохо. В концовке первого тайма футболист потерял сознание прямо на поле, после чего его заменил Алекс Мерет.



После инцидента Оспину сразу отвезли в больницу, где голкипер прошёл обследование. Сообщается, что Оспина успешно прошёл все медицинские тесты. У колумбийского вратаря не было обнаружено серьёзных повреждений. Врачи посоветовали игроку взять несколько выходных дней, чтобы отдохнуть. Отмечается, что Оспина не отправится в расположение национальной команды Колумбии и потратит время на восстановление.