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«Крылья Советов» — ЦСКА, «Зенит» — «Тамбов». Обзор дня

Обзор дня
«Чемпионат»
Два нереализованных пенальти и автогол в овертайме. Фееричный полуфинал в Африке
Определились финалисты Кубка Африки. Это и другое — в обзоре дня.
Футбол 0

«Крылья Советов» обыграли ЦСКА благодаря дублю Соболева

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» обыграли московский ЦСКА со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал нападающий самарского клуба Александр Соболев. Голевой передачей отметился полузащитник Дмитрий Кабутов. Вскоре Соболев оформил дубль, реализовав 11-метровый. Пенальти был назначен за фол защитника ЦСКА Виктора Васина на Соболеве.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
14 июля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 – Соболев – 51, 2:0 – Соболев – 58 (пен)
ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше
В прошлом чемпионате ЦСКА тоже в первом туре играл в Самаре. Тогда счёт был 0:0.

«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Тамбов». Итоговый счёт — 2:1.

Первый тайм матча завершился без забитых мячей, а уже по истечении трёх минут второй половины встречи хозяева смогли дважды поразить ворота новичка Премьер-Лиги. Сначала результативный удар на свой счёт записал Александр Ерохин, а затем забитым мячом отметился Артём Дзюба. Гости смогли сократить отставание в счёте на 71-й минуте. Дебютный гол «Тамбова» в Премьер-Лиге забил нигериец Олабиран Муйва. Изменить счёт на табло в оставшееся время соперники не смогли.
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Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
14 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 1
Тамбов
Тамбов
1:0 – Ерохин – 46, 2:0 – Дзюба – 48, 2:1 – Муйва – 71
«Зениту» было тяжело с «Тамбовом». Дзюба забил победный гол
Дуглас Сантос и Алексей Сутормин дебютировали в составе чемпиона России.

Бартомеу подтвердил, что для трансфера Гризманна «Барселона» брала кредит

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию о том, что клуб взял кредит для выплаты «Атлетико» € 120 млн за трансфер французского форварда Антуана Гризманна.

«Осуществить этот трансфер было нелегко, потому что мы должны были выплатить сумму отступных. Генеральный директор клуба Оскар Грау встречался с коллегой из „Атлетико“ Мигелем Анхелем Хиль Марином, чтобы попытаться договориться о выплате клаусулы в рассрочку. У нас были и другие платёжные обязательства, поэтому мы просили об этом. „Барса“ запросила кредит на € 35 млн. Эта сумма будет возвращена в течение шести месяцев. Ещё € 85 млн будут взяты с платёжных счетов клуба, которые у нас есть», — приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.

Джанаев подписал двухлетний контракт с «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Сочи». 32-летний голкипер подписал контракт с новичком Российской Премьер-Лиги «Сочи» сроком на два года.

Ранее сообщалось, что в начале июля вратарь прибыл на сбор «Сочи». Позже появилась информация, что игрок может присоединиться к ЦСКА и подписать с «армейским» клубом контракт сроком на один год, однако переход футболиста в московский клуб сорвался.

Сенегал обыграл Тунис в овертайме и вышел в финал Кубка Африки

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Туниса со счётом 1:0.

Основное время матча завершилось вничью 0:0. На 75-й минуте счёт мог открыть полузащитник сборной Туниса Фержани Сасси, но он не реализовал 11-метровый. Через пять минут пенальти был назначен уже в ворота команды Туниса, но Анри Севе также был неточен.

Решающий эпизод произошёл на 100-й минуте. Защитник тунисской сборной Дилан Бронн отправил мяч в собственные ворота и принёс победу Сенегалу.

Кубок африканских наций. 1/2 финала
14 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Сенегал
1 : 0
ДВ
Тунис
1:0 – Бронн – 100 (автогол)

Гол Мареза на 90+5-й минуте принёс победу Алжиру над Нигерией в 1/2 финала КАН

Во втором полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Алжира обыграла национальную команду Нигерии со счётом 2:1.

Счёт в игре был открыт на 40-й минуте. Мяч в ворота своей команды отправил защитник нигерийцев Виллиам Трост-Эконг. На 72-й минуте оплошность своего партнёра по команде исправил Одион Игало, реализовавший пенальти. Однако на 90+5-й минуте победу и выход в финал турнира своей команде принёс Рияд Марез, здорово исполнивший штрафной удар.

Кубок африканских наций. 1/2 финала
14 июля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Алжир
2 : 1
Нигерия
1:0 – Трост-Эконг – 40 (автогол), 1:1 – Игало – 72 (пен), 2:1 – Марез – 90+5
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