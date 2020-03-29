Бесчастных заиграл в «Спартаке» из-за того, что некого было ставить. Сделал дубль в 17 лет

Владимир Бесчастных – один из самых ярких нападающих российского футбола. До 2014 года он был лучшим бомбардиром в истории нашей национальной команды, а потом его обошёл Александр Кержаков. Вспоминаем, как Бесчастных начинал в «Спартаке».

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Бесчастных был не нужен тренеру дубля «Спартака» после травмы. Закрепиться в команде помогло стечение обстоятельств

Ровно 28 лет назад, 29 марта 1992 года «Спартак» в первом туре первого чемпионата России принимал самарские «Крылья Советов». В основном составе команды Олега Романцева неожиданно появился 17-летний Бесчастных. Это был дебют Владимира за красно-белых.

Естественно, на тот момент фамилия Бесчастных ни о чём не говорила болельщикам. Его знали разве что те, кто ходил на матчи дубля «Спартака», за который нападающий выступал один сезон. Да и в дубле-то Владимир закрепился благодаря стечению обстоятельств.



«Моего резкого старта в «Спартаке» могло и не быть, – рассказывал Бесчастных для книги Романцева «Правда обо мне и «Спартаке». – Ему предшествовала цепь случайностей. Я играл за школу ФШМ. Весной 1991 года тренер Александр Пискарёв порекомендовал меня Виктору Зернову, который работал с дублем «Спартака». Мне сказали приехать в Сокольники, где будет ждать автобус. Я полагал, что там будут ребята из дубля, или такие как я, молодёжь на просмотре. Приехал заранее, сел в автобус – и вдруг увидел, как в него стали заходить игроки основного состава. Очумел, конечно».



Тем не менее поначалу Бесчастных был в дубле на правах стажёра. Потренировался – уехал домой. Хуже того, в самый неподходящий момент получил травму, играя на «коробке» с приятелями.



«Вышел на «коробку», начал играть, – вспоминал нападающий. И тут подарок – наступаю на мяч и ломаю лодыжку. Звоню Зернову: так, мол, и так, сломался. Тот: «Ну сломался – значит, сломался, понял». Проходит месяц, я снимаю гипс и опять же набираю Виктору Евгеньевичу. А он про меня, похоже, забыл: что за Володя, откуда? Но всё-таки говорит: «Приходи, потренируемся». Дублю в тот момент предстоял матч с донецким «Шахтёром». Я понимал, что меня там особо не ждут. Поехал домой. И вдруг звонок: на проводе Зернов. Говорит, на замену не хватает игроков. Видимо, больше ни до кого не дозвонился. В Донецк я поехал 12-м, был единственным запасным».



В молодёжке «Спартака» тогда выделялся нападающий Игорь Козлов. Его планировали включить в запас на матч первой команды, поэтому Козлов не должен был сыграть все 90 минут. У Бесчастных состоялся разговор с главным тренером на эту тему:



«Зернов в перерыве подозвал меня: «Ну что, выйдешь?». Возможно, думал, что я струхну, и ему будет потом, что сказать Романцеву – почему он не поменял Козлова. Там рубились мужики, а мне тогда только исполнилось 17 – я ещё в школу ходил. Но я был мальчишкой сумасшедшим и твёрдо сказал: «Я буду играть!». Мы тогда проигрывали 0:1, а в итоге вырвали победу.



После игры ко мне подошёл Николай Петрович Старостин: «Володя, значит так: чтобы в понедельник был в клубе!». Так я стал полноценным игроком дубля. Написал заявление, начал получать зарплату, но главное, что меня тогда порадовало – выдали полный комплект экипировки, включая немецкие бутсы. Это была сказка – в те времена для большинства сверстников такие вещи были недоступны. Я эти бутсы потом холил и лелеял – протирал, мыл, ставил на батарею и следил, чтобы не пересушились. Засовывал газетку внутрь, чтобы впитывала влагу. Мазал вазелином, чтобы кожа была мягкой».

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Бесчастных дебютировал за «Спартак» с двух голов в 17 лет. Он не должен был участвовать в этой игре

В ходе подготовки к сезону-1992 Бесчастных принял участие только в одном матче первой команды. Точнее, смешанного состава, сыгравшего в январе с «Локомотивом». В общем, ничто не предвещало скорого дебюта юного нападающего за основу.



«В основе я оказался в какой-то мере случайно, – рассказывал Бесчастных. – Зимой ездил вместе с первой командой на сбор в Италию, в Пизу. «Спартак» сыграл пару товарищеских матчей, но я не вышел даже на замену. Понимал, что в составе меня пока не видят. После возвращения в Москву уехал на турнир с юношеской сборной. Вернулись мы аккурат к старту чемпионата России. Помню, огласили список игроков, которые должны участвовать в первом матче с «Крыльями Советов». Я убедился, что меня в нём нет – и спокойно поехал домой. Нам, игрокам дубля, дали два дня выходных, чтобы мы не мешали основе.



После второго выходного вернулся вечером домой. Папа мне говорит: «Тебе звонили из Тарасовки. И оставили номер телефона». Я удивился: что случилось? Перезвонил. Трубку взял как раз Олег Иванович. Говорю ему: «Это Володя, помните такого?». Он отвечает: «Конечно, помню! А ты почему не на базе?». Я говорю: «Не знал, что я под основой, мне не говорили». И тут он меня огорошил: «Ты не под основой – ты в основе!». Наутро приехал в Тарасовку на электричке – это был день игры. Конечно, волновался. Плюс оказалось, что нет кроссовок моего размера – вместо обычных мне выделили кожаные. И ещё дали пару, чтобы выйти на поле в манеже. Но они у меня порвались прямо на разминке! Попросил массажиста Геннадия Беленького принести те, кожаные. В них и играл. Оказались фартовыми».



