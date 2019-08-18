Семак извинился перед Матюниным. Судьи удовлетворены

Эхо матча «Зенит» — «Ахмат», добрые дела Глушакова и «Торпедо» в лидерах ФНЛ — эти и другие события в футбольном дайджесте воскресенья.

Малком пропустит 6 недель, он не сыграет со «Спартаком» и в матче 1-го тура ЛЧ



Вингер «Зенита» Малком пропустит из-за травмы шесть недель. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Георгий Черданцев.



«У меня не очень хорошие новости. По информации, которую я получил из футбольного клуба „Зенита“, подтвердились неутешительные диагнозы. Малком выбыл на шесть недель, а Дриусси — на четыре. Оба пропускают матч со „Спартаком“, а бразилец пропустит ещё и старт в Лиге чемпионов», — сказал Черданцев.

У Малкома есть очень ценное качество для РПЛ. Здорово бьёт из-за штрафной! Потенциальный новичок «Зенита» кое-чем напоминает Халка.

Егоров: извинения Семака нас полностью устраивают



Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что он удовлетворён извинениями главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который оскорбил арбитров после матча 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0).



«Я сегодня разговаривал с Семаком. Сергей Богданович извинился, сделал это публично. Он извинился перед Матюниным, попросил меня передать ему официальные извинения. Эмоции чуть перехлестнули, но хочу сказать Сергею Богдановичу спасибо. Человек понял, что поведение было неправильное, и на следующий день принёс официальные извинения. Думаю, тему нужно закрыть. Эмоции бывают у всех. Извинения нас полностью устраивают», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Оставьте свои теории заговоров: от судейства страдает и «Зенит» Этот сезон уже освистан.

Отменённые голы «Зенита», удаление Уциева. Был ли прав судья игры в Питере? К бригаде Алексея Матюнина будут вопросы. На «Газпром Арене» её проводили свистом.

«ПСЖ» предложил «Реалу» Неймара в обмен на двух игроков



«Пари Сен-Жермен» был готов отпустить бразильского форварда Неймара в «Реал» в обмен на включение в сделку по нему двух игроков — Винисиуса Жуниора и Рафаэля Варана. Об этом сообщает AS.



Согласно сведениям источника, такое предложение не устроило «Королевский клуб». На «Сантьяго Бернабеу» считают и Винисиуса, и Варана неприкасаемыми игроками. Ожидается, что в ближайшие дни президент «сливочных» Флорентино Перес ускорит переговоры с парижанами по Неймару. Не исключено, что стороны будут обсуждать включение в сделку по 27-летнему бразильцу других игроков «Реала» — Хамеса Родригеса, Кейлора Наваса, Иско и Карима Бензема. Однако шансы на уход из мадридского клуба двух последних оцениваются как очень низкие.

Купить Неймара в кредит. Перес готов на всё, чтобы унизить «Барселону» Триумф футболиста-гея, проход «Спартака» в раунд плей-офф Лиги Европы и новая трансферная цель ЦСКА. Главное — в обзоре дня.

«Брешия» объявила о переходе Балотелли



Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.



Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года. Завтра, 19 августа, футболист будет официально представлен в штаб-квартире клуба.

Он набил слова Чингисхана, искал Путина и дрался с Манчини. Похождения Балотелли Пара историй о безумном Марио, который только что перешёл в «Марсель».

«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков



В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступили Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал новичок динамовцев немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В середине тайма «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Алексея Миранчука, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте победу «Локомотиву» принёс гол Антона Миранчука с передачи Рифата Жемалетдинова.

Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки Победу «Локомотиву» принесли братья Миранчуки.

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и возглавило турнирную таблицу ФНЛ



Московское «Торпедо» обыграло «Текстильщик» из Иваново в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Итоговый счёт матча — 3:1.



Исход встречи во многом предрешило ранее удаление защитника гостей Дениса Фомина, который в течение двух минут получил два предупреждения. Счёт же в матче был открыт на 44-й минуте. Автором результативного удара стал форвард москвичей Иван Сергеев. На 48-й минуте Артур Галоян сделал счёт 2:0. На 60-й минуте Сергеев сделал дубль. Для форварда «Торпедо» этот гол стал восьмым в чемпионате. Точку в матче поставил полузащитник «Текстильщика» Алексей Горюшкин.



«Торпедо» возглавило турнирную таблицу ФНЛ с 22 очками в активе. «Текстильщик» набрал 8 очков и занимает 15-е место.

Круговой был замечен в аэропорту Уфы за 15 минут до начала матча с «Ростовом»



Защитник «Уфы» Данил Круговой был замечен в местном аэропорту за 15 минут до начала домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Ранее появилась информация, что он продолжит карьеру в «Зените». На 21-летнего игрока претендует также московский ЦСКА.



Как сообщает Pro Sport Story, пресс-служба «Уфы» воздержалась от комментариев, ограничившись одной фразой: «Завтра всё узнаете».

Глушаков перечислил болельщику с ДЦП 250 тыс. рублей



Владимир Катин обратился за помощью к полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову. Диагноз болельщика — ДЦП с частичным параличом рук, он инвалид первой группы третьей степени. По словам Катина, он не может самостоятельно питаться и одеваться, на лекарства и поездки в больницу ему не хватает денег. Глушаков помог Владимиру, перечислив 250 тыс. рублей.

«Мне 31 год. Недавно создал страницу в «Инстаграме». Начал просить помощи у многих известных футболистов, в том числе у игроков сборной России. Откликнулся только один футболист — Денис Глушаков. Я оставил комментарий под фотографией, а потом написал личное сообщение в директ, скинув ему номер карты. Он мне очень сильно помог.



Писал и Сёмину, и Дзюбе, и братьям Миранчукам, но карту указал только в сообщении Глушакову. Может быть, поэтому другие не откликнулись. Деньги Глушакова потрачу на коляску и препараты. Больше просить у него ничего не буду. Он и так многое сделал для меня. Дай Бог здоровья ему и его родителям! У меня пенсия около 14 тысяч рублей, а теперь мне надолго хватит лекарств.



Денис не просил меня показать ему документы об инвалидности или какие-либо чеки после покупок. Я обязательно опубликую фотографию на следующей неделе, когда куплю коляску и препараты», — сказал Катин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Глушаков: сколько игроков удалить, чтобы «Зенит» был доволен? Четырёх? Ответ из «Ахмата».

Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»



Московские «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери. Оба клуба уже сделали предложения 36-летнему французу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Конкурентом красно-белых и бело-голубых в борьбе за Рибери является «Фиорентина». В последние часы итальянский клуб продвинулся в переговорах с агентом футболиста. Ожидается, что окончательное решение Франк примет в ближайшие дни.

«Сёмин: Рибери? Не знаю такого, пусть с «Казанкой» тренируется» Рибери в «Локо», Заболотный в «Сочи», тюремный матч Кокорина и Мамаева – в комментариях наших читателей.

Хет-трик Зе Луиша помог «Порту» разгромить «Виторию Сетубал»



В матче 2-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Виторию Сетубал». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 11-й минуте счёт в матче открыл бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш. Через 9 минут экс-спартаковец забил свой второй мяч. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард из Кабо-Верде оформил хет-трик. Через минуту голом отметился колумбийский полузащитник «Порту» Луис Диас.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате»