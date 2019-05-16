Семь невидимых героев «Зенита». Кто помог Семаку вернуть золото в Петербург

С одним из них связаны все шесть чемпионских титулов в истории сине-бело-голубых.

Победа «Зенита» в чемпионате России – прежде всего, заслуга футболистов и Сергея Семака. Но в тени игроков и главного тренера всегда остаются другие люди, чья работа помогает команде завоевать золотые медали. О них забывать нельзя. У петербургского клуба большой штат ценных сотрудников, каждый из которых заслужил добрых слов за этот сезон. Мы же выделим великолепную семёрку «невидимых» героев.

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61-летний Бирюков – единственный человек в петербургском клубе, причастный ко всем чемпионским титулам в истории «Зенита». В 1984 году он был основным вратарём команды Павла Садырина, финишировавшей на первом месте в чемпионате СССР. В 2006-м Михаил Юрьевич стал тренировать вратарей сине-бело-голубых, и с тех пор выиграл ещё пять золотых медалей (2007, 2010, 2012, 2015 и 2019). Сегодняшний голкипер «Зенита» Андрей Лунёв преодолел спад в конце первой части сезона и вернулся на свой уровень весной 2019-го благодаря работе Бирюкова. Кстати, с прошлой осени вратарей чемпионов России вместе с Бирюковым тренирует вернувшийся в Петербург Юрий Жевнов.

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Вильям Оливейра

«Какое в «Зените» распределение ролей? Даю задание своему помощнику Вильяму Оливейре, он и работает. Начальник должен спать, а помощник работать. У нас такое распределение ролей. Я сплю – все работают», – пошутил Семак, давая интервью в эфире «Радио Зенит». На самом деле приход зимой бразильца в тренерский штаб «Зенита» стал таким же удачным трансфером, как и покупка Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна. Семак хотел видеть Вильяма в своей команде ещё летом, но тогда гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов уговорил 36-летнего специалиста остаться до конца года. Оливейра – сильный аналитик, он владеет пятью языками.

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Ещё два важных представителя тренерского штаба «Зенита», которых необходимо упомянуть. Семак поиграл с Симутенковым в сборной России, а с Тимощуком – за петербургскую команду. Теперь они вместе разрабатывают план на каждую игру. Симутенков – самый опытный из ассистентов. Обратите внимание, что во время матчей «Зенита» экс-нападающий сборной России сидит рядом с Семаком, который часто советуется с ним. На Тимощуке масса теоретической и практической работы: тактика, стандартные положения, коммуникация между иностранцами и российскими футболистами и прочее. У бывшего опорного полузащитника столько же энергии в работе, сколько было на поле.



Между тем, в петербургском клубе вообще трудится большая группа аналитиков, собирающая массу полезных данных об игроках «Зенита» и соперниках. Вся информация предоставляется тренерскому штабу, который использует её в своей работе. Эти люди тоже внесли серьёзный вклад в завоевание командой Семака золотых медалей.

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Андреа Сканавино и Иван Карминати

Два тренера по физподготовке присоединились к «Зениту» летом 2017 года после назначения главным тренером Роберто Манчини. Но и Семак не отказался от них – оценил профессионализм итальянцев. 46-летний Сканавино трудился в «Ювентусе» и миланском «Интере», а в биографии 64-летнего Карминати есть сборная Англии, «Интер» и «Манчестер Сити». Андреа с Иваном применяют современную систему физподготовки. Они знают, как наилучшим образом поддерживать форму команды, и в то же время индивидуально подходят к каждому зенитовцу. В зависимости от состояния футболиста сбавляют или увеличивают нагрузки. Физически чемпион России весь сезон был на хорошем уровне.

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Михаил Гришин

У «Зенита» солидный медицинский штаб – врачи, физиотерапевты, массажисты. Оказалось, что даже присутствие женщины на корабле (Марии Буровой, занимающейся восстановлением и реабилитацией игроков после травм) может принести удачу. Но особенно стоит отметить решение Семака вернуть в «Зенит» главного врача Михаила Гришина, который работал в петербургском клубе с 1992-го. Перед прошлым сезоном от услуг кандидата медицинских наук отказались, однако Гришин жил без футбола всего год. В нынешнем сезоне 53-летний врач, участвовавший во всех чемпионских кампаниях в российской истории сине-бело-голубых, снова стал частью золотой команды.