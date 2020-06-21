10 мужчин, которые подарили миру выдающихся футболистов

День отца – семейный праздник, сутью которого является выражение благодарности отцам за их вклад в воспитание детей и в становление ребенка как личности. Примерно в 50 странах мира, среди которых США, Великобритания, Франция, Япония и т.д., ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2020-м этот день выпал как раз на 21 июня. В России пока официально не закреплён в статусе праздника, хотя торжества в отдельных городах и областях под началом местных властей проходят ещё с 2002-го. Сегодня мы решили отдельно выразить свою признательность десяти мужчинам, которые подарили миру выдающихся футболистов. А ты, уважаемый читатель, не стесняйся и оставляй в комментариях под этим материалом интересные истории о своём отце, а если они окажутся ещё и на тему спорта – будет вдвойне замечательно!
Иван Петрович Яшин
Профессия: слесарь-шлифовщик
Сын: Лев Яшин
Семья Яшиных: Иван Петрович, его вторая жена Александра Петровна, Лев и его брат Борис
Фото: из личного архива Льва Яшина
Иван Петрович Яшин долгие годы работал шлифовщиком на «пятисотом» авиационном оборонном заводе в Тушине. Он отличался невероятным трудолюбием, высоким уровнем дисциплины, исполнительностью, скромностью и заслужил уважение многих коллег и начальства. Воспитывал он своего сына соответствующе, сумел оградить будущую легенду от негативного влияния двора и имел у того непоколебимый авторитет. Лев рано потерял маму, Анну Митрофановну, и остался жить вдвоем с отцом. Позже Иван Петрович вспоминал, что, видя заплаканного и неопрятно одетого сына, понял, что их семье необходима женская рука. После чего женился на Александре Петровне, а в 1939-м у Льва появился брат Борис.
После начала Великой Отечественной авиазавод и семьи работников эвакуировали в Поволжье, в их числе были и Яшины. Весной 1943-го несколько молодых ребят из цеха Ивана Петровича, слесаря высшей квалификации, ушли на фронт, замен найти им было негде, и отец взял Лёву на завод своим учеником. 27 октября 1943-го семейство вернулось из Ульяновска в Москву, и отец с сыном стали вместе работать в инструментальном цехе. А в один прекрасный день, на проходной, Яшин-младший увидел объявление о наборе в футбольную секцию Владимира Чечерова. На пенсию Иван Петрович вышел в 1970-м всё с того же тушинского «пятисотника», одновременно с ним закончил карьеру футболиста и Лев Иванович.
Жуан Рамос ду Насименту или Дондиньо
Профессия: футболист
Сын: Эдсон Арантис ду Насименту или Пеле
Фото: из личного архива Пеле
Нападающий Дондиньо приходится Пеле не только отцом, он был ему лучшим другом и первым наставником. Жуан передал сыну весь свой богатый игровой опыт и психологически подготовил к карьере профессионала. На поле он умел, действительно, немало. Техника паса, искусство скоростного дриблинга с резкими сменами направления движения, ведение силовой борьбы с защитниками – всему этому Эдсона научил отец. Также Жуан всегда на равных общался со своим сыном, и уже в молодости Пеле полностью сформировался как личность и отличался поведением зрелого мужчины.
Сам Дондиньо, родившийся 21 октября 1917-го, по большей части, выступал в небольших командах. В юности он считался лучшим игроком в родном городе Кампус-Жейрас и одним из самых талантливых нападающих штата. Шанс закрепиться в «Атлетико Минейро» в начале 40-х он упустил не по своей вине – в первом же матче соперник нанёс ему тяжелую травму. Особенно продуктивен он оказался в «Бауру», за который в 201 матче отличился 248 раз, а всего за карьеру он имеет весьма внушительный показатель из 775 игр и 893 мячей. Повесив бутсы на гвоздь, Жуан трудился уборщиком в госпитале и периодически брал на работу сына. Пока они убирались в палатах, отец рассказывал Эдсону о знаменитых игроках, против которых играл, и о своем старшем брате, который также был талантливым футболистом, но умер в 25 лет. Всю свою карьеру Пеле пытался побить занимательное достижение, которого добился отец. В одном из матчей Дондиньо забил 5 мячей головой, в подтверждение чего показывал сыну газетную вырезку. Сделать этого Пеле так и не удалось.
