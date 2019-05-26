«На кону большие деньги, „Локомотив“ победит». Прогнозы на 30-й тур РПЛ

Прогнозы на 30-й тур РПЛ, в котором ещё есть интриги.

В 29-м туре нашего конкурса участники показали довольно слабые результаты, но обошлось без полных провалов.

Сергей Кирьяков предсказал разницу в играх «Крылья Советов» — «Спартак», «Енисей» — «Динамо» и «Ростов» — «Зенит», а также исход матча ЦСКА — «Ахмат». Это 10 очков.



Михаил Маслов из Москвы заработал 6 баллов, угадав разницу в играх ЦСКА – «Ахмат» и «Крылья Советов» – «Спартак».

Даниил Сальников угадал разницу в игре «Крылья Советов» – «Спартак» плюс два исхода в матчах

ЦСКА – «Ахмат» и «Арсенал» – «Краснодар». 5 очков.

Таким образом, отрыв между первым местом и вторым вырос до 14 очков. Отыграть это за один тур реально, но очень сложно.

Таблица после 29-го тура

Специалисты – 284 очка

Журналисты – 270

Читатели – 236.

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Прогноз специалистов

Валерий Масалитин, бывший футболист ЦСКА:

«Ахмат» – «Ростов» — 2:1

Это будет принципиальная встреча. «Ахмат» дома играет весьма удачно не только с лидерами таблицы, но и с середняками. Именно поэтому я ставлю на домашнюю победу клуба из Грозного.



«Зенит» — «Енисей» — 2:0

Хоть «Зенит» и чемпион, мне кажется, «Енисей» постарается приукрасить своё расставание с Премьер-Лигой. Всё же мастерство должно победить, если, конечно же, «Зенит» не выпустит на поле молодёжь.



«Краснодар» — «Рубин» — 2:0

«Краснодар» ведёт борьбу с «Локомотивом» за второе место и прямое попадание в Лигу Чемпионов. «Быки» будут более мотивированы в этой игре, поэтому ожидаю их победы.

«Оренбург» — «Спартак» — 1:1

Несмотря на то что «Оренбург» решил свои задачи, команда, безусловно, даст бой красно-белым. Предполагаю, что этот матч закончится ничьёй.



«Динамо» — «Арсенал» — 1:0

Конечно, тяжело открывать стадионы, будет присутствовать волнение, всё-таки первая игра на новой домашней арене. Считаю, что «Динамо» не проиграет при, возможно, заполненных трибунах.



ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:1

«Армейцы» имеют шанс напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Считаю, что ЦСКА обладает большей мотивацией. Выдав неудачную серию в последних матчах, москвичи постараются реабилитироваться перед своими болельщиками.

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«Анжи» — «Урал» — 1:3

Махачкалинской команде было трудно играть вторую часть чемпионата, стоит отдать должное «Анжи». Они собрались и вместе со своими проблемами закончили сезон. Появилась информация, что будет играть в основном молодёжь. Безусловно, это меняет ситуацию: преимущество будет на стороне «Урала».



«Локомотив» — «Уфа» — 2:0

«Локомотив» — фаворит. Команда выиграла Кубок России и находится сейчас на высоком эмоциональном подъёме. Москвичам необходимо попадать напрямую в Лигу чемпионов, ведь на кону стоят большие деньги. Считаю, что «Локо» результативно обыграет «Уфу».

«Динамо» возвращается домой. Кажется, не все понимают, что это значит Третий вагон, третья дверь.

Прогноз читателей

Александр Галкин (Сочи):

«Ахмат» – «Ростов» — 1:1

Обе команды могут занять высокое седьмое место. «Ахмат» хорошо играет дома, «Ростов» хорошо играет в гостях. Ставлю на ничью.

«Зенит» — «Енисей» — 3:0

В Питере запланировано большое празднество, «Зенит» очень постарается победить красиво.

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«Краснодар» — «Рубин» — 2:1

«Краснодар» должен обыгрывать «Рубин», хотя у казанцев очень колючая команда. Но ей ничего не нужно, плюс, говорят, Бердыев уходит.

«Оренбург» — «Спартак» — 2:1

«Спартак» в последнее время часто выигрывал, но на тоненького. «Оренбург» в последних матчах забивает не меньше двух и претендует на седьмое место. Хозяева победят.

«Динамо» — «Арсенал» — 2:1

Первый матч на новой арене «Динамо» выиграет. У команды Хохлова четыре ничьи подряд, когда-нибудь это должно кончиться. А «Арсенал» в концовке подсел. Да и задачи свои решил.

ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:0

Самара готовится к стыкам, непонятно, какой будет состав. А у ЦСКА есть шанс подняться выше.

«Анжи» — «Урал» — 1:1

Почему-то кажется, что «Анжи» напоследок не проиграет.

«Локомотив» — «Уфа» — 1:0

«Уфа» в общем ещё может повыбирать себе соперника в стыках, если сама победит, а Самара проиграет. Но это маловероятно, «Локо» надо охранять второе место.

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Прогноз журналистов

Александр Титеев, выпускающий редактор:

«Ахмат» – «Ростов» — 2:1

Обеим командам ничего уже не нужно с турнирной точки зрения, но они, безусловно, захотят завершить сезон на мажорной ноте. За «Ахмат» своё поле и преимущество над соперником в домашних матчах: из последних семи поединков в Грозном «Ростов» проиграл шесть.



«Зенит» — «Енисей» — 1:0

Хозяева поля будут ждать «чемпионского праздника», а потому окажутся сравнительно миролюбивыми по отношению к замыкающим таблицу гостям.



«Краснодар» — «Рубин» — 2:0

Разница в мотивации команд налицо. Поэтому ставка на победу хозяев логична. К тому же казанцы очень плохо играют против «быков» на выезде. Да, в прошлом сезоне они добились здесь ничьей, но до того потерпели шесть поражений подряд.

«Оренбург» — «Спартак» — 1:2

Спартаковцы завоевали путёвку в Лигу Европы, но им важно стать третьими, чтобы напрямую попасть в групповой этап этого турнира. «Оренбург» в последнем матче на своём поле постарается порадовать болельщиков победой над столичным клубом. И не будем забывать, что снизу «Спартак» «подпирает» отстающий от красно-белых на одно очко ЦСКА. А финишировать выше принципиального соперника – чем не мотивация? Итого две мотивации в пользу москвичей, одна – в пользу оренбуржцев. Поэтому и прогнозирую 2:1 в пользу «Спартака».



«Динамо» — «Арсенал» — 2:2

Все свои турнирные задачи соперники решили, а потому могут сыграть раскрепощённо. Так что ждём от матча на новом динамовском стадионе результативного футбола, в котором «победит дружба».



ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:0

У ЦСКА есть неплохие шансы обогнать «Спартак», параллельно получив прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы, и он будет сражаться за победу. У самарцев ныне другие заботы – успешно сыграть в стыковых поединках. Поэтому вряд ли гости будут упираться изо всех сил.



«Анжи» — «Урал» — 1:2

Говорят, что за хозяев сыграет молодёжь, и это делает фаворитом «Урал». Но гости, возможно, ещё будут переживать по поводу поражения в финале Кубка России. А потому низкий эмоциональный фон не позволит им одержать крупную победу над уступающими в мастерстве молодыми махачкалинцами.



«Локомотив» — «Уфа» — 2:0

Победа позволит «Локо» завоевать прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Это наисерьёзнейшая мотивация! Тогда как готовящейся к стыкам «Уфе» предстоящая игра совсем не нужна. Важнее будет сохранить силы и избежать глупых травм.