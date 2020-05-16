«Зенит» должен был вылететь, но его спасли. Тогда команда играла в красно-белом

В истории любого клуба есть факты, за которые по-настоящему стыдно. Для действующего чемпиона и лидера РПЛ «Зенита» это событие из 1967 года, когда ленинградская команда заняла последнее, 19 место в чемпионате, но вопреки регламенту не покинула высшую лигу. Вспоминаем тот печальный и постыдный сезон сине-бело-голубых, выступавших… в спартаковских цветах.

Тест. Что вы знаете об истории «Зенита»? 10 простых и не очень простых вопросов о сине-бело-голубых.

Перед началом сезона-1967 «Зенит» поменял тренера. Тот убрал из команды опытных лидеров и будущего комментатора Геннадия Орлова

«Зенит» шаг за шагом начал превращаться в аутсайдера ещё с 1963-го, когда после шестого места в чемпионате СССР был уволен тренер Евгений Елисеев. В 1964-м команда заняла лишь 11 место, на следующий год – девятое, а потом вообще шестнадцатое. Ленинградские болельщики писали в газеты гневные письма, требуя изменений. В результате перед началом кошмарного сезона-1967 «Зенит» возглавил Аркадий Алов, который стал заодно и начальником команды.



Новый тренер принялся активно обновлять и омолаживать состав. Жертвами чистки оказались недавние возрастные лидеры «Зенита» – Станислав Завидонов, Анатолий Васильев и Анатолий Дергачёв, имевшей по ходу карьеры проблемы с правоохранительными органами (в ноябре 1960-го он поучаствовал в пьяной драке в стиле Александра Кокорина и получил три года лишения свободы, но в мае 1962-го был помилован). Под горячую руку Алова попал также 21-летний Геннадий Орлов. Да-да, будущий комментатор. Он уехал из Ленинграда в Харьков.



«Той зимой избавились от восьми ведущих футболистов, – вспоминал Орлов в интервью для «ProЗенит». – Мы готовились в Самарканде, а поля там чрезвычайно жёсткие. Мне на таких всегда было некомфортно. Был лишь один приличный газон, но нас туда не пускали: там тренировалось московское «Динамо». Начался чемпионат, меня отправили играть за дубль. Во втором туре встречались в Азове с резервистами ростовского СКА. Минут за пять до окончания матча убегаю от защитника, но тот толкает меня. Падаю, не могу встать – очень больно. Вердикт врачей: разрыв мышцы задней поверхности бедра в трёх местах. Вернулись в Ленинград, отправился в диспансер на Фонтанке. Прошёл месяц. Врач мне сообщает: «Алов требует, чтобы ты сыграл за дубль в Луганске». А я за это время ни разу не тренировался, ногу ещё волочу. При этом Аркадий Иванович со мной переговорить не захотел».



В «Зените» осталось всего несколько опытных игроков – 26-летний защитник Василий Данилов (бронзовый призёр ЧМ-1966 в составе сборной СССР), 25-летний полузащитник Павел Садырин и 28-летний нападающий Лев Бурчалкин, которого болельщики прозвали «Бурчалкин-Выручалкин» – обладатель клубного рекорда по количеству матчей и голов в чемпионатах СССР.

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«Зенит» начинал тот сезон пятью подряд матчами в гостях! Составители календаря исходили из климатических условий. Уже после первой игры с «Шахтёром» (0:2), судя по репортажу в газете «Смена», атмосфера в команде была накалённой:



«Сегодня «Зениту» трудно, очень трудно, – писал автор материала о матче в Донецке. – По сути дела, основной костяк команды не имеет даже мало-мальски надежного резерва. Случись недоброе – заболеет или получит травму один из нападающих, его и заменить некем. Выходит, команда плохо готовилась к сезону? Допустили ошибки её новые руководители? Отнюдь нет. Всё дело в том, что А. И. Алову и его помощникам начинать приходится с азов, «с первого класса»… И первое, с чего начали тренеры и что надо всячески поддерживать и поощрить, – наведение порядка, укрепление дисциплины. Что скрывать, кое-кому из игроков, к тому же опытных, закалённых в футбольных битвах, не по вкусу пришлась требовательность нового руководства. Чувствуя свою незаменимость, они в штыки принимают многие разумные предложения тренеров. Но это всё временные трудности. «Церемониться не будем ни с кем, – сказал нам на прощанье А. И. Алов. – Не поймут сами, поможем сделать это мы».



