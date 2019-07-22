Кейн забил ударом с центра поля. Роналду тоже забил, но поругался с тренером

Гол Кейна с центра поля принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Ювентусом»



В Сингапуре на «Национальном стадионе» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 3:2 одержала лондонская команда.



Автором первого гола стал полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, а спустя четыре минуты форвард Криштиану Роналду вывел туринцев вперёд. На 65-й минуте счёт вновь стал равным — мяч в ворота итальянского клуба отправил хавбек Лукас Моура. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.



В следующем матче «Ювентус» 24 июля сыграет с миланским «Интером», а «Тоттенхэм» на следующий день встретится с «Манчестер Юнайтед».

Роналду гневно предъявил претензии Сарри после своей замены



Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



Португалец вывел «старую синьору» вперёд в игре со «шпорами» на 60-й минуте. Однако уже через три минуты главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на поле вместо него Матеуса Перейру. После того как Роналду покинул поле, он пожал руку наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.

Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом прошлого года из «Реала» за 117 млн евро. Сарри этим летом покинул «Челси» и сменил на тренерской скамье туринского клуба Массимилиано Аллегри.

Главный турнир лета для топ-клубов. Азар играет за «Реал» под 50-м номером А Кейн положил чудо-гол с центра поля!

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ



В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Счёт открыл нападающий Владимир Ильин, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте после передачи хавбека Рафала Аугустыняка. В начале второй половины преимущество «Урала» увеличил полузащитник Отман Эль-Кабир. На 78-й минуте хавбек Юрий Бавин довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал защитник Михаил Меркулов.



«Урал» одержал вторую победу подряд на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Дмитрия Парфёнова обыграла «Уфу» (3:2). Для «Ахмата» это поражение стало первым в этой кампании. В первом туре грозненский клуб оказался сильнее «Краснодара» (1:0).

«Локомотив» одержал волевую победу в матче с «Тамбовом»



В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев из Ижевска. Ему ассистировали Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону).



Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором гола стал Михаил Костюков, которому ассистировал Хызыр Аппаев. На 31-й минуте «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Антонио Эдера с передачи Мацея Рыбуся. Победу «Локомотиву» принёс гол Владислава Игнатьева с паса Антона Миранчука.



В 3-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 июля. «Тамбову» 27 июля предстоит домашняя игра со «Спартаком».

«Возможно, мне ещё предстоит работать на ТВ». «Тамбов» опять проиграл У «Локо» первая победа.

«Рубин» победил «Динамо», играя полтора тайма в меньшинстве



В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Обслуживал матч арбитра Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистентами рефери работали Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы).



Уже на 3-й минуте жёлтую карточку получил полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. На 36-й минуте хавбек получил второе предупреждение и был удалён с поля. Решающий эпизод произошёл на 93-й минуте. Форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.



В следующем туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Уралом». Матч состоится 26 июля. «Рубину» 29 июля предстоит домашняя игра с «Ахматом».

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«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря голам Азмуна и Оздоева



«Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:0 в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру посетили 35 102 зрителя.



Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Иван Миладинович нарушил правила в штрафной площади своей команды против Сердара Азмуна. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил пенальти, а сам иранец его же и реализовал. На 89-й минуте точку в матче поставил Магомед Оздоев.



Для действующего чемпиона эта победа стала второй в двух играх. В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые вышли на 2-е место. Выше «Зенита» располагается только «Урал» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Сочи» в дебютном для себя сезоне в Премьер-Лиге очков пока не набрал и не забил ни одного мяча. Команда Александра Точилина замыкает турнирную таблицу чемпионата.

В этот раз «Сочи» не смог дать бой гранду. У «Зенита» — вторая победа на старте В матче случилось ещё одно судейское решение, приведшее к бурным спорам.

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуайра за € 89 млн



Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает журналист Bleacher Report Дин Джонс.



«Манчестер Юнайтед» наконец-то согласился с условиями трансфера Магуайра за € 89 млн. Безумное количество денег, которое будет потрачено на него и Ван-Биссаку, но это было крайне необходимо», — написал Джонс в своём «твиттере».



Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.



«Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в Премьер-лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.

Де Хеа продлит контракт с «МЮ» и станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире



Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продлит действующий контракт с клубом, сообщает AS.



По информации источника, 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о подписании нового соглашения с клубом. Контракт будет рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25. Зарплата испанца вырастет до € 21 млн в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после чилийского форварда Алексиса Санчеса и вратарём с самым высоким окладом в мировом футболе.



Де Хеа перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 он пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги. Действующее соглашение голкипера с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.

«ПСЖ» контактирует с «Реалом» по возможному обмену Неймара и Бэйла



«Пари-Сен-Жермен» и «Реал» могут осуществить громкий обмен игроками, сообщает The Independent.



По информации источника, два клуба обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и вингера «сливочных» Гарета Бэйла. Эта сделка может устроить всех — как «ПСЖ» и «Реал», так и футболистов. Чемпион Франции может избавиться от проблемного форварда и получить за него игрока, который может стать ему заменой, и солидную сумму. Бразилец может сменить команду, в чём он заинтересован уже длительное время. «Королевский клуб» может расстаться с валлийцем, на которого уже не рассчитывает тренерский штаб, и подписать свою давнюю трансферную цель. Наконец, Бэйл может не сильно потерять в зарплате и продолжить выступление в другом европейском топ-клубе.

Думбия может перейти в один из российских клубов



Ивуарийский нападающий «Жироны» Сейду Думбия покинет команду, утверждает Diari De Girona.



По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на форварда. В связи с этим футболист не полетел с командой на предсезонный сбор в Манчестер. В данный момент клуб пытается продать игрока.



Интерес к форварду проявляют турецкий «Генчлербирлиги», а также несколько российских клубов. Впрочем, проблемой может оказаться высокая зарплата ивуарийца, контракт которого с «Жироной» действует ещё два года.



31-летний Думбия выступает за «Жирону» с 2018 года. В составе испанского клуба он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей.



Напомним, что в России Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015, а также с 2015 по 2016 год. За «армейцев» форвард провёл 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.