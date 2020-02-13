«Применялись пытки? Были связанные родственники?» Босс РФС – о строптивом Кокорине

А ещё рассказывает о контракте Черчесова, реформе Кубка России и реакции на шутку Тарасова. Главное с исполкома РФС.

Сегодня в Доме РФС на Таганке прошло заседание исполкома РФС, итоги которого традиционно подвёл президент РФС Александр Дюков. На фоне вопросов про расширение РПЛ и реформу Кубка России и ПФЛ глава организации высказался и на тему главной зимней саги нашего футбола – аренде Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи». И даже пошутил на эту тему.

— В ситуацию с Кокориным я не вовлечён, — заявил Дюков. — А я должен видеть эту ситуацию, надо понять, что такое давление. Он был связан? Применялись пытки? Но хватить шутить. Я не знаю, кто и как с ним говорил. Был ли он расслаблен, была ли там лампа, направленная в глаза, связанные родственники?

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Но серьёзно о теме он тоже высказался:



— РФС хотелось бы, чтобы он играл. Я не вижу ситуации, чтобы игрок не мог получать игровую практику, зарабатывать шанс вызова в сборную России.



И, судя по последним новостям об Александре, игровую практику в РПЛ он всё-таки получит. Сегодня о том, что Кокорин всё-таки будет выступать за «Сочи», заявил президент клуба Борис Ротенберг.

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А вот что ещё стало известно по итогам исполкома.

Контракт Черчесова с РФС в ближайшее время будет продлён

«Чемпионат» ещё в середине января сообщал, что Черчесов и РФС согласовали продление контракта до зимы 2022 года. Сегодня эту информацию подтвердил Дюков:



— Вполне возможно, что в ближайшее время с Черчесовым будет подписано новое соглашение до конца 2022 года с возможностью пролонгации.

Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге, а система турнир в будущем будет изменена

Одной из главных тем, обсуждаемых на исполкоме, стал Кубок России. Сегодня определились с местом проведения финала нынешнего турнира и решились на изменения формата турнира в будущем.



— В рамках этого турнира будет проведён групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте. Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ – это очень хорошо для региональных клубов. Плюс клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках, проводят мало матчей в течение сезона. С введением реформы Кубка у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперёд. У нас должна вырасти коммерческая привлекательность турнира, сохраняем пять-шесть топ-клубов РПЛ. Они будут начинать с 1/8, а не осенью.

Кубок даёт уникальные сюжеты и ответы. Нельзя не любить этот турнир Всё, как обычно, было лампово.

Вот что про реформу Кубка «Чемпионату» эксклюзивно сказали Леонид Федун и Юрий Семин.



А финал нынешнего розыгрыша пройдёт в Екатеринбурге.



— Список городов на финал Кубка России состоял из двух городов: Нижний Новгород и Екатеринбург, — рассказал Дюков. — У каждого города есть свои достоинства и недостатки, но по сравнению с остальными у них было больше плюсов. Мнения внутри РФС разделились. Выбор пал на Екатеринбург. Для этого города одного матча молодёжки с Польшей явно недостаточно.

Возможная реформа ПФЛ, контракт РПЛ с «Тинькофф Банк» и реакция на шутку Тарасова

Президент РФС затронул и другие темы, например контракт РПЛ с «Тинькофф Банк». Именно Дюков предложил бизнесмену этот проект.



— Год назад общался с Олегом Тиньковым, мы начали с ним переговоры о том, чтобы его банк стал партнёром РФС. Но потом мы посчитали, что будет лучше, если он станет партнёром РПЛ. Я ему это порекомендовал, начались переговоры с Прядкиным. Я в них не участвовал, о сумме контракта я узнал неделю назад. Мне сказали, что это 300 млн + 75 млн, которые получит „Матч ТВ“. Мне сложно комментировать эту сумму, плохо знаю данный рынок.

РПЛ получит 300 млн рублей от нового спонсора. Это много или мало? Спойлер: практически столько же Дзюба зарабатывает в «Зените» за год.

Олег написал мне, что сделал это для меня. Это попытка сделать меня обязанным, но он опытный коммерсант. Если бы он этого не хотел, то не пошёл бы на это. Будем надеяться, что появятся интересные активности, это будет хороший кейс. Тогда желающих спонсоров будет больше.



Также обсуждали на исполкоме и реформу ПФЛ. А Дюков напоследок высказался даже о шутке Дмитрия Тарасова про коронавирус:

«Это оскорбление». Европа требует санкций для Тарасова, который пошутил про коронавирус За похожий юмор в Англии могут дисквалифицировать одного из лидеров «Тоттенхэма».

— Она получилась неудачной. РФС осуждает этот поступок. Что касается нашего обращения в комитет по этике, то решение будет принято, мы сообщим.



С другой стороны, игрок объяснил свой поступок. Мы просим времени это проанализировать и оценить все данные. Решение примем сегодня-завтра.