Но несмотря на грозные слова тренера, прогресса не было. После пяти туров «Зенит» занимал последнее место с одной победой и четырьмя поражениями. Тем не менее болельщики верили в команду: первый домашний матч 27 апреля, на стадионе имени Кирова, с тбилисским «Динамо» собрал 50 тыс. зрителей. Снова проиграли – 0:1. В следующем туре команда Алова одержала первую победу в Ленинграде и поднялась на 18 место. Ниже был только неудачно стартовавший московский «Спартак», который, впрочем, быстро поднялся.



Кстати, по ходу того сезона зенитовцы не единожды выходили на поле в красно-белой «спартаковской» форме. Тогда «Спартак» не считали в Северной столице принципиальным соперником, поэтому никому и в голову не пришло возмущаться. Команда вообще часто меняла форму и сочетание цветов (играли сине-бело-голубые даже в зелёных майках), а красно-белая появилась в начале 1960-х и использовалась до конца 1970-х.

«Зенит» — 1967

Игроки «Зенита» часто нарушали режим. Тренер постоянно искал новичков и просмотрел около 120 человек

После домашней победы в 10-м туре в конце мая над московским «Торпедо» команда Алова поднялась на 15 место. Кто бы предположил в тот момент, что это будет наивысшая позиция «Зенита» в сезоне-1967! Неделей ранее тренер избавился ещё от одного опытного игрока, бывшей звезды Николая Рязанова. Детали истории опять красочно были описаны в «Смене»:



«Когда перед началом вчерашнего матча на поле выбежали футболисты и диктор стадиона бесстрастным голосом объявил составы команд, по трибунам пронесся гул недоумения: опять перемены в «Зените», опять не играет Николай Рязанов? Что ж, очевидно, стоит рассказать ленинградским любителям спорта о причинах отсутствия в команде этого достаточно известного футболиста. Можно ответить коротко: за неоднократное нарушение спортивного режима общим решением коллектива Николай Рязанов отчислен из команды «Зенит». Но мне вспоминается хмурый мартовский день прошлого года. В кабинет редактора нашей газеты робко пошёл человек с виновато опущенными глазами и чуть слышно произнес: «Я Рязанов… Из «Зенита»...». Он принёс своё покаянное письмо, смысл которого, в нескольких словах, сводился к следующему: я хороший, поверьте мне ещё раз, и «Зенит», да и ленинградские болельщики об этом не пожалеют. Напомним, что на прошлогодний предсезонный сбор в Хосту «Зенит» улетел без Николая. За тяжкие и многочисленные проступки ему навсегда было запрещено выступать в командах мастеров. И вот это письмо. Было над чем призадуматься нам в «Смене». Признаемся, мы долго колебались, прежде чем опубликовали этот вопль отчаяния… Наутро письмо появилось в газете. А месяца через два на футбольном поле появился и Николай Рязанов. Но Рязанов так и не заблистал. Потихоньку он продолжал пить, продолжал медленно опускаться. В наказание его не включили в состав зенитовцев, улетавших минувшей осенью в зарубежное турне. Не помогло. Нынешней весной, столкнувшись с требовательностью нового тренера команды, Николай на время приутих. Правда, на тренировках Рязанов бегал вполсилы: он-то хорошо знал что Рязанова сегодня заменить некем… В Ростове, где состоялась вторая встреча «Зенита», Николай Рязанов был наказан за новую пьянку. Это был предпоследний звонок. Последний прозвучал в Ленинграде, когда команда готовилась к игре с «Зарей». Команда готовилась, а что делал Рязанов, неизвестно никому. Неделю не появлялся он на базе».



