«У «Динамо» приличная команда, а в нынешний «Спартак» верится с трудом». Прогнозы на тур

РПЛ возвращается, а вместе с ней и наш традиционный турнир прогнозов. Последние два тура получились просто ужасными для участникам, в 18-м был показан суммарно худший результат сезона (13 очков на троих), а таблица худших результатов виртуально пополнилась двумя новыми строчками. Виртуально, потому что 11 марта состоится матч «Сочи» — «Оренбург», который может немного подправить ситуацию.

РПЛ возвращается! 10 главных интриг весны Чемпионской гонки ждать не стоит, но зато будет ещё много интересного.

В 19-м туре было набрано не намного больше очков — 17 в сумме. И ещё две строчки в таблицу худших результатов.

Александр Мостовой, который был победителем одного из турниров, сумел предсказать лишь исход матча «Тамбов» — «Оренбург».

Представитель «Чемпионата» Александр Титеев угадал разницу в игре «Сочи» — «Рубин» и исход встречи «Зенит» — «Динамо».

Худшие результаты

Александр Мостовой — 1 (19-й тур)

Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)

Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Александр Титеев — 4 (19-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

А вот наши читатели в полном порядке. Константин Першин из Хабаровска угадал счёт в матчах «Краснодар» — ЦСКА и «Сочи» — «Рубин», а также исходы встреч «Зенит» — «Динамо» и «Тамбов» — «Оренбург». Итого — 12 баллов.

Читатели продолжают лидировать в командном зачёте.

Таблица после 19-го тура



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Прогноз специалистов

Валерий Кечинов, известный российский футболист:

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1

Это будет встреча равных соперников. Обе команды находятся в непростой ситуации, каждой из них кровь из носу нужны очки. Считаю, что в этом матче будет ничейный результат.

ЦСКА — «Урал» — 1:0

В этой встрече ЦСКА должен побеждать, хотя мне очень симпатичен «Урал». «Армейцам» будет непросто, но за счёт домашнего поля они должны одержать победу.

«Динамо» — «Спартак» — 1:1

Команды во время межсезонья серьёзно готовились к возобновлению чемпионата. «Спартаку» деваться некуда, потому что при плохом результате этой игры, можно оказаться в зоне стыковых игр. «Динамо» же будет играть в родных стенах, поэтому склоняюсь к ничейному результату. Но забитые мячи точно будут.

Как изменились клубы РПЛ за последние 5 лет. Некоторые просто не узнать! Спойлер: в «Ростове» из состава пятилетней давности не осталось никого.

«Ахмат» — «Ростов» — 1:2

Очень непросто играть в Грозном, но «Ростов» мне импонирует. В команде прекрасный подбор футболистов, сейчас «Ростов» попросту сильнее «Ахмата».

«Зенит» — «Локомотив» — 2:1

«Зенит» по праву является лидером нашего чемпионата. Не будет Дзюбы, это серьёзная потеря, но в клубе есть футболисты, которые могут заменить Артёма. Поставлю на победу питерцев.

«Тамбов» — «Рубин» — 1:0

Счёт будет ничейным, потому что встречаются равные команды, которые находятся в непростой ситуации. Пока подбор футболистов у казанской команды не такой сильный, чтобы можно было говорить о возможной победе в этой игре. Рискну и поставлю на победу «Тамбова».

«Краснодар» — «Уфа» — 2:0

«Краснодар» является одним из лидеров чемпионата, но «Уфа» в этом сезоне играет очень прилично. Они уже не раз отнимали очки у сильнейших команд. Отдам предпочтение хозяевам. Первый матч после перерыва, будет полный стадион и хорошая атмосфера.

«Сочи» — «Арсенал» — 2:2

В Сочи собрали хорошую команду по известным именам, но «Арсенал» на меня производит серьёзное впечатление. Это хорошая команда, хоть летом они и лишились своих главных лидеров.

Полные расклады в борьбе за выживание. Даже «Спартак» может вылететь! Прикидываем, кому придётся попрощаться с Премьер-Лигой.

Прогноз читателей

Сергей Ковалёв (Уфа):

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 2:0

Трудно что-то прогнозировать после перерыва, так что многое навскидку. Здесь играют соседи по таблице, но у Самары преимущество своего поля, поддержка болельщиков, а у «Оренбурга», вроде как, только проблемы.

ЦСКА — «Урал» — 3:0

Виктор Гончаренко утверждает, что у его команды наконец-то появилась «химия». Давайте попробуем поверить. Потому что цифры говорят о том, что «Урал» не проигрывал в гостях в последних семи матчах. В последних четырёх была победа 3:2 и три нулевые ничьи. Но всё-таки была пауза почти три месяца.

«Динамо» — «Спартак» — 2:1

У «Динамо», кажется, наклёвывается приличная команда, а вот в нынешний «Спартак» верится с трудом. Пока во всяком случае.

«Ахмат» — «Ростов» — 1:1

«Ростов» прекрасен в этом чемпионате, но перед зимней паузой играл не очень уверенно, перед гостевой победой над «Спартаком» (4:1) команда Карпина не выигрывала в четырёх матчах. А «Ахмат» только раз проиграл в последних шести играх. После трёхмесячной паузы эти цифры ничего не значат, поэтому осторожно поставлю на ничью.

