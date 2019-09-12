Третий еврокубок. УЕФА выбрал название для нового клубного турнира

УЕФА выбрал название для третьего еврокубкового турнира
Третий еврокубковый турнир под эгидой УЕФА получит название «Лига конференций», сообщает Bild.
По информации источника, первый розыгрыш турнира может начаться с сезона-2021/22. Лига конференций станет третьим по статусу еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ожидается, что формат проведения соревнований будет схож с форматом Лиги чемпионов — 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Источник: полиция против проведения игры «КАМАЗ» — «Спартак» в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» может пройти не в Набережных Челнах, а в другом городе, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Согласно информации источника, местная полиция выступает против проведения встречи на домашнем стадионе «КАМАЗа». Правоохранительные органы опасаются, что не справятся с обязанностями имеющимися у них силами во время проведения матча такого масштаба. В полиции ожидают, что на встречу Кубка России может прибыть до 10 тыс. болельщиков столичной команды. Поэтому правоохранительные органы выступают за перенос матча в Казань или Москву. Тем не менее руководство Набережных Челнов делает всё, чтобы игра не была перенесена в другой город.
Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» состоится 25 сентября.
Комитет Госдумы отклонил идею о возвращении пива на стадионы
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи не поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. Документ не получил достаточного количества голосов и был отправлен на доработку.
«К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо. Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти.
Тут нельзя быть „немножко беременной“. Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире. Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение», — приводит слова одного из авторов законопроекта Дмитрия Свищева сайт телеканала НТВ.
Напомним, действующий в России запрет на продажу пива на стадионах был временно отменён летом прошлого года, когда в стране проходили матчи чемпионата мира.
Месси, скорее всего, пропустит матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Восстановление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси от травмы икроножной мышцы правой ноги, полученной на тренировке в начале августа, затянулось.
Как сообщает Goal.com, 32-летний футболист, скорее всего, не сможет помочь своей команде в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится на следующей неделе.
Ранее стало известно, что, вопреки появлявшимся в прессе сообщениям, Месси пропустит встречу с «Валенсией» в 4-м туре испанской Примеры, которая пройдёт 14 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Матч «Боруссия» – «Барселона» состоится 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Валенсия» объявила о назначении Селадеса новым главным тренером
Новым главным тренером «Валенсии» назначен Альберт Селадес, сообщается на официальном сайте клуба.
«В среду «Валенсия» достигла соглашения с Альбертом Селадесом, согласно которому он будет новым главным тренером первой команды до 30 июня 2021 года. Сегодня днём новый наставник проведёт свою первую тренировку с командой», — сказано в заявлении «Валенсии».
На тренерском мостике «летучих мышей» Селадес заменит Марселино Тораля, который покинул клуб сегодня после разногласий с руководством.
Ранее Селадес возглавлял юношеские сборные Испании различных возрастов. Он входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира—2018, которую тогда возглавлял Фернандо Йерро. До последнего времени он оставался безработным.
Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе
Форвард «Порту» Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе, сообщается в «твиттере» Примейры.
В голосовании тренеров команд первенства страны 28-летний нападающий «драконов» обошёл Мехди Тареми из «Рио Аве» и одноклубника Муссу Марегу. Бывший игрок «Спартака» набрал 30,37% голосов, Тареми — 25,19%, Марега — 15,56%.
Лучшим голкипером и защитником чемпионата Португалии в августе стали ещё два игрока «Порту» — Агустин Федерико Маркесин и Алекс Теллес Николао соответственно. Лучший полузащитник — Бруну Фернандеш из «Спортинга».
Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за московскую команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. В стан красно-белых Зе Луиш перешёл из «Браги», за которую играл с 2011 по 2015 год.
Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, который принадлежит «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Как сообщает BBC, условный срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение. В то же время Туран был оправдан по статье «Сексуальные домогательства».
Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.
После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.
На сына Линекера напали во время матча отбора ЧМ-2022 Сьерра-Леоне — Либерия
Харри Линекер, сын бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера, подвергся нападению во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Сьерра-Леоне и Либерии, сообщает Mirror.
По информации источника, 25-летний Харри отправился в Африку, чтобы снять документальный фильм о футболе. На последней минуте матча игрок хозяев Умару Бангура не сумел реализовать пенальти, который вывел бы его команду в следующий раунд. После этого на трибунах начались беспорядки, болельщики начали закидывать поле палками и камнями.
«Харри был вынужден бежать в подтрибунное помещение, но там уже было более 50 человек. Они начали рвать на нём одежду, срывать часы, отбирать телефон, выворачивать карманы. У одного из нападавших был нож. К счастью, Харри сумел спрятаться за щитом охраны. Возможно, это спасло ему жизнь», — отметил Гари Линекер.
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