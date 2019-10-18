«Проблемы «Спартака» Тедеско не решит по щелчку». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

12-й тур нашего конкурса прошёл без особых взлётов, но и провалов не случилось. Обычный рабочий вариант.

Впрочем, Ринат Билялетдинов едва не дотянулся до таблицы лучших результатов сезона, заработав 14 очков. Известный тренер предсказал счёт матча «Краснодар» — «Спартак», разницу в играх «Урал» — «Зенит» и «Локомотив» — «Арсенал», а также исходы встреч «Оренбург» — «Динамо», «Сочи» — «Крылья Советов» и «Сочи» — «Крылья Советов».

Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович взял очки на 6 матчах тура, но баллов заработал немного. Разница в игре «Рубин» — «Тамбов», да 5 исходов: «Оренбург» — «Динамо», «Урал» — «Зенит», «Локомотив» — «Арсенал», ЦСКА – «Ростов» и «Краснодар» — «Спартак». Хотя в матче ЦСКА — «Ростов» было близко, Павел поставил на 3:0 в пользу гостей. Итого — 8 очков.

У нашего читателя из Перми Сергея Бычкова 7 баллов, 3 очка он заработал на матче «Урал» — «Зенит», плюс «единицы» на встречах «Оренбург» — «Динамо», «Локомотив» — «Арсенал», ЦСКА – «Ростов» и «Краснодар» — «Спартак».

РПЛ вернулась! Что произошло с лидерами лиги во время паузы на матчи сборных «Зенит» залечивал раны, ЦСКА разгромил клуб из ПФЛ, а Мамаев забил гол в Ростове.

Таблица после 12-го тура

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Прогноз специалистов

Дмитрий Булыкин, бывший форвард сборной России:

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:1

«Ахмат» будет очень силён на своём поле. Также у них новый тренер — Игорь Шалимов. Конечно, они захотят победить или сыграть вничью с лидером нашего чемпионата, но верю, что «Локомотив» может выиграть, и, скорее всего, счёт будет в пользу «железнодорожников».



«Тамбов» — «Урал» — 1:2

«Урал» может показать себя и способен выиграть матч. Вероятнее всего, победа будет в руках команды Дмитрия Парфёнова.



«Спартак» — «Рубин» — 2:0

Москвичи с новым тренером, эмоциями и воодушевлёнными болельщиками. Да к тому же и дома, они захотят реабилитироваться за все поражения в этом сезоне. «Рубин» тоже сильная команда, которая просто так не подарит очки и даст бой, но «Спартак» должен победить.

Феноменальный матч Глушенкова за молодёжку. «Спартак», не потеряй парня! Кто бы что ни говорил, у красно-белых есть очень хорошие игроки. Нужно всего лишь доверять им – и раскрывать их.

«Зенит» — «Ростов» — 1:1

В противостоянии Карпина и Семака «Зенит» выглядит сильнее и петербуржцы захотят победить у себя дома, но «Ростов» тоже захочет увезти очки, поэтому в этом матче будет ничья.



«Оренбург» — «Крылья Советов» — 1:0

«Оренбург» хорошо прибавил за последние матчи, «Крылья Советов» тоже, но команда Федотова играет дома и должна забирать свои очки.



«Уфа» — ЦСКА — 0:1

«Уфа» в этом сезоне для всех является тяжёлым соперником. Вадим Евсеев умеет завести команду не только перед игрой, но и в перерыве, поэтому нас может ожидать матч без голов, но ЦСКА с помощью мастерства и класса своих игроков победит.

«Арсенал» — «Сочи» — 2:1

Я думаю, «Арсеналу» должны помочь домашние стены, хотя Точилин говорит, что «Сочи» выступает на выезде лучше, чем дома. Ничьей в этом матче точно не будет. «Арсенал» добьётся победы.



«Динамо» — «Краснодар» — 1:2

«Динамо» пока не определилось с тренером и спортивным директором, поэтому у команды присутствуют психологические проблемы. Я надеюсь, что у молодого Новикова получится настроить команду против одного из лидеров чемпионата, но силы неравны и мотивация у «Краснодара» намного выше. «Быки» должны выигрывать этот матч.

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Прогноз читателей

Андрей Савельев (Кострома):

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1

«Ахмат» дома проиграл только один раз, при этом в последнем туре под руководством нового главгного тренера наконец-то прервал семиматчевую безвыигрышную серию. Будет трудный матч и ничья.

«Тамбов» — «Урал» — 1:1

«Тамбов» долго казался безнадёжным, но на самом деле от 14-го места его отделяет 4 очка, а от 12-го (там «Спартак») — 6 очков. «Урал» приедет на матч после домашних поражений от ЦСКА и «Зенита» и возьмёт ничью.