Рязанова (на секундочку, этого нападающего в 1962 году хотела подписать «Сампдория» во время турне ленинградцев по Италии) отчислили, более того, дисквалифицировали. Вот только проблема была не в одном игроке – режим нарушали и другие. Будущий ассистент Садырина в чемпионском «Зените» защитник Михаил Лохов, который в 1967 году дебютировал в составе ленинградской команды, вспоминал:



«На сборах «Зенит» поехал в Ташкент на товарищескую игру. В поезде ребята напились, кого-то задели, подрались. Команда вообще-то была к загулам не склонная, но и такое случалось. Опытные бойцы наши имели свой взгляд на подготовку: могли и погулять, и в бане засидеться. Алов боролся с этим, но… В 1967-м в «Зените» появился нападающий из Рязани. Он бегал в ближайший от базы магазин на Скобелевском проспекте, покупал бутылочку, прятал её где-то под пнём. В обед махнет 150 грамм – ему хорошо. Николай Николаевич Рязанов считал, что водка не мешает ему играть. В баньке попарился, восстановился. Такие игроки во всех командах были». («Спорт День за Днём»)

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Отказу Алова от услуг Рязанова добавляет пикантности тот факт, что и сам тренер любил выпить. По крайней мере, вывод об этом можно сделать из слов первого тренера Андрея Аршавина, защитника того «Зенита» Виктора Виноградова: «В 1967-м тренером был Аркадий Алов, крепкий и на словцо, и на винцо. Нормальный мужик, но не тренер высшей лиги. Из «Зенита» начали отчислять ребят, которые могли ещё играть… Была такая мулька: если тебе тридцать – заканчивай» («Матч ТВ»).

Первый круг «Зенит» завершил на 17 месте. Тренер конфликтовал с игроками, которые не скрывали своего отношения к нему. Однако надежда на улучшение игры и результатов ещё оставалась. Так, в 17 туре команда Алова разгромила дома своего конкурента «Черноморец» – 4:1. «Любопытно, что «Зенит» применил ту самую схему 4-4-2, которой в прошлом году так удачно пользовались киевские динамовцы», – писали впечатлённые победой над одесситами журналисты. Но в следующем туре зенитовцы закончили первый круг крупным поражением в Ленинграде как раз от «Динамо» Киев – 0:3.



Тренерский штаб пытался использовать любую возможность усилить команду. Были организованы товарищеские матчи со сборной РСФСР с целью просмотра и отбора потенциальных новичков. Благодаря этому, в частности, в «Зените» появился защитник Вячеслав Булавин – ещё один будущий ассистент Садырина, а потом и главный тренер сине-бело-голубых. Алов постоянно привлекал новых молодых футболистов, так что некоторые знакомились только в раздевалке перед выходом на матч чемпионата. Вот яркая история: один из игроков «Зенита», увидев новичка, подумал, что его зовут Александр, когда кто-то партнёров крикнул «Саня!» Он тоже обратился к нему «Саша!» В ответ – молчание. Недоумение. Оказалось, новичка зовут Виктор Санин.



По ходу сезона-1967 за ленинградцев сыграли 28 человек – очень много по тем временам.



«Зенит» боролся за выживание, тренеры никак не могли настроить игру, поэтому состав постоянно обновлялся, – рассказывал Булавин. – За 1967 год просмотрели, по моему, человек сто двадцать. В моём первом матче играли с донецким «Шахтёром». Так получилось, что я действовал персонально против Валерия Васильевича Лобановского. По ходу встречи он меня пытался завести. Когда пропустили гол, он подошёл и сказал: «Иди, вынимай». В концовке матча я забил сам и сказал ему то же самое». («Наш «Зенит»)

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Второй круг ленинградцы начали с поражения на выезде от тбилисского «Динамо» с позорным счётом – 1:6. После этого опустились на последнее место и больше с него не уходили. Алов хотел избавиться даже от Бурчалкина, у которого не шла игра в сезоне-1967. В июле отправил форварда в санаторий «залечивать травму», но через два месяца попросил вернуться. Без «Выручалкина» стало ещё хуже. Тем временем снижалась посещаемость матчей «Зенита». Она достигла худшей с 1949 года отметки в 23,5 тыс. зрителей. Болельщиков зазывали по радио прийти и поддержать страдающую на футбольном поле команду.



