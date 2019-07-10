«Бенфика» заинтересовалась игроком из «Рязани». Мише 17 лет

Юный полузащитник уже побывал на просмотре в «Црвене Звезде». Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

ЦСКА разгромил «Рубин» благодаря хет-трику Сигурдссона



Московский ЦСКА в товарищеском матче разгромил казанский «Рубин» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Ватутинки».



Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал исландский полузащитник «армейского» клуба Арнор Сигурдссон. В конце встречи «армейцы» отметились ещё тремя голами. Сначала Сигурдссон забил два мяча в течение минуты, оформив хет-трик, а на 87-й минуте с пенальти отличился лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 Фёдор Чалов.

В новом сезоне ЦСКА стартует в чемпионате России гостевым матчем с «Крыльями Советов», который состоится 14 июля. «Рубин» начнёт новый чемпионат выездной игрой с «Локомотивом». Встреча состоится 15 июля.

У ЦСКА всё в порядке. После трёх поражений – разгром «Рубина» У Сигурдссона хет-трик, у казанцев – ноль опасных моментов.

Дзюба попал в сферу интересов «Марселя»



Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может покинуть Россию в летнее трансферное окно и продолжить карьеру во Франции.



Как сообщает Lephoceen.fr, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Марсель». По информации источника, сегодня, 9 июля, прошла встреча президента провансальцев Жака-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша, который в настоящее время занимается переездом форварда в Европу. При этом помимо Дзюбы обсуждались кандидатуры ещё трёх игроков: нападающих Андре Силвы («Милан») и Ивана Кавалейру («Вулверхэмптон») и защитника «Лацио» Уоллеса.



Ранее стало известно, что Дзюба подписал контракт с компанией Мендеша, чтобы перебраться в Европу. Приоритетным вариантом для россиянина является один из клубов английской Премьер-лиги.

Виллаш-Боаш вернулся из Китая. И сразу хочет Дзюбу В сфере интересов ещё один форвард, который играл в «Зените».

Джикия назначен капитаном «Спартака», Зобнин — вице-капитан



Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия будет носить капитанскую повязку в предстоящем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.



Также был определён вице-капитан команды – им стал полузащитник Роман Зобнин. Об этом футболистам объявил главный тренер Олег Кононов на сегодняшней тренировке.



Напомним, на протяжении нескольких последних сезонов капитаном «Спартака» был хавбек Денис Глушаков. В летнее трансферное окно футболист и клуб расторгли соглашение, после чего игрок на правах свободного агента присоединился к грозненскому «Ахмату».



Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. Ранее он выступал за «Локомотив», «Спартак-Нальчик», «Химик» и «Амкар». Зобнин в свою очередь играет за красно-белых с 2016 года, а ранее выступал за «Динамо». Со «Спартаком» оба футболиста стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны летом 2017 года.

«Святой» Георгий. Воля фанатов «Спартака» исполнена, Джикию назначили капитаном Но теперь для идеализируемого футболиста начнутся непростые времена.

Ресторан Месси будет кормить бездомных



Ресторан в Росарио, принадлежащий нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси и его семье, организовал акцию для бездомных людей.



В рамках акции, которая стартовала в прошлую пятницу, 5 июля, людям предлагают по тарелке горячей еды.



«Некоторым людям мы также выдавали кофе, безалкогольные напитки и даже вино. К нам пришло много посетителей, и все они вели себя очень уважительно. Мы собираемся продлить эту акцию на 15 дней – каждый вечер с 19 до 21 часа», — сказала менеджер заведения Ариэль Альмада.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В системе сине-гранатовых форвард оказался в 2000 году, а с 2003 года выступает за главную команду. С каталонским клубом Лионель к настоящему времени завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре трофея Лиги чемпионов.

«Он поставил под сомнение своё величие». Месси под шквалом критики Лучший игрок мира готов уйти из сборной. Но хочет сделать это не как лузер, а как революционер.

Источник: Эрнани перейдёт в «Парму» на правах аренды



Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани перейдёт в «Парму», утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По данным источника, трансфер будет оформлен в ближайшее время. В данный момент клубы согласовывают заключительные детали сделки. Итальянский клуб арендует футболиста на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.



Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».

«Бенфика» интересуется полузащитником «Рязани» Сентюриным



Как стало известно «Чемпионату», полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».



Португальский клуб заинтересован в футболисте, рассматривая его для начала в команду «Бенфика Б». На футболиста также претендует ряд клубов Российской Премьер-Лиги ввиду нового лимита на легионеров.



В декабре прошлого года Сентюрин находился на просмотре в сербской «Црвене Звезде».

17-летний Сентюрин является воспитанником рязанского футбола. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах Второго дивизиона (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с рязанским клубом действителен до лета 2020 года.

«Расинг» объявил об аренде Л. Зидана



Вратарь мадридского «Реала» Люка Зидан перешёл в «Расинг», сообщает официальный сайт сантандерского клуба.



«Расинг» арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20. О наличии в соглашении пункта выкупа трансфера не сообщается.



21-летний Зидан является воспитанником «Реала» и сыном главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Всего за мадридский клуб голкипер принял участие в двух матчах, в которых пропустил четыре гола. Сыграл один матч за молодёжную сборную Франции U20.