«Спартак» — «Рубин» — 1:1

Не верю, что проблемы «Спартака» можно решить по щелчку, он не волшебник. А одной мотивации для побед мало.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака» А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.

«Зенит» — «Ростов» — 2:1

Обе команды сейчас хороши, «Ростов» играет привлекательнее, но у «Зенита» более сильный состав плюс поддержка свои болельщиков.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2

У команд равное количество очков и по две победы подряд, во всех этих выигрышных матчах «Оренбург» и Самара забили по два гола. Давайте по красоте поставим на ничью 2:2.

«Уфа» — ЦСКА — 1:1

ЦСКА начисто проиграл «Ростову», а «Уфа» на своём поле, между прочим, прибила «Ростов», «Зенит» и «Спартак». Правда, проиграла в последнем туре «Ахмату». Но вы поняли, к чему я веду: с фаворитами команда Евсеева играет круто. У ЦСКА «Уфа» не выиграет, но сыграет достойно.

«Арсенал» — «Сочи» — 1:2

«Арсенал» продолжает находиться в первой восьмёрке, но это только за счёт удачного старта. В последних пяти матча — 4 поражения и 1 ничья. У «Сочи» в последних пяти матчах — 3 победы и 2 поражения. Я бы рискнул поставить на гостей.

«Динамо» — «Краснодар» — 0:2

У «Динамо» ситуация непонятная совершенно, ну а «Краснодар» в этом чемпионате стабильно побеждает более слабых соперников.

«Динамо» может возглавить неизвестный поляк. Кто это вообще такой? Вы вряд ли знакомы с Чеславом Михневичем.

Прогноз журналистов

Глеб Ярославцев, корреспондент «Чемпионата»:

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:2

В этой встрече «железнодорожники» одержат победу на классе. Несмотря на приход Шалимова и эмоциональный всплеск, мастерство игроков «Локо» выше. Плюс вернулся в строй Алексей Миранчук.



«Тамбов» — «Урал» — 1:2

Григорян из имеющихся игроков смог сделать неплохую команду, «Тамбов» не потерпел ни одного крупного поражения. «Урал» постепенно становится середняком нашего чемпионата, команда проигрывает более сильным соперникам, но набирает очки с равными или более слабыми. Победа поможет екатеринбуржцам закрепиться в середине таблицы.



«Спартак» — «Рубин» — 2:0

Приход молодого немецкого специалиста Доменико Тедеско должен вдохнуть жизнь в команду. Спартаковские болельщики соскучились по победам и после серии поражений будут гнать команду вперёд изо всех сил. Думаю, новый тренер постарается начать свою спартаковскую историю с победы. «Рубин» же до сих пор ищет свою игру.



«Зенит» — «Ростов» — 1:1

«Ростов» обладает, возможно, самой креативной линией полузащиты, на острие играет лучший бомбардир РПЛ, но вот пропускает команда достаточно много. У «Зенита» все линии сбалансированы. Предположу, что будет яркая игра, но никто не сможет победить.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 1:2

Оренбуржцы всегда сильно играют дома невзирая на соперника. Другое дело, что набирать очки получается далеко не всегда. Один из лучших бомбардиров чемпионата Александр Соболев недавно вызывался в сборную и он будет очень мотивирован, чтобы доказать свою состоятельность.



«Уфа» — ЦСКА — 0:2

«Армейцы» победят. Пауза на матчи сборных должна была пойти им на пользу, у команды не всё получается в последнее время в Лиги Европы, плюс болезненное поражение от «Ростова» в последнем туре. Дисциплинированная «Уфа» Евсеева даже в родных стенах не сможет ничего противопоставить молодой московской команде.



«Арсенал» — «Сочи» — 1:0

«Арсенал» играет с переменным успехом, хорошо начал, но в последнее время дела идут не очень. Не думаю, что туляки покажут свой лучший футбол против «Сочи», где уже виден авторский почерк Точилина. Предположу, что «Арсенал» сможет победить за счёт домашних трибун, которые всегда гонят команду вперёд.



«Динамо» — «Краснодар» — 0:2

Бело-голубые в перерыве на матчи сборных не нашли нового тренера, который сможет исправить плачевную ситуацию в команде. Кирилл Новиков одновременно занимает две должности в команде: тренер молодёжки и основной команды. Не думаю, что он может полноценно заняться выводом «Динамо» из кризиса. «Краснодар» всегда хорошо играл против команд, которые слабее их, но дело до разгрома не дойдёт. Думаю, динамовцы не захотят терять лицо.