Действительно, из-за климатических условий матч с «Крыльями Советов» состоялся на искусственном поле в манеже ЛФК ЦСКА. Владимиру помогло то, что «Спартак» просто не успел заявить на сезон двух игроков. Вместе с Бесчастных в той встрече сыграли голкипер Станислав Черчесов, а также Андрей Чернышов, Андрей Иванов, Дмитрий Хлестов, Кахабер Цхададзе, Виктор Онопко, Рашид Рахимов, Дмитрий Попов, Валерий Карпин и Игорь Ледяхов.

Первый момент Бесчастных упустил. Наверное, в эту секунду 17-летнему дебютанту стало не по себе. Но Владимир быстро собрался и уже на 6-й минуте открыл счёт! Забил после навеса ударом головой.



Потом у хозяев всё шло как по маслу. До перерыва Ледяхов увеличил преимущество «Спартака», а на 50-й минуте Бесчастных оформил дубль: продавил защитников и ударом левой ногой метров с семи-восьми оправил мяч в сетку. В результате красно-белые выиграли 5:0, отличились ещё Чернышов и Ледяхов.

Через день, после выходного спартаковцы собрались на базе в Тарасовке. Игроки первой команды выстроились по левую руку от Романцева, дублёры – по правую. Бесчастных по привычке присоединился к молодёжи. Романцев, не заметив нападающего, удивился, куда тот пропал. Когда же юноша отозвался, тренер приказал ему присоединиться к старшим: с тех пор Бесчастных в дубль не возвращался.

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Бесчастных дружил с Хлестовым и Карпиным. Романцев ставил нападающего в состав, даже когда продал его в Германию

Несмотря на яркий старт, «Спартак» ещё долго раскачивался и искал свою игру. Переломным моментом стала майская победа над ЦСКА со счётом 2:0 в финале последнего Кубка СССР сезона-1991/1992. В том матче юный Бесчастных тоже сделал дубль, а за весь чемпионат забил семь мячей.



Успешные матчи не вскружили голову Владимиру. По его словам, он с детства привык к тому, что его хвалят и выделяют, да и опытные игроки не дали бы расслабиться – могли и по шее надавать. Самые тёплые отношения в «Спартаке» у нападающего сложились с Хлестовым и Карпиным.



«Димка – сверстник, хороший и добрый парень, – объяснил Бесчастных свою дружбу с Хлестовым. – Он мне во многом помогал. Раньше молодые должны были таскать сумки с общей формой, мячи, надувать их. Я был самым молодым. И большинство из этих обязанностей должно было ложиться на меня. Но Димка меня не бросал.



А с Валеркой у нас было просто идеальное взаимопонимание на поле. Когда мяч катился к нему, я почти всегда знал, что он сделает в следующую секунду. А он знал, где буду я. Мы не сговаривались – а просто чувствовали друг друга на поле.



Главным ворчуном в той команде был Пятницкий. Мне от него тоже доставалось. Он любил «пихать». Но и я за ответным словом в карман не лез».



Бесчастных быстро прогрессировал благодаря крепкому характеру, работе на тренировках и урокам Романцева. Впрочем, однажды главный тренер отругал Владимира и пригрозил перестать выпускать его на поле.



«Романцев редко повышал голос, но один раз мне крепко досталось, – вспоминал Бесчастных. – Мы играли с южной командой – и я стал участником потасовки. Вот тогда я услышал от Олега Ивановича слова, которые надолго запомнил: «Ещё раз такое сделаешь – сядешь в запас». Я сразу всё понял и присмирел. Считаю, благодаря Романцеву я очень сильно прибавил в понимании футбола и работе, как с мячом, так и без мяча. Он научил меня правильно открываться, получать мяч на скорости. Если он давал какое-то упражнение – его нужно было делать максимально быстро и чётко. Если что не так – сразу свисточек. Олег Иванович терпеть не мог, когда кто-то работал вполсилы. Его это буквально выводило из себя. На тренировках мы должны были выполнять упражнения на той скорости, которая нам пригодилась бы в игре. Он так и говорил: «Качества – тренируются. Если ты занимаешься не на той скорости, что обычно есть в игре, значит, ты тренируешь качества, которые тебе не пригодятся».

Боссы «Спартака» вспоминают, как продавали Бесчастных в 2000-х — там был реальный детектив Вооружённые люди, взаимное недоверие, пачки долларов, суды в Турции.

Бесчастных играл в «Спартаке» до лета 1994-го. Потом уехал в Европу: столичный клуб продал нападающего немецкому «Вердеру». Оказывается, Романцев не хотел этого трансфера.



«Покидал я «Спартак» с тяжёлым сердцем, – вспоминал Бесчастных. – Романцев меня уговаривал остаться: «Никуда не уезжай, у нас всё будет нормально». Но сложилась неприятная ситуация – у меня угнали две машины подряд, а затем ещё и вооруженные налетчики в квартиру ворвались. После этого сомнения – уезжать или нет – отпали. Любопытно, что контракт с «Вердером» я подписал в 1993-м году, а уехал только летом 1994-го. И за этот почти что год Олег Иванович ни разу не усадил меня в запас. Хотя любой тренер мог бы обидеться и сказать: «Чего я тебя тренирую, если ты все равно скоро соскочишь?». Он мог легко перевести меня в дубль, посадить на 500 рублей – и живи ты целый год как хочешь. Но он этого не сделал, а потом и в гости ко мне в Германию приезжал, и в сборную брал…



Романцев – мой второй отец. Почти всему, чему научился в футболе, я обязан ему».

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