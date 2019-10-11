Хвалите Дзюбу, но не забывайте про Головина! Он – лучший ассистент сборной

После победы над Шотландией болельщики российской команды вполне по делу одарили Артёма Дзюбу похвалой и комплиментами, но не все заметили, насколько был крут Александр Головин. А ведь сейчас полузащитник ничуть не менее важный элемент в игре нашей сборной, чем «бог футбола».
Вернувшись после дисквалификации из-за красной карточки в стартовой встрече отбора, Александр стал играть, как тот Головин, которого мы полюбили пару лет назад.
Ужасный старт в отборе и критика от Черчесова
Наверняка о старте в отборочном турнире Евро-2020 Головин предпочитает не вспоминать. Во встрече с Бельгией полузащитник смотрелся невероятно блекло, выпадая из игры на довольно длительные промежутки времени. Хавбек частенько проваливался в обороне и толком ничего не мог придумать в атаке.
Самые яркие эпизоды с участием Головина в той игре связаны лишь с грубостью россиянина и неуёмной агрессией. В первом тайме он схлопотал «горчичник», жёстко подкатившись под Батшуайи, а в конце матча не сдержал эмоций и отмахнулся ногой от Мертенса. Заслуженно получив вторую жёлтую карточку, хавбек с понурой головой покидал поле. Его ждал серьёзный разговор со Станиславом Черчесовым.
В беседе с молодым футболистом главный тренер сборной России показал себя отличным психологом и мотиватором. Никаких эмоций и криков – только конструктивная критика.
«Пообщался с Головиным, он совершил глупость, но никаких накачек и взбучек не было. Было пожелание взрослеть и готовиться к следующим сборам. Такие игроки нужны на поле, он может делать нестандартные вещи», — вспоминал тот разговор Черчесов.
На эти слова полузащитник отреагировал как нельзя лучше. В следующих матчах отбора он получил лишь одну желтую и показывал такую игру, которую от него ждут. За 5 игр Головин оформил 7 голевых передач, став лучшим ассистентом команды.
Давайте вспомним каждую из них.
Три голевых против Сан-Марино
Матч России со сборной из карликового государства больше напоминал показательное выступление. Наша команда одержала самую крупную победу в истории, Дзюба сделал покер, Смолов – дубль, а Головин умудрился записать на свой счёт три голевых передачи тремя разными способами.
В начале первого тайма полузащитник, получив мяч в штрафной площади, просеменил с правого края к лицевой и прострелил вдоль линии ворот на Артёма Дзюбу. Если бы мяч не нашёл ногу защитника Сан-Марино, то наверняка форвард россиян внёс бы его в сетку. А так, лишь автогол, но зато пас, который ему предшествовал, по праву был засчитан как голевой.
Чуть позже Головин на скорости ворвался в штрафную соперника, получил по ногам и упал. Судья указал на точку, а Дзюба уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Так в копилку Александра упала вторая голевая передача. Да, по правилам турнира заработанный пенальти, если его успешно исполнил другой игрок, приравнивается к результативному пасу.
Наконец, во втором тайме полузащитник пробрался с мячом в штрафную площадь Сан-Марино и зряче подал на дальнюю штангу, где мяч поджидал Дзюба. Мгновение спустя Артём забил, а пас Головина таким образом стал голевым.
Случайный ассист в Шотландии
Голы сборной России в тяжёлом матче с Шотландией на выезде получились достаточно похожими друг на друга. Причём роднит их не только схожесть развития голевых атак, но вовлеченность в них Головина.
Оба раза перед забитыми мячам, полузащитник открывался на линии штрафной в правом полуфланге, а затем направлял мяч в центр. В первом эпизоде хавбек пытался обыграть защитника. Однако мяч от соперника отлетел в ноги Дзюбе, который реализовал момент. Так Головин сделал ещё одну голевую передачу в отборочном цикле Евро-2020.
Спустя 20 минут Александр уже осознанно стрелял вдоль ворот. Его передачу замкнул Жирков, но мяч в итоге залетел в сетку от ноги защитника шотландцев – Юрий лишился гола, а Головин — второго ассиста.
Спасительный стандарт в матче с Казахстаном
В игре с Казахстаном Головин допустил несколько досадных промахов, но в конце встречи смог реабилитироваться. На 89-й минуте со стандарта он сделал великолепную подачу в штрафную на Марио Фернандеса, который смахнул мяч головой в ворота соперника, добыв для России очень важные три очка.
Первый после Дзюбы
В домашней встрече с Шотландией Россия открыла счёт также благодаря подаче Головина. Александр навесил с углового, а Дзюба вколотил мяч в сетку. Чуть позже полузащитник покатил мяч на Оздоева, который дальним выстрелом удвоил счёт, а спустя 10 минут Головин вновь принял участие в голевой атаке. После его великолепной диагонали Фернандес скинул головой мяч на Дзюбу, а тот оформил дубль. Наконец, в конце встречи Александр отличился и сам после передачи Артёма.
Героем вечера Головин не стал только потому, что Дзюба забил больше. Однако вклад полузащитника во вчерашнюю победу и две предыдущие едва ли можно переоценить.
В трёх последних играх сборной Александр принимал важнейшее участие в каждом из 7 забитых мячей российской команды. Отличный ответ тем, кто считал, что Головин не подходит на роль плеймейкера.
- 11 октября 2019
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
18:57
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:08
-
17:49
-
17:43
-
17:25
-
17:04
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:22
-
15:57