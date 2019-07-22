Тренера «Рубина» прятали по ходу матча. Странная история

Кажется, Роман Шаронов не хочет, чтобы его снимали.

По ходу матча «Динамо» – «Рубин» произошла необычная ситуация. Когда телеоператор снимал тренера «Рубина» Романа Шаронова, то съемку блокировал человек в серой рубашке. После нескольких попыток оператор «Матч ТВ» развел руками и что-то сообщил по рации. Вскоре после этого к мужчине в серой рубашке подошел сотрудник стадиона, а затем и второй. Только затем мужчина в серой рубашке покинул техническую зону «Рубина», отойдя от скамейки запасных. После этого оператор смог нормально работать.

Ситуацию тяжело описывать словами, поэтому лучше посмотрите это видео.

Основной вещатель имеет доступ к скамейкам запасных – это прописано в регламенте чемпионата России по футболу. Согласно восьмой статье регламента у вещателя есть доступ ко всем зонам стадиона кроме VIP-лож, раздевалок, судейской комнаты, комнаты делегата и инспектора, помещения для проведения допинг-контроля.

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Судя по всему, эта история случилась, потому что официально Роман Шаронов не является главным тренером «Рубина», но по факту исполняет его обязанности. Чтобы получить этот статус официально, специалисту требуется лицензия категории Pro. На данный момент Шаронов не имеет права преподносить себя как главный тренер. Как рассказал технический директор РФС Андрей Лексаков корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой, подсказывать с бровки может только один человек – главный тренер.

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После победы над «Динамо» на официальную пресс-конференцию главных тренеров от «Рубина» пошел Эдуардо Дакампо, а Роман Шаронов ответил на вопросы журналистов в смешанной зоне.

– Вам запрещено делать подсказки, как главному тренеру. Это сказывается?

– Есть сложности, но я принимаю условия, которые есть, – ответил Шаронов.

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– Но это вас не останавливало и вы жестикулировали.

– Понятно, но вы же знаете, что есть ограничения.

– Что за сотрудник блокировал работу телеоператора?

– Я был погружен в игру и не замечал этого.