Дон Диего Марадона-старший
Профессия: каменщик, фабричный рабочий
Сын: Диего Армандо Марадона
Фото: из личного архива Диего Марадоны
Дон Диего родился в аргентинском городке Эскина, на юго-западе провинции Корриентес. В течение многих лет он одновременно был каменщиком, фабричным рабочим и перевозил пассажиров на лодке по местным водоёмам. Когда Диего-старший работал, его жена, Дальма, пыталась управиться с домашним хозяйством, тремя сыновьями и пятью дочерьми. Диего-младший был пятым по счёту ребенком в этой небогатой католической семье. Первый свой мяч он получил в подарок от двоюродного брата, но именно отец показал ему, как нужно правильно обращаться с «пятнистым». Позже Дон Диего бесконечно впахивал, чтобы поддержать мечту сына стать профессионалом, шёл на большие финансовые затраты в начале великой карьеры и вместе с женой старался не пропускать ни одной его игры.
В успех Армандо больше всех в семье верил как раз отец. Он освятил бутсы сына, и всерьез думал о том, что младший сможет достичь уровня игры и величия самого Пеле или даже превзойдёт его. Естественно, Дон Диего посещал матчи сына и позже присутствовал на одном из самых великих из них – Аргентина – Англия (2:1) на ЧМ-1986 в Мехико. Марадона-старший в интервью признавался, что чрезвычайно горд своим отпрыском, который прошел путь от грязи до всемирной известности. Даже когда тот страдал от проблем с наркотиками, родитель всегда утверждал, что Армандо был прекрасным сыном и особенным ребёнком. Дон Диего был другом для многих футболистов, включая и Лионеля Месси. Отец легенды ушёл из жизни 4 июня 2015-го в возрасте 87 лет из-за проблем с сердцем и лёгкими.
Чезаре Мальдини
Профессия: футболист, тренер
Сын: Паоло Мальдини
Чезаре Мальдини привил сыну любовь к футболу
Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images
Чезаре Мальдини родился 5 февраля 1932-го в Триесте, футболом начал заниматься в своём родном городе. За местную «Триестину» защитник дебютировал в 1953-м, отыграл в основе один сезон и был приобретён «Миланом». «Красно-чёрных» впечатлили его навыки ведения верховой борьбы, выбора позиции и универсализм на поле. На «Сан-Сиро» он провёл 12 сезонов, провёл 412 матчей во всех соревнованиях, выиграл 4 Чемпионата Италии, 1 Кубок европейских чемпионов и дал начало одной из самых выдающихся футбольных династий в истории. Входит в десятку игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за «россонери», список же возглавляет его сын, Паоло, с невероятными 902 выступлениями. Мальдини-младший также в составе «Милана» поднимал над головой Кубок Чемпионов, но уже четырежды.
После окончания игровой карьеры Чезаре работал тренером, в том числе в «Милане» и сборной Италии, где был наставником и своего наследника. Первая их совместная работа на высшем уровне случилась в рамках молодёжной сборной Италии, которой Мальдини-старший руководил с 1986 по 1996 и приложил руку к становлению многих выдающихся игроков. А в 2002-м дед уже в качестве скаута «Милана» увидел, как его маленькие внуки Кристиан и Динаэль впервые примеряли красно-чёрную полосатую футболку.
Смаил Зидан
Профессия: строитель, кладовщик
Сын: Зинедин Язид Зидан
Родители Зинедина Зидана
Фото: Liewig Christian/Getty Images
Смаил Зидан родился в небольшой деревушке Агемун, что на северо-востоке Алжира. Его семья тяжело трудилась, возделывая практически неплодородные почвы. Решив покончить с бедностью и помочь родителям, Смаил в 17-летнем возрасте отправился во Францию. В сентябре 1953-го, примерно за год до того, как в Алжире началась война за независимость, он прибыл в Париж. В коммуне Сен-Дени, расположенной недалеко от столицы, он выполнял строительные работы, орудуя лопатой и молотом. После того как Алжир добился независимости в 1962-м, он решил уехать на родину. Прежде чем сесть на судно в Марселе и отплыть домой, Смаил заглянул к родственникам, осевшим в самом крупном порту Франции. Там он познакомился с одной из своих двоюродных сестер – Маликой. Молодые люди почувствовали друг к другу симпатию, и будущий отец Зинедина передумал возвращаться на берега Северной Африки. Влюблённые в итоге поженились, и в браке у них родилось пятеро детей. Зинедин был самым младшим в семье.
Смаил много трудился – он работал кладовщиком в супермаркете и выполнял обязанности грузчика. Семья проживала в не самых благополучных округах Марселя. Район Ла-Кастеллан имел дурную славу и был связан с криминалом. Но Смаил сумел оградить Зинедина от влияния улиц и дал сыну отличное воспитание. В детстве Яз, как его называли в семье, занимался различными видами спорта, помимо футбола серьёзным увлечением было ещё и дзюдо. Но даже для энергичного ребёнка, коим был Яз, это было чересчур, и отец решил, что нужно остановиться именно на футболе. Как мы теперь знаем, Смаил Зидан сделал абсолютно верный выбор.
