50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 30-го по 21-е

Продолжаем рассказывать о 50 лучших матчах в истории чемпионата России. Мы уже подобрались к середине нашего рейтинга!

Но прежде, чем мы начнём, хотелось бы прояснить некоторые детали. Мы внимательно прочитали ваши комментарии под предыдущими частями рейтинга, приняли к сведению критику, учли пожелания и решили чуть подробнее рассказать вам о критериях отбора матчей.

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 50-го по 41-е В этой десятке — матч, который до сих пор греет душу болельщикам ЦСКА со стажем.

1. Вы ждёте, что мы будем писать про матчи, где одна команда выносила другую вперёд ногами. Это ожидание вполне обосновано. В первой части рейтинга мы действительно написали о матче, в котором случился разгром (ЦСКА – «Спартак» — 4:1, 1998).



Однако та встреча – своего рода исключение в нашем рейтинге. Во-первых, тот матч стал украшением феноменальной победной серии «армейцев» (14 побед в 15 матчах второго круга), а во-вторых, снял проклятье «Спартака» — ЦСКА победил своего соперника впервые за 7 лет. И поэтому запомнился почти всем любителям футбола в нашей стране.



Мы же хотим сосредоточиться на зрелищных играх, в которых была равная борьба, поэтому в наш рейтинг намеренно не включили разгромные поражения и откровенные «выносы тела».

2. Вы упоминали о полуфинале Кубка России «Спартак» — ЦСКА (3:3). Этот матч и правда – один из лучших в истории российского футбола. Однако рейтинг мы решили составить только из игр чемпионата и намеренно не включили в него кубковые матчи.

3. Вот основные критерия для отбора матчей в наш рейтинг: зрелищность, интрига, бэкграунд противостояния, исторический контекст, обилие голов, драматичность, интересные сюжеты, равная борьба, влияние результата на турнирную таблицу, память, оставшаяся о матче у болельщиков, игроков и тренеров.

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 40-го по 31-е Один матч из этой десятки так и не доиграли. Помешали фанаты «Зенита».

С критериями разобрались. Теперь перейдём к самому интересному!

30. «Локомотив» – «Спартак» – 3:2 (2000)

Дмитрий Лоськов и Заза Джанашия празднуют забитый мяч Фото: fclm.ru

В сезоне-2000 «Спартак» мог оформить чемпионство уже в конце октября. В июле, перед очной встречей спартаковцев с их ближайшим преследователем «Локомотивом», отрыв между клубами составлял пять очков, а в случае победы красно-белых он естественно бы вырос до восьми. Тем не менее на стадионе в «Петровском» парке «Локо» упёрся и всё-таки вырвал у «Спартака» первую за пять лет победу в чемпионате России. Тот матч наверняка запомнился болельщикам из-за потрясающего камбека «железнодорожников», который начался с гола Джанашии в первом тайме, отличной игры Лоськова и его решающего мяча, забитого с пенальти. К сожалению, тогда московское дерби смогли увидеть лишь 26 тысяч зрителей, посетившие стадион. По неизвестным причинам Профессиональная футбольная лига не продала телевизионщикам права на показ встречи, хотя предложений было немало.

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29. ЦСКА – «Зенит» – 3:3 (2004)

Александр Кержаков убегает от Элвера Рахимича Фото: РИА Новости

Удивительно, но матч 4-го тура РПЛ ЦСКА и «Зенит» проводили с вратарями-дублёрами. Вениамин Мандрыкин подменял дисквалифицированного Игоря Акинфеева, а место в воротах питерского клуба занимал 19-летний Сергей Иванов – он оказался единственным вратарём в заявке «Зенита» на ту встречу. Существенных ошибок голкиперы не допустили, но в сумме пропустили аж 6 мячей. А Мандрыкин рисковал вообще заработать дисквалификацию, как и его коллега Акинфеев. Однако за фол у линии штрафной на Ширле судья наградил Вениамина лишь «горчичником». Впрочем, арбитр не пожалел другого футболиста ЦСКА Богдана Шершуна – за 4 минуты защитник получил две жёлтых карточки и отправился отдыхать. Вдесятером ЦСКА не смог сдержать натиск «Зенита» и упустил победу в самой концовке. Так московский клуб в четвёртый раз подряд сыграл вничью на старте чемпионата.

