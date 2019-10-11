Хвалите Дзюбу, но не забывайте про Головина! Он – лучший ассистент сборной

После победы над Шотландией болельщики российской команды вполне по делу одарили Артёма Дзюбу похвалой и комплиментами, но не все заметили, насколько был крут Александр Головин. А ведь сейчас полузащитник ничуть не менее важный элемент в игре нашей сборной, чем «бог футбола».

«Дзюба — бог футбола!» Но и сборной России по регби Артём бы пригодился Реакция соцсетей на крутое выступление российского форварда в матче с Шотландией.

Вернувшись после дисквалификации из-за красной карточки в стартовой встрече отбора, Александр стал играть, как тот Головин, которого мы полюбили пару лет назад.

Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане Шотландцы разгромлены в «Лужниках».

Ужасный старт в отборе и критика от Черчесова

Наверняка о старте в отборочном турнире Евро-2020 Головин предпочитает не вспоминать. Во встрече с Бельгией полузащитник смотрелся невероятно блекло, выпадая из игры на довольно длительные промежутки времени. Хавбек частенько проваливался в обороне и толком ничего не мог придумать в атаке.

Самые яркие эпизоды с участием Головина в той игре связаны лишь с грубостью россиянина и неуёмной агрессией. В первом тайме он схлопотал «горчичник», жёстко подкатившись под Батшуайи, а в конце матча не сдержал эмоций и отмахнулся ногой от Мертенса. Заслуженно получив вторую жёлтую карточку, хавбек с понурой головой покидал поле. Его ждал серьёзный разговор со Станиславом Черчесовым.

В беседе с молодым футболистом главный тренер сборной России показал себя отличным психологом и мотиватором. Никаких эмоций и криков – только конструктивная критика.

«Пообщался с Головиным, он совершил глупость, но никаких накачек и взбучек не было. Было пожелание взрослеть и готовиться к следующим сборам. Такие игроки нужны на поле, он может делать нестандартные вещи», — вспоминал тот разговор Черчесов.

На эти слова полузащитник отреагировал как нельзя лучше. В следующих матчах отбора он получил лишь одну желтую и показывал такую игру, которую от него ждут. За 5 игр Головин оформил 7 голевых передач, став лучшим ассистентом команды.

Давайте вспомним каждую из них.

Сборная заставляет страну обсуждать футбол. Пока это её главная победа Раз в 10 лет футбол становится частью нашей поп-культуры.

Три голевых против Сан-Марино

Матч России со сборной из карликового государства больше напоминал показательное выступление. Наша команда одержала самую крупную победу в истории, Дзюба сделал покер, Смолов – дубль, а Головин умудрился записать на свой счёт три голевых передачи тремя разными способами.

В начале первого тайма полузащитник, получив мяч в штрафной площади, просеменил с правого края к лицевой и прострелил вдоль линии ворот на Артёма Дзюбу. Если бы мяч не нашёл ногу защитника Сан-Марино, то наверняка форвард россиян внёс бы его в сетку. А так, лишь автогол, но зато пас, который ему предшествовал, по праву был засчитан как голевой.

Чуть позже Головин на скорости ворвался в штрафную соперника, получил по ногам и упал. Судья указал на точку, а Дзюба уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Так в копилку Александра упала вторая голевая передача. Да, по правилам турнира заработанный пенальти, если его успешно исполнил другой игрок, приравнивается к результативному пасу.

Наконец, во втором тайме полузащитник пробрался с мячом в штрафную площадь Сан-Марино и зряче подал на дальнюю штангу, где мяч поджидал Дзюба. Мгновение спустя Артём забил, а пас Головина таким образом стал голевым.

Не только Дзюба. Настоящие монстры — это штаб Черчесова А также помощники, врачи, массажисты, администраторы. Скажите им спасибо.

Случайный ассист в Шотландии

Голы сборной России в тяжёлом матче с Шотландией на выезде получились достаточно похожими друг на друга. Причём роднит их не только схожесть развития голевых атак, но вовлеченность в них Головина.

Оба раза перед забитыми мячам, полузащитник открывался на линии штрафной в правом полуфланге, а затем направлял мяч в центр. В первом эпизоде хавбек пытался обыграть защитника. Однако мяч от соперника отлетел в ноги Дзюбе, который реализовал момент. Так Головин сделал ещё одну голевую передачу в отборочном цикле Евро-2020.



Спустя 20 минут Александр уже осознанно стрелял вдоль ворот. Его передачу замкнул Жирков, но мяч в итоге залетел в сетку от ноги защитника шотландцев – Юрий лишился гола, а Головин — второго ассиста.

Спасительный стандарт в матче с Казахстаном

В игре с Казахстаном Головин допустил несколько досадных промахов, но в конце встречи смог реабилитироваться. На 89-й минуте со стандарта он сделал великолепную подачу в штрафную на Марио Фернандеса, который смахнул мяч головой в ворота соперника, добыв для России очень важные три очка.

Нам надо заново учиться болеть за сборную. Раньше было лучше Помните, когда-то был ВОБ, а все трибуны кричали не только «Россия, Россия»?

Первый после Дзюбы

В домашней встрече с Шотландией Россия открыла счёт также благодаря подаче Головина. Александр навесил с углового, а Дзюба вколотил мяч в сетку. Чуть позже полузащитник покатил мяч на Оздоева, который дальним выстрелом удвоил счёт, а спустя 10 минут Головин вновь принял участие в голевой атаке. После его великолепной диагонали Фернандес скинул головой мяч на Дзюбу, а тот оформил дубль. Наконец, в конце встречи Александр отличился и сам после передачи Артёма.



Героем вечера Головин не стал только потому, что Дзюба забил больше. Однако вклад полузащитника во вчерашнюю победу и две предыдущие едва ли можно переоценить.



В трёх последних играх сборной Александр принимал важнейшее участие в каждом из 7 забитых мячей российской команды. Отличный ответ тем, кто считал, что Головин не подходит на роль плеймейкера.