Эдвард «Тед» Бекхэм
Профессия: сборщик кухонной мебели
Сын: Дэвид Бекхэм
Тед Бекхэм был против ухода сына из «Манчестер Юнайтед»
Фото: instagram.com/davidbeckham
Тед Бекхэм хоть и жил в Лондоне, но являлся преданным болельщиком «Манчестер Юнайтед», и вместе со своей женой Сандрой регулярно гонял на «Олд Траффорд» на машине. Любовь к «МЮ» Тед привил и Дэвиду, своему единственному сыну. Помимо него в семье сборщика кухонь были ещё и две девочки. Мальчик проявил интерес к футболу буквально с пелёнок. Тед, играя с маленьким Дэвидом, скручивал носки в небольшие шары, которые тот с удовольствием пинал. В свои четыре года Бекс уже целенаправленно оттачивал судар с правой. Видя талант и страсть сына к игре, Тед вместе с женой решили отдать его в программу подготовки молодежи «МЮ» и каждые выходные ездили к 7-летнему сыну в Манчестер. Раньше Бекс всегда отмечал, что был очень близок с отцом, и благодарил того за воспитание и многолетнюю поддержку.
Но незадолго до отъезда футболиста в «Реал» в семье наступил раскол. После 33 лет брака родители Дэвида развелись. Бекс вместе с сёстрами упрекнул в разрыве именно отца и слегка отстранился от общения с ним. Вдобавок Тед, как ярый фанат «красных дьяволов», был против продажи игрока в Мадрид и обвинил Сэра Алекса в предательстве. Отец узнал о предстоящем трансфере не от сына, а из новостей, и словно «получил удар кувалдой по голове». Бекс разозлился и не пригласил батю на подписание контракта со «сливочными». Тед был опустошен и очень обижен, а эмоциональная дистанция теперь подкрепилась ещё и географической. Позже в своей автобиографии Бекхэм-старший писал, что причиной разлуки с Сандрой была популярность сына и навязчивое поведение журналистов, которое было очень трудно переносить. А совсем недавно, в конце августа, 72-летний Тед объявил о помолвке с Хилари Мередит, владелицей адвокатского бюро. Чуть ранее в прессе сообщалось, что жена Бекса не желает принимать новых родственников в свой круг общения. Тем не менее Эдвард и Дэвид продолжают общаться, несмотря на прошлые и нынешние размолвки в отношениях.
Шефик Ибрагимович
Профессия: охранник
Сын: Златан Ибрагимович
Шефика Ибрагимовича изначально не интересовали футбольные успехи сына
Фото: из личного архива Златана Ибрагимовича
Златан Ибрагимович настолько всемогущ, что мог бы сам быть своим отцом, и это никого бы не удивило. Но реальность – куда суровее. Он родился в шведском Мальмё, в эмигрантском районе Русенгорд. Его отец, Шефик, был боснийцем, а мать Юрка Гравич – хорваткой. Они встретились и поженились на новой родине, но брак продлился всего два года. Юный Златан ощущал пренебрежение к себе, периодически подвергался жесткому обращению со стороны Юрки и лицезрел разборки родителей. В результате развода мальчика оставили под опекой матери. Златан наблюдал появление в семье нового отца, что стало для него трудным опытом. Он любил Шефика больше, чем мать и испытал сильный стресс и прилично потерял в весе, когда тот ушёл.
Прошло довольно много времени, когда ему было позволено восстановить контакт с родным папой. Периодически он стал жить и у него. Отец работал охранником, его всё ещё беспокоили воспоминания о войне на Балканах, после трудового дня он частенько выпивал пиво и громко слушал балканский фолк. Златан, приходя к нему, разгребал завалы из пустых банок и окурков и заполнял холодильник ворованной в супермаркетах едой. Вначале Шефика не интересовали занятия сына футболом, и он никогда не посещал его игры и тренировки. Но однажды что-то щелкнуло, и батя пришёл на матч – Златан был на седьмом небе от счастья и получил столь долгожданную похвалу. После этого случая их отношения окончательно перезагрузились, и в жизни Шефика сын стал играть более важную роль, чем выпивка. Он начал собирать вырезки из газет, футболки, кубки и даже принял участие в переговорах с «Мальмё» о новом контракте. По прошествии времени футболист сменил надпись на футболке со Златана на Ибрагимовича и купил родителям новые квартиры.
