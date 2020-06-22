Максименко отрывается от Акинфеева. Рейтинг лучших вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 23-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов. А лидирует пока Александр Максименко из «Спартака»! Отметим, что матч 23-го тура между «Динамо» и «Краснодаром» был перенесён, поэтому к оценке вратарей этих команд мы вернёмся позже.

Слово Владимиру.



Хочу поздравить всех с тем, что мы снова можем наблюдать нашу любимую игру на стадионах и по телевизору. Вернулся футбол неоднозначно, но это свершилось. В прошедшем туре мы увидели много интересных матчей с огромным количеством голов. У этого обстоятельства две причины: команды соскучились по футболу, но игроки находятся не в оптимальном физическом состоянии. Вратари ошибались немного, но и обилия удивительных спасений мы не увидели.



Отдельно отмечу матч «Сочи» — «Ростов». В воротах вышел играть совсем юный Денис Попов, который неплохо действовал до 43-й минуты. Он сохранял приемлемый результат для своей команды, которая даже не имела времени на подготовку.

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В моменте на 23-й минуте он занял правильную позицию, не стал выбрасываться на Мостового и на ближней дистанции отразил его удар, выбросив левую руку. На 30-й минуте Попов прекрасно справился с дальним выстрелом Бурмистрова, который направлял мяч под перекладину. На 36-й минуте Денис не потерял позицию и ногой отразил удар Александра Кокорина через себя.



Окончательный счёт – следствие разницы в классе между «Сочи» и молодёжью «Ростова», это команды разных «весовых категорий». Игра показала, что в России есть ещё один молодой талант, который при правильной работе, должном отношении и стремлении имеет возможность через три-четыре года, а может и раньше, заявить о себе вновь. К сожалению, количество голов и обстоятельства матча не позволяют включить Попова в наш рейтинг. Но желаю ему, чтобы в дальнейшем он выходил на поле не в искусственно созданных обстоятельствах, а через конкуренцию с вратарями основного состава «Ростова».

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Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр действовал надёжно, уверенно, и претензии за пропущенные голы ему предъявить сложно. Как показывает статистика, «Спартаку» последнее время тяжело играть с «Арсеналом», и такая победа в Туле очень важна.



Все моменты, которые возникали у ворот Максименко, спокойно нейтрализовались голкипером. Особенно запомнилось спасение после удара Лесового на 93-й минуте. Он был очень плотным, Александр сохранил концентрацию, вытянулся и спас ворота.



В эпизоде с пенальти Максименко очень хорошо действовал при первом ударе: сложился, поставил руки и сохранил концентрацию. Не будем говорить о том, что Александр отбил мяч перед собой, но у него был шанс накрыть добивание. Встаёт вопрос готовности вратаря: Максименко не хватило резкости и каких-то мгновений, чтобы переложиться и отразить второй удар Лесового.

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Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У «Рубина» была непростая выездная игра против «Урала». Дюпин сыграл очень собранно, спокойно и сконцентрированно. Юрий был лишён суеты, которая периодически проглядывалась в прошлых матчах. Победа, которая так важна «Рубину» с точки зрения турнирной таблицы, добыта во многом благодаря вратарю.



Отмечу момент на 13-й минуте, когда Панюков замыкал навес своего партнёра. Дюпин до последнего стоял на ногах, сохранил спокойствие и в нужный момент выставил левую руку, чтобы совершить спасение.

Ещё один важный эпизод – прорыв Егорычева на 18-й минуте, когда Юрий вовремя выскочил из ворот, сократил дистанцию и не позволил игроку нанести удар. Мало кто обращает внимание на такие моменты, но они являются показателем вратарского мастерства.



Также были эпизоды на 48-й минуте с ударом со средней дистанции от Егорычева и на 73-й минуте, когда Юрий сохранил позицию и успешно подкараулил мяч после отскока от своего игрока в пределах вратарской площади.

Миранато провёл качественный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Факт игры «на ноль» играет важную роль в турах с огромным количеством забитых мячей.



На 47-й минуте Гильерме совершил эффектное спасение после удара головой в исполнении Силлы. Счёт на тот момент уже был открыт, Маринато сохранил концентрацию и вытащил мяч из-под перекладины. Он вообще вовремя включался во все эпизоды, чтобы добыть победу для своей команды. Но их было не так много, поэтому на строчку выше поставить его не могу.

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2. Георгий Шелия, «Тамбов»

Фото: instagram.com/gioshelo

Команде Георгия не удалось победить, но отмечу, что «Тамбов» играл большую часть матча в меньшинстве. Только самоотверженная и уверенная игра Шелии позволила им сохранять ничейный счёт на протяжении долгого времени. Гол, который «Тамбов» пропустил, нельзя поставить в вину Георгию: игрок защиты упустил Гиоргобиани при розыгрыше углового, и он вколотил мяч в ворота. Второе место голкипер получил по количеству своих спасений и степени их сложности.



На 26-й минуте Шелия сделал отличный сейв после удара Фомина со штрафного. На 39-й после удара Урунова он также совершил прекрасное спасение. Но самый красивый момент случился на 89-й минуте, когда удар по воротам наносил Неделчару. Георгий занял правильную позицию, смог в последний момент разглядеть мяч, сложиться и выставить правую руку, чтобы спасти ворота. Сложность этого сейва — в плотном ударе и нехватке обзора для вратаря, сложиться в таком моменте очень непросто.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Андрей провёл хороший матч против ЦСКА, смотрелся уверенно и солидно. Было видно, что он находится в очень хороших физических кондициях и набрал прекрасную форму. Отдельно отмечу игру ногами Лунева — атакующие действия «Зенита» очень часто начинались с него.



На 39-й минуте после прицельного удара Облякова в ближнюю девятку Андрей совершил мощный прыжок, вытащил мяч и перевёл его в перекладину. Главное – Лунёв не выключился из эпизода, поднялся и успел справиться с добиванием от Чалова. Этот эпизод был ключевым в матче.



По себе знаю, что после долгого простоя очень тяжело вернуть резкость, мощный прыжок и быстрое передвижение. Функциональное состояние Андрея вызывает полное спокойствие.

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