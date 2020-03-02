5 лучших вратарей 20-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, советник главы Северной Осетии по развитию футбола Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 20-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов, а в этом туре в рейтинге не обошлось без новичка.

Лучшие вратари РПЛ прямо сейчас. Рейтинг Владимира Габулова Вратари ЦСКА и «Спартака» на вершине, представитель «Рубина» ворвался в тройку лучших.

Слово Владимиру.



Тур получился достаточно эмоциональным, все команды действовали самоотверженно, с огромным рвением и желанием победить. на это конкретно указывает огромное количество ничьих. В таких условиях борьбы на первый план вышла игра вратарей. В основном вратари действовали уверенно, спокойно и ярко, хотя без неудачных действий не обошлось. Но они не носят систематический характер. В целом, игра вратарей в этом туре оставила желать лучшего.

В игре Антона Шунина со «Спартаком» я бы отметил несколько эпизодов, в которых он действовал самоотверженно — вылетал на перехваты, зачастую рискуя своим здоровьем. Это выглядело мощно и впечатляюще. На 10-й минуте матча он своевременно сыграл на перехвате и предотвратил стопроцентный голевой эпизод с участием Эсекьеля Понсе.



Также опасно было после удара Гуса Тиля с левого фланга в дальний угол на 72-й минуте. Антон правильно выбрал позицию, молниеносно выбросил руку вниз и успел сложиться. После удара последовало добивание, но Шунина подстраховал защитник. И, самое главное — могло случиться и третье добивание, но Антон успел сориентироваться и выбить мяч рукой из-под ноги Александра Соболева.



Также я бы отметил игру линии ворот в эпизоде на 86-й минуте, тогда ворота Шунина тоже расстреливал Понсе. Антон спас «Динамо» от разгромного счёта сохранив хладнокровие, он выдержал позицию до конца эпизода.



Ещё я бы отметил момент на 14-й минуте матча, когда Шунин до конца доработал момент после своего неудачного выноса мяча из штрафной. За счёт быстрой реакции Антон перевёл мяч в штангу после удара Соболева. Можно вспомнить и момент с дальним ударом Крала. Мяч летел на неудобной для вратаря высоте, с отскоком практически у самых рук Антона, но он прекрасно оценил момент и перевёл мяч на угловой.



Помимо Шунина на пятое место претендовал Юрий Дюпин из «Рубина». Он хоть и сыграл на ноль в матче с «Тамбовом», но подходы к его воротам в основном заканчивались ударами по центру, особо трудными они не являлись. Вратарь уровня РПЛ обязан справлять с подобными ударами, в противном случае это является грубейшей ошибкой.

«Спартак» и «Динамо» выдали супердерби! Такие матчи мы и хотим видеть в РПЛ! Много опасных моментов, чудо-спасение и красивые голы!

У ворот Матвея не было огромного количества моментов в матче с «Уфой», но он действовал максимально своевременно, спокойно и хладнокровно. Его игра смотрелась уверенно, хотя и не броско. Солидность вратаря определяется именно неброскостью, своевременным подсказом и чтением игры.



Один из моментов, где Матвей наглядно продемонстрировал своё спокойствие, случился на 40-й минуте, когда Вячеслав Кротов смещался с фланга в центр и пробил в ближний угол. Сафонов, заняв правильную позицию, среагировал на очень плотный удар и выручил команду. Правильно, что он отбил мяч в сторону, чтобы не последовало добивания. Под конец тайма обычно теряется внимание и концентрация, но он её сохранил и действовал очень уверенно и надёжно. Данное спасение помогло «Краснодару» уйти на перерыв при ничейном счёте.

Также хочу отметить, что у «Краснодара» травмированы основные защитники Спайич и Мартынович, а это значит, что Сафонов выстроил правильную коммуникацию с новой парой центральных защитников в лице Кайо и Сорокина.



На данное место я также рассматривал Максименко, но у Александра были не такие сложные эпизоды. Главный эпизод, где он должен был делать свою работу, и он её сделал – 81-я минута и спасение после удара Н’Жье в дальний угол из центра штрафной.

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3. Евгений Фролов, «Крылья Советов»

Евгений проводил первый матч за свою новую команду, и в первом же матче он отразил пенальти от «Оренбурга». Одиннадцатиметровый удар – очень сложный эпизод, и он всегда хорошо раскрывает вратаря. Если бы Фролов пропустил этот пенальти на 24-й минуте, да ещё и после удаления – «Крылья» бы точно не набрали очков в этом матче. А Евгений сохранил своей команде шансы на положительный результат.



Поставил Фролова только на третье место, потому что в пропущенном голе, который забил Алвеш на 89-й минуте, есть доля неправильных действий с его стороны. Перед голом Фомейе наносил удар, но Евгений действовал слишком напряжённо. Ему нужно было сохранять хладнокровие, выстроить правильную коммуникацию с Радоньичем и забрать мяч намертво.

Нереализованный пенальти, удаление, VAR, месть бывшим, драма — РПЛ вернулась! Прямо с первого же матча всё, как мы любим.

2. Михаил Левашов, «Арсенал»

Матч с «Сочи» был очень непростым для всего «Арсенала», в котором им удалось победить. Во многом этот успех был достигнут благодаря уверенной игре Левашова. Эпизоды с его спасениями напрямую влияли на результат, но, помимо этого, они были действительно сложными с вратарской точки зрения.



Первый эпизод случился с участием Александра Кокорина на 65-й минуте, когда сразу после забитого мяча «Сочи» снова понёсся в атаку. Удар Александра был очень плотным, дистанция до ворот короткая, так что среагировать на этот удар было не так легко. Всегда, когда нападающий смещается с фланга в центр, перед ним открыт практически весь створ ворот. Но Михаил занял правильную позицию и отразил удар.



Ещё один момент, который повлиял на результат – спасение Левашова на 92-й минуте после удара Дмитрия Полоза. По динамике момент смотрелся очень опасно, перед Дмитрием был весь створ ворот. Здесь тоже отмечу выбор позиции и быструю реакцию Михаила. Этот момент дал импульс для последней атаки, которая и принесла победу «Арсеналу».



Не поставил Михаила на первое место, потому что он мог более жёстко сыграть против Кокорина в эпизоде с голом на 64-й минуте. Левашов тогда мог спасти команду.

Кокорин мог сделать хет-трик, но забил один и проиграл. Невероятная развязка матча в Сочи! Хозяева проиграли, пропустив нелепый гол на 90+5-й минуте.

У Андрея не было огромного объёма работы в матче с «Локомотивом», но случались эпизоды, когда вратарь должен экстренно включиться в эпизод. Лунёв действовал очень сосредоточено, уверенно, именно он позволил команде сохранить тот результат, который и сложился по итогу матча.

Стоит отметить, что Андрей вернулся в состав после долгого отсутствия из-за травмы, и сразу же хорошо отыграл в принципиальном матче против «Локомотива».



Отметил бы эпизод на 19-й минуте, когда следовала подача в убойную зону штрафной площади. Андрей молниеносно принял решение о выходе из ворот, кулаком выбил мяч из толпы игроков, чем предотвратил опасный момент у своих ворот.



Но главный момент в исполнении Андрея – сейв на 93-й минуте матча. Алексей Миранчук выбегал с ним один на один, но Лунёв вовремя сократил дистанцию и выставил правильную руку. Если бы не Андрей, то «Зенит» мог проиграть равную игру.

«Локомотив» снова выгнал «Зенит» на фланги. И максимально засушил игру У вероятного будущего чемпиона по-прежнему проблемы с идеями в позиционных атаках.

*ИТОГИ 20 ТУРА*

В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2019/2020.