28. «Терек» – «Спартак» – 4:2(2014/2015)

Матч «Терек» — «Спартак» не обошёлся без ошибок арбитра Фото: РИА Новости

Выездной матч «Спартака» с грозненским «Тереком» прошёл по сумасшедшему сценарию и вместил в себя многочисленные стычки игроков на поле, судейские ошибки, удаление Олега Иванова, первый гол Кротова за «Спартак» и два дубля. Вдесятером хозяева умудрились дважды отыграться и вырвать победу в дополнительное время. После столь неожиданного поражения «Спартак» потерял математические шансы на медали, а Мурат Якин заявил: «C такой игрой в еврокубках нам делать нечего». Впрочем, в Лигу Европы московский клуб всё равно не попал, дважды проиграв в трёх матчах, и финишировал лишь на 6-й строчке, после чего швейцарский тренер был уволен.

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27. «Москва» – «Спартак» – 2:3 (2004)

Дмитрий Аленичев даёт интервью после матча Фото: youtube.com

Для обеих команд этот матч никакого турнирного значения не имел – к 28-му туру «Москва» и «Спартак» плелись в середине турнирной таблицы. Однако на стадионе им. Эдуарда Стрельцова соперники всё равно выдали настоящее шоу с красивыми голами и интригой. А главным героем встречи в тот московский вечер стал новичок «Спартака» и самый дорогой игрок Премьер-лиги Фернандо Кавенаги. После переезда в Россию он не мог отличиться в течение 347 минут, но в дополнительное время игры с «Москвой», наконец, сумел забить свой первый гол, который стал решающим. Ожидалось, что дебютный мяч придаст аргентинцу уверенности и его всё-таки «прорвёт». Но голевой феерии от форварда в «Спартаке» мы так и не увидели. За 2,5 года он забил ещё 16 голов и уехал во Францию.

26. «Зенит» – «Динамо» – 3:2 (2014/2015)

Роман Березовский пропускает мяч в свои ворота Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Памятуя о досадном поражении от «Динамо» в предыдущем сезоне, из-за которого питерцы упустили чемпионство, на домашний матч с московским клубом они вышли сверхмотивированными. Мигел Данни даже утверждал, что «Зенит» «буквально хотел убить соперников». «Убить» не вышло, но отмстить получилось. Даже несмотря на пустующий вираж на «Петровском» («Зенит» отбывал наказание за поведение болельщиков в предыдущей встречей с «Динамо»), шикарный гол Вальбуэна черпачком и отставание в счёте. В концовке встречи Смольников отправил мяч между рук Березовскому и принёс «Зениту» седьмую к ряду победу в чемпионате России. Кроме того, в той игре запомнился Андрей Аршавин, который впервые появился в старте питерского клуба с апреля 2014 года, забил гол и необычно его отпраздновал, похлопав себя по животу. «Динамо» же оставалось только посочувствовать – команда Черчесова в тот день играла ничуть не хуже и точно заслуживала ничьей.

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25. «Спартак» – «Алания» – 2:1 (1996)

Опасный момент у ворот владикавказцев Фото: РИА Новости

В 1996 году чемпионат России ждала одна из самых драматичных и интересных развязок в истории. 16 ноября действующий чемпион «Алания» под руководством Валерия Газзаева в золотом матче встречался с серьёзно помолодевшим «Спартаком», который даже называли «пионеротрядом Ярцева». Исход той встречи решили два эпизода: досадный «ляп» Дмитрия Крамаренко, который после простого удара Тихонова пропустил мяч под сбой и промах Сулейманова – при счёте 1:2 в районе чужой вратарской форвард не попал по мячу. Георгий Ярцев позже признавался, что после той победы он был эмоционально истощён и около двух дней просто отлёживался дома.

