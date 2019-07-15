Два нереализованных пенальти и автогол в овертайме. Фееричный полуфинал в Африке

«Крылья Советов» обыграли ЦСКА благодаря дублю Соболева

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» обыграли московский ЦСКА со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал нападающий самарского клуба Александр Соболев. Голевой передачей отметился полузащитник Дмитрий Кабутов. Вскоре Соболев оформил дубль, реализовав 11-метровый. Пенальти был назначен за фол защитника ЦСКА Виктора Васина на Соболеве.

ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше В прошлом чемпионате ЦСКА тоже в первом туре играл в Самаре. Тогда счёт был 0:0.

«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы



В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Тамбов». Итоговый счёт — 2:1.



Первый тайм матча завершился без забитых мячей, а уже по истечении трёх минут второй половины встречи хозяева смогли дважды поразить ворота новичка Премьер-Лиги. Сначала результативный удар на свой счёт записал Александр Ерохин, а затем забитым мячом отметился Артём Дзюба. Гости смогли сократить отставание в счёте на 71-й минуте. Дебютный гол «Тамбова» в Премьер-Лиге забил нигериец Олабиран Муйва. Изменить счёт на табло в оставшееся время соперники не смогли.

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«Зениту» было тяжело с «Тамбовом». Дзюба забил победный гол Дуглас Сантос и Алексей Сутормин дебютировали в составе чемпиона России.

Бартомеу подтвердил, что для трансфера Гризманна «Барселона» брала кредит

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб взял кредит для выплаты «Атлетико» € 120 млн за трансфер французского форварда Антуана Гризманна.

«Осуществить этот трансфер было нелегко, потому что мы должны были выплатить сумму отступных. Генеральный директор клуба Оскар Грау встречался с коллегой из „Атлетико“ Мигелем Анхелем Хиль Марином, чтобы попытаться договориться о выплате клаусулы в рассрочку. У нас были и другие платёжные обязательства, поэтому мы просили об этом. „Барса“ запросила кредит на € 35 млн. Эта сумма будет возвращена в течение шести месяцев. Ещё € 85 млн будут взяты с платёжных счетов клуба, которые у нас есть», — приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.

Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Сочи». 32-летний голкипер подписал контракт с новичком Российской Премьер-Лиги «Сочи» сроком на два года.



Ранее сообщалось, что в начале июля вратарь прибыл на сбор «Сочи». Позже появилась информация, что игрок может присоединиться к ЦСКА и подписать с «армейским» клубом контракт сроком на один год, однако переход футболиста в московский клуб сорвался.

Сенегал обыграл Тунис в овертайме и вышел в финал Кубка Африки

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Туниса со счётом 1:0.



Основное время матча завершилось вничью 0:0. На 75-й минуте счёт мог открыть полузащитник сборной Туниса Фержани Сасси, но он не реализовал 11-метровый. Через пять минут пенальти был назначен уже в ворота команды Туниса, но Анри Севе также был неточен.



Решающий эпизод произошёл на 100-й минуте. Защитник тунисской сборной Дилан Бронн отправил мяч в собственные ворота и принёс победу Сенегалу.

Гол Мареза на 90+5-й минуте принёс победу Алжиру над Нигерией в 1/2 финала КАН

Во втором полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Алжира обыграла национальную команду Нигерии со счётом 2:1.



Счёт в игре был открыт на 40-й минуте. Мяч в ворота своей команды отправил защитник нигерийцев Виллиам Трост-Эконг. На 72-й минуте оплошность своего партнёра по команде исправил Одион Игало, реализовавший пенальти. Однако на 90+5-й минуте победу и выход в финал турнира своей команде принёс Рияд Марез, здорово исполнивший штрафной удар.