Пару раз «Зенит» дарил сопернику удивительные волевые победы. В матче с «Локомотивом» в Москве выигрывал 2:0 к 6-й минуте и проиграл 2:4. То же самое произошло в игре с ростовским СКА дома. Команда Алова вела 2:0 к 21-й минуте, но уступила 2:4 после покера Олега Копаева. А во встрече «Пахтакор» – «Зенит» в



Ленинград защитник хозяев Владимир Штерн забил невероятный гол, о котором мечтал Пеле: положил мяч с центра поля за шиворот голкиперу.



«Играя с «Зенитом», прежде всего, старались не пропустить, – вспоминал Штерн. – И вот, представь, через несколько минут раздастся свисток на перерыв, питерцы наседают на нас, словно это концовка матча. Я перехватываю мяч, мчусь к центральному кругу, ищу, кому отдать пас. И вдруг, словно по наитию, решаю прямо отсюда «запулить» мяч в сторону ворот. Дело в том, что ещё раньше приметил – страж ворот «Зенита» Ильяс Галимов часто опрометчиво выходит из ворот».

Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк» Но и в 1992 году «Зенит» обыграл «Спартак».

На фоне безвольной, дезорганизованной игры положение «Зенита» становилось всё хуже и хуже. В сентябре отставание от 18 места, на котором находился «Черноморец», составляло уже пять очков (за победу давали два).



Лохов: «Уже к сентябрю появилась безнадега. Тренеры всё осознали, стали закрываться на базе. Мы просто «докатывали» чемпионат. Руководители приезжали на тренировки, предлагали что-то изменить, взбодрить. Премиальные, привилегии обещали, но все уже поняли, что спастись не получится. Готовились играть в первой лиге. Знали ли, что «Зенит» оставят в высшей лиге? Конечно, в октябре поползли какие-то слухи, но нас, игроков, это не особо касалось. Хотя никто не говорил: «Ребята, ведите себя хорошо, спокойно, останетесь в «вышке». Все уже смирились – будь что будет».



Впрочем, в сентябре-октябре команда Алова потерпела всего одно поражение в восьми матчах. Хотя и выиграла всего один раз при шести ничьих. После встречи со «Спартаком» (0:0) в Ленинграде зенитовцы даже догнали «Черноморец» по очкам, однако серия из четырёх выездных матчей на финише чемпионата окончательно разрушила все иллюзии. Проиграно было всё. В заключительном 36-м туре киевское «Динамо» оформило дома чемпионство, победив «Зенит» со счётом 2:0.

Возможно, зенитовцы совсем махнули рукой на футбол в последних турах, потому что всё-таки догадывались, что команду спасут. Ещё за пять туров до конца чемпионата представитель обкома партии, курировавший «Зенит», собрал главных футбольных людей города. На собрании создали программу развития ленинградского футбола, включавшую строительство спортшколы «Смена» (ныне – академия «Зенита»). Этот документ должен был стать своеобразной подстраховкой, убедить руководителей футбольной федерации СССР, что Северная столица заслуживает сохранение места в высшем дивизионе. Говорят, вопрос по будущему «Зенита» обсуждался в кулуарах, когда в ноябре 1967-го в Ленинград приезжал руководитель страны Леонид Брежнев, и выносился на повестку дня очередного заседания ЦК КПСС. Как бы то ни было, команду из города – «колыбели трёх революций» – решили не исключать из «вышки» по случаю 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Газета «Ленинградская правда» сообщила читателям: «Президиум федерации футбола СССР рассмотрел просьбу общественных и спортивных организаций Ленинграда о том, чтобы оставить команду «Зенит» в первой группе класса А. Президиум футбольной федерации удовлетворил эту просьбу. Звание чемпиона СССР 1968 года будут оспаривать 20 команд высшей лиги».

Вот так «Зенит» выжил в элите. В сезоне-1967 никто не вылетел, а лигу расширили за счёт включения в неё победителя второго дивизиона – кировобадского «Динамо». В межсезонье ленинградцы опять поменяли тренера, отправив Алова в отставку, и поднялись со дна (сезон-1968 завершили на 11 месте). В итоге «Зенит» задержался в высшей лиге ещё на 22 года, но всё-таки не избежал вылета в 1989-м, когда опять же занял последнее место.