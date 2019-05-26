«На кону большие деньги, „Локомотив“ победит». Прогнозы на 30-й тур РПЛ

В 29-м туре нашего конкурса участники показали довольно слабые результаты, но обошлось без полных провалов.
Сергей Кирьяков предсказал разницу в играх «Крылья Советов» — «Спартак», «Енисей» — «Динамо» и «Ростов» — «Зенит», а также исход матча ЦСКА — «Ахмат». Это 10 очков.
Михаил Маслов из Москвы заработал 6 баллов, угадав разницу в играх ЦСКА – «Ахмат» и «Крылья Советов» – «Спартак».
Даниил Сальников угадал разницу в игре «Крылья Советов» – «Спартак» плюс два исхода в матчах
ЦСКА – «Ахмат» и «Арсенал» – «Краснодар». 5 очков.
Таким образом, отрыв между первым местом и вторым вырос до 14 очков. Отыграть это за один тур реально, но очень сложно.
Таблица после 29-го тура
Специалисты – 284 очка
Журналисты – 270
Читатели – 236.
Прогноз специалистов
Валерий Масалитин, бывший футболист ЦСКА:
«Ахмат» – «Ростов» — 2:1
Это будет принципиальная встреча. «Ахмат» дома играет весьма удачно не только с лидерами таблицы, но и с середняками. Именно поэтому я ставлю на домашнюю победу клуба из Грозного.
«Зенит» — «Енисей» — 2:0
Хоть «Зенит» и чемпион, мне кажется, «Енисей» постарается приукрасить своё расставание с Премьер-Лигой. Всё же мастерство должно победить, если, конечно же, «Зенит» не выпустит на поле молодёжь.
«Краснодар» — «Рубин» — 2:0
«Краснодар» ведёт борьбу с «Локомотивом» за второе место и прямое попадание в Лигу Чемпионов. «Быки» будут более мотивированы в этой игре, поэтому ожидаю их победы.
«Оренбург» — «Спартак» — 1:1
Несмотря на то что «Оренбург» решил свои задачи, команда, безусловно, даст бой красно-белым. Предполагаю, что этот матч закончится ничьёй.
«Динамо» — «Арсенал» — 1:0
Конечно, тяжело открывать стадионы, будет присутствовать волнение, всё-таки первая игра на новой домашней арене. Считаю, что «Динамо» не проиграет при, возможно, заполненных трибунах.
ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:1
«Армейцы» имеют шанс напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Считаю, что ЦСКА обладает большей мотивацией. Выдав неудачную серию в последних матчах, москвичи постараются реабилитироваться перед своими болельщиками.
«Анжи» — «Урал» — 1:3
Махачкалинской команде было трудно играть вторую часть чемпионата, стоит отдать должное «Анжи». Они собрались и вместе со своими проблемами закончили сезон. Появилась информация, что будет играть в основном молодёжь. Безусловно, это меняет ситуацию: преимущество будет на стороне «Урала».
«Локомотив» — «Уфа» — 2:0
«Локомотив» — фаворит. Команда выиграла Кубок России и находится сейчас на высоком эмоциональном подъёме. Москвичам необходимо попадать напрямую в Лигу чемпионов, ведь на кону стоят большие деньги. Считаю, что «Локо» результативно обыграет «Уфу».
Прогноз читателей
Александр Галкин (Сочи):
«Ахмат» – «Ростов» — 1:1
Обе команды могут занять высокое седьмое место. «Ахмат» хорошо играет дома, «Ростов» хорошо играет в гостях. Ставлю на ничью.
«Зенит» — «Енисей» — 3:0
В Питере запланировано большое празднество, «Зенит» очень постарается победить красиво.
«Краснодар» — «Рубин» — 2:1
«Краснодар» должен обыгрывать «Рубин», хотя у казанцев очень колючая команда. Но ей ничего не нужно, плюс, говорят, Бердыев уходит.
«Оренбург» — «Спартак» — 2:1
«Спартак» в последнее время часто выигрывал, но на тоненького. «Оренбург» в последних матчах забивает не меньше двух и претендует на седьмое место. Хозяева победят.
«Динамо» — «Арсенал» — 2:1
Первый матч на новой арене «Динамо» выиграет. У команды Хохлова четыре ничьи подряд, когда-нибудь это должно кончиться. А «Арсенал» в концовке подсел. Да и задачи свои решил.
ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:0
Самара готовится к стыкам, непонятно, какой будет состав. А у ЦСКА есть шанс подняться выше.
«Анжи» — «Урал» — 1:1
Почему-то кажется, что «Анжи» напоследок не проиграет.
«Локомотив» — «Уфа» — 1:0
«Уфа» в общем ещё может повыбирать себе соперника в стыках, если сама победит, а Самара проиграет. Но это маловероятно, «Локо» надо охранять второе место.
Прогноз журналистов
Александр Титеев, выпускающий редактор:
«Ахмат» – «Ростов» — 2:1
Обеим командам ничего уже не нужно с турнирной точки зрения, но они, безусловно, захотят завершить сезон на мажорной ноте. За «Ахмат» своё поле и преимущество над соперником в домашних матчах: из последних семи поединков в Грозном «Ростов» проиграл шесть.
«Зенит» — «Енисей» — 1:0
Хозяева поля будут ждать «чемпионского праздника», а потому окажутся сравнительно миролюбивыми по отношению к замыкающим таблицу гостям.
«Краснодар» — «Рубин» — 2:0
Разница в мотивации команд налицо. Поэтому ставка на победу хозяев логична. К тому же казанцы очень плохо играют против «быков» на выезде. Да, в прошлом сезоне они добились здесь ничьей, но до того потерпели шесть поражений подряд.
«Оренбург» — «Спартак» — 1:2
Спартаковцы завоевали путёвку в Лигу Европы, но им важно стать третьими, чтобы напрямую попасть в групповой этап этого турнира. «Оренбург» в последнем матче на своём поле постарается порадовать болельщиков победой над столичным клубом. И не будем забывать, что снизу «Спартак» «подпирает» отстающий от красно-белых на одно очко ЦСКА. А финишировать выше принципиального соперника – чем не мотивация? Итого две мотивации в пользу москвичей, одна – в пользу оренбуржцев. Поэтому и прогнозирую 2:1 в пользу «Спартака».
«Динамо» — «Арсенал» — 2:2
Все свои турнирные задачи соперники решили, а потому могут сыграть раскрепощённо. Так что ждём от матча на новом динамовском стадионе результативного футбола, в котором «победит дружба».
ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:0
У ЦСКА есть неплохие шансы обогнать «Спартак», параллельно получив прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы, и он будет сражаться за победу. У самарцев ныне другие заботы – успешно сыграть в стыковых поединках. Поэтому вряд ли гости будут упираться изо всех сил.
«Анжи» — «Урал» — 1:2
Говорят, что за хозяев сыграет молодёжь, и это делает фаворитом «Урал». Но гости, возможно, ещё будут переживать по поводу поражения в финале Кубка России. А потому низкий эмоциональный фон не позволит им одержать крупную победу над уступающими в мастерстве молодыми махачкалинцами.
«Локомотив» — «Уфа» — 2:0
Победа позволит «Локо» завоевать прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Это наисерьёзнейшая мотивация! Тогда как готовящейся к стыкам «Уфе» предстоящая игра совсем не нужна. Важнее будет сохранить силы и избежать глупых травм.
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