Хосе Мария Рамос
Профессия: менеджер, бизнесмен
Сын: Серхио Рамос
Хосе Мария Рамос нанял сыну персонального тренера, когда тот проявил интерес к футболу
Фото: из личного архива Серхио Рамоса
Серхио Рамос является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Испании, капитаном главной команды страны и мадридского «Реала» и обладателем множества трофеев. Но всего этого могло бы и не быть. Серхио родился в городе Камас, Андалусия. В данной провинции невероятно популярна коррида, и с самого детства он стремился стать именно тореадором. Из-за опасности, которую несёт в себе бой быков, его родителей очень беспокоила эта мечта. И как только Серхио проявил интерес к футболу, его отец, Хосе Мария Рамос, сделал главную инвестицию в своей жизни – нанял сыну персонального тренера. Хотя Парки Рамос занималась тремя детьми (у Серхио есть брат и сестра) и не работала, на отсутствие денег семья никогда не жаловалась. Хосе Мария неплохо зарабатывал, а позже и вовсе стал главным деловым партнёром своего сына.
В рамках компании Gestora Mediterránea de Infraestructuras чета Рамосов построила подземный паркинг в Марбелье, известном курортном городе в Андалусии. Также в их совместном владении находится Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SA, инвестировавшая 65 млн. евро в возведение огромного жилого комплекса в южной части Мадрида. Этот проект сейчас находится в процессе реализации.
Хорхе Орасио Месси
Профессия: рабочий сталелитейного завода, футбольный агент
Сын: Лионель Месси
Лионель Месси с родителями
Фото: instagram.com/leomessi
Хорхе Месси родился в 1958 году и в молодости подавал надежды, выступая в полузащите клуба «Ньюэллс Олд Бойс». Но призыв в армию не позволил ему выстроить собственную карьеру игрока. Вернувшись со службы, он трудился на сталелитейном заводе, женился на Селии Марии Куччиттини и завёл четверых детей. Младший Лионель появился на свет в 1987-м в Росарио, был окружен любящими футбол родственниками и получил в подарок свой первый футбольный мяч на третий день рождения. А уже через пару лет Лео тренировался в любительском клубе «Грандоли» у своего отца. Затем он пошёл по стопам Месси-старшего и был зачислен в структуру «Ньюэллс». В 11-летнем возрасте Лео был диагностирован дефицит гормона роста, и замаячил реальный шанс остаться без любимой игры и у Месси-младшего. У семьи не было собственных средств на лечение, а клуб оказался не готов вкладывать деньги в мальчика, и Хорхе принялся искать варианты. Помощь подоспела из-за океана – «Барселона» взяла на себя все медицинские расходы и обеспечила отца работой. 17 сентября 2000-го Хорхе и Лионель вместе вылетели в Испанию.
Когда Лео исполнилось четырнадцать, ведением его футбольных и финансовых дел занялся батя. Правда, в 2013-м это привело к тому, что на отца и сына было заведено уголовное дело испанской прокуратурой за неуплату налогов. В 2016-м им условно выписали 21 месяц тюрьмы, которые позже были заменены на внушительные денежные штрафы. Та история никоим образом не подорвала отношений в семье, и Хорхе продолжает наслаждаться жизнью и своей работой.
Жозе Диниш Авейру
Профессия: администратор в футбольном клубе
Сын: Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру
Отец Криштиану Роналду не дожил до наших дней
Фото: из личного архива Криштиану Роналду
Жозе Диниш Авейру умер 7 сентября 2005-го в возрасте 52 лет из-за болезни печени, связанной с алкоголизмом. Криштиану было всего 20 лет, когда произошло это печальное событие. Новость о потери отца застала его прямо перед отборочным матчем к ЧМ-2006 Россия – Португалия (0:0), после игры Роналду расплакался прямо на поле.
Жозе пристрастился к выпивке в армии, в которую его призвали в 1974-м. На службу он был отправлен в Анголу, где подходила к концу война за независимость. В боевых действиях отец Криштиану участия не принимал, но за долгие месяцы нахождения в Африке успел настрадаться вдоволь. Правительство плохо снабжало своих солдат провиантом, пища портилась от испепеляющей жары, а местную воду было просто опасно пить. Поэтому Жозе с сослуживцами налегали на пиво, которого в стране было в достатке. Вернувшихся на родину солдат правительство не обеспечивало ни работой, ни пенсией, и многим на гражданскую жизнь в таких условиях было трудно перестроиться. Часто люди просто продолжали пить, и Авейру-старший был в их числе. Он работал администратором в любительской команде «Андоринья», куда и пристроил 6-летнего Криштиану. Но вместо того чтобы проводить время с четырьмя детьми, после работы Жозе закладывал за воротник вместе с друзьями в баре неподалеку. Долорес Авейру, мама футболиста, позже рассказывала, что её муж был пьян почти каждый день и поднимал на неё руку, но никогда не трогал детей. Ничего удивительно, что у Круштиану были с ним не самые тёплые отношения. Именно из-за плохого примера в лице отца Роналду не притрагивается к табаку и алкоголю и уделяет все свое свободное время семье и детям.
- 21 июня 2020
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