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24. «Ротор» – «Спартак» – 3:3 (2001)

Егор Титов и Робсон Фото: Getty Images

В начале нулевых «Ротор» уже был не таким грозным клубом, как в 90-е и занимал места в нижней части турнирной таблицы, однако всё равно изредка выдавал потрясающие матчи. Одной из таких стала домашняя встреча «Ротора» со «Спартаком». Проигрывая по ходу встречи, главный тренер волгоградцев Павел Гусев решил положиться на воспитанника клуба 20-летнего нападающего Максима Бондаренко. Ранее в том сезоне он провёл лишь минуту на поле, а в матче со «Спартаком» умудрился оформить дубль и спасти «Ротор» от поражения. Тем не менее после окончания встречи обсуждалась не только игра молодого нападающего, но и спорное судейство. Тренер «Спартака» Вячеслав Грозный, посчитавший, что арбитры должны были назначить пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой, жёстко наехал на судейскую бригаду. «Люди в черном» отобрали у нас победу. Как же не дать за такое нарушение пенальти? Если в первом тайме бригада Безубяка отработала объективно, то после перерыва действовала уже сверхпредвзято. К тому же в начале второго тайма в наши ворота был назначен сомнительный пенальти, и это сломало нашу игру. Вообще же судьи допустили примерно 40 ошибок».

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23. «Локомотив» – ЦСКА – 3:2 (2006)

Элвер Рахимич ведёт единоборство с Дмитрием Лоськовым Фото: Getty Images

Славолюб Муслин отвратительно дебютировал с «Локомотивом» в чемпионате России. После четырёх туров «железнодорожники» занимали 15 место с одним очком в активе, а на носу был матч с действующим чемпионом ЦСКА, который, по понятным причинам, тоже не сулил ничего хорошего. По ходу игры «армейцы» сумели отыграться и даже выйти вперёд. Однако в итоге «Локо» не дрогнул и всё-таки забрал три очка благодаря голу в концовке. Своей победой «железнодорожники» тогда прервали сразу три серии: беспроигрышную серию ЦСКА (до матча с «Локо» они не проигрывали в 17 играх подряд в чемпионате России – с тех пор, как уступили «железнодорожникам» в прошлом сезоне. Кстати, с таким же счётом – 2:3), свою домашнюю серию без побед в Премьер-лиге (6 матчей) и безвыигрышную серию из 4 матчей в том розыгрыше чемпионата России.

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22. «Ростсельмаш» – «Спартак» – 3:3 (1998)

Мирослав Ромащенко принёс москвичам ничью в Ростове-на-Дону Фото: Getty Images

В июне 1998 года команде Романцева в Ростове-на-Дону покорилось историческое достижение. «Спартак» стал первым клубом, который сумел в чемпионате России отыграться с 0:3. Пропустив три мяча, спартаковцы подобрались вплотную к ростовчанам ещё до перерыва, но лишь в концовке игры благодаря голу Ромащенко с пенальти сумели их догнать. Спустя сутки после окончания той встречи болельщики активно обсуждали не только потрясающий матч в Ростове, но и Дмитрия Аленичева. В игре с «Ростсельмашем» полузащитник ничем не отметился, однако на следующий день объявил о заключении контракта с «Ромой», а 1 июля провёл свой последний до возвращения матч за «Спартак».

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21. ЦСКА – «Динамо» – 3:2 (1996)

Евгений Бушманов (справа) опекает Дмитрия Черышева Фото: cska-games.ru

В домашней игре с «Динамо» футболисты ЦСКА заставили своего главного тренера Александра Тарханова серьёзно понервничать, но всё же смогли преподнести к его дню рождения (на следующий день Тарханову исполнилось 42 года) отличный подарок в виде победы в дерби. Забавно, но главным героем той встречи было суждено стать полузащитнику ЦСКА Дмитрию Хохлову. В игре со своим будущим клубом он отметился голом и отдал результативную передачу на Машкарина, который забил победный мяч.

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Продолжение следует.