Главное, что случилось в РПЛ за зиму. Трансферы, скандалы, назначения Было не скучно даже без футбола.

«Зенит» — «Локомотив» — 2:1

Можно, конечно, напомнить, что в последних шести турах «Локомотив» выиграл только один раз, но я лучше скажу так: не представляю, что нынешний «Локо» может противопоставить «Зениту».

«Тамбов» — «Рубин» — 2:1

Здесь даже цифры смотреть не буду. «Рубин» слишком сильно изменился за зиму, а на «Тамбов», к тому же играющий в чужом городе, ничего не давит и команда играет в своё удовольствие.

«Краснодар» — «Уфа» — 1:2

Вот здесь я опять побуду занудой. «Краснодар» не побеждал в последних четырёх домашних матчах, а «Уфа» трижды подряд не проигрывала в гостях, причём с нулём пропущенных. Забить «Краснодар», конечно, забьёт, но…

«Сочи» — «Арсенал» — 1:0

Ну пусть будет так с голом Кокорина.

Как прямо сейчас клубы РПЛ готовы к новому лимиту. И от кого из легионеров надо избавиться Самые большие проблемы — у «Краснодара».

Прогноз журналистов

Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата»:

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:0

Делать прогнозы на первый тур после перерыва – дело неблагодарное. Но некоторые выводы о готовности команд можно сделать и по товарищеским матчам, и по трансферным делам. «Крылья» и «Оренбург» пытаются не вылететь из РПЛ, и в очном противостоянии победит здесь тот, кому прописка в РПЛ важнее. И кажется, что «Крыльям» место под солнцем важнее: здесь хотя бы тренера не отдают прямому конкуренту. «Оренбург» ужасно закончил прошлую часть сезона, и непонятно, почему вдруг в новом году должен заиграть по-новому. А «Крыльям» помогут и новички, и домашний стадион. Голов же много не будет – команды ещё не проснулись.



ЦСКА — «Урал» — 2:0

«Урал» традиционно плохо играет с ЦСКА – например, с начала 2015 года «армейцы» выиграли у «Урала» 10 матчей из 11 (лишь в 2017 году одна игра закончилась вничью). Не вижу здесь аргументов в пользу того, чтобы эта удачная для красно-синих традиция прервалась. Тем более играет ЦСКА дома.

«Динамо» — «Спартак» — 1:1

В этом матче поставлю на ничью – у команды наконец-то появился «большой» нападающий, а у Кирилла Новикова – время, чтобы в полном объёме донести свои идеи до футболистов. У Доменико Тедеско это время тоже было, поэтому на сюрпризы Новикова немец ответит своими. По классу соперники сейчас равны. Вот и получится ничья – 1:1.

«Спартак» провалит весну, если не устранит дыру в опорной зоне Крал и Бакаев в центральной тройке при 5-3-2 создают эффект пороховой бочки.

«Ахмат» — «Ростов» — 1:3

Да простят меня болельщики хозяев, но в «Ахмат» в этом матче я не верю. «Ростов» и так был хорош до перерыва, а сейчас команду усилил Павел Мамаев. Кстати, уверен, как минимум в одном голе в ворота «Ахмата» он поучаствует. А хозяева ещё успеют набрать очки, чтобы не вылететь, только в матчах с соперниками попроще.



«Зенит» — «Локомотив» — 1:1

Я бы отдал предпочтение «Зениту», но в этом матче не сыграет Дзюба, а это серьёзнейшая потеря для хозяев. «Локомотив» же не так плох, как тона, в которых окрашивают будущее москвичей в этом сезоне. Да, Юрию Сёмину не купили нападающего, да, команду покинул Смолов, но результата гости всё равно добьются. А «Зенит» ничья с «Локо» вполне устроит – этот чемпионат они уже выиграли.

«Тамбов» — «Рубин» — 1:1

Этот матч – один из самых интересных в туре. Да, кажется, что главные матчи пройдут в субботу, но в Нижнем Новгороде мы увидим камбэк Леонида Слуцкого – а это уже афиша. Добавьте к этому интересный футбол «Тамбова», который команда показывала после отставки Александра Григоряна, и вы получите интереснейший матч. А в лёгкую победу Слуцкого я не верю – будет ничья.



«Краснодар» — «Уфа» — 2:0

Этот матч – самый лёгкий для прогноза в этом туре. Да, у «быков» всё плохо с защитой, но в атаке два мяча «Уфе» они забивать обязаны на классе. «Уфа» приедет в Краснодар, чтобы не пропустить, но пропустит. Потом побежит вперёд и пропустит второй – 2:0.



«Сочи» — «Арсенал» — 2:1

Если отбросить все разговоры о «Сочи» как о социальном проекте, забыть сериал с переходом Кокорина и то, как летом в клуб «слили» половину состава «Зенита», то «Сочи» — очень даже симпатичный клуб. Во-первых, здесь теперь работает Владимир Федотов, за «Оренбургом» которого в прошлом сезоне наблюдать было очень приятно. Во-вторых, состав-то у них действительно боевой, 16-е место – явно не уровень этих футболистов. «Арсенал» — не самый приятный соперник, но всё-таки это больше домашняя команда. Поставлю на победу хозяев – она им нужнее, да и состав у них поинтереснее.