Акинфеев возвращается в список лучших. Лидерство Максименко под вопросом? Рейтинг вратарей

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 23-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов. А пока Александр Максименко из «Спартака» продолжает отрываться от своих соперников! Отметим, что пока неизвестна судьба матча 24-го тура между «Оренбургом» и «Краснодаром», поэтому к оценке вратарей этих команд мы вернёмся позже.

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Cлово Владимиру.



Этот тур был не таким атакующим, как предыдущий. Отмечу приличное количество «сухих» матчей. Тем не менее, многие вратари нервничали и допускали помарки в простых ситуациях. К тому же, в этом туре почти не было ключевых спасений, напрямую повлиявших на исходы матчей.



Составить пятёрку было достаточно просто, сложнее — распределить между вратарями места. Тяжело выделить кого-то одного – все сыграли плюс-минус на одном уровне.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Матч с «Зенитом» был очень неудачным для ЦСКА и Акинфеева, поэтому Игорю на стадионе «Динамо» было важно сыграть уверенно, на «ноль». Острых моментов у его ворот было немного, но любые возникавшие сложности решались Акинфеевым надёжно и солидно. Отмечу плотный удар Панченко из пределов штрафной на 30-й минуте, на который Игорь отлично среагировал.

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Александр тоже провёл «сухой» матч, а у его ворот было всего два опасных эпизода, но в них он обязан был выручать команду. На 56-й минуте Максименко отразил удар Фомина со штрафного. Александр занял правильную позицию, не стал делать лишних движений и спас свою команду. Удар не был из разряда неберущихся, но мяч летел сквозь стенку на неудобной высоте.



Также отмечу игру Максименко в целом. Он прибавляет в стабильности, это поможет ему претендовать на место в составе сборной России.

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Матч в Грозном был одним из самых напряжённых в туре. На 33-й минуте после удара Глушакова спасти свою команду Джанаеву было практически нереально. Если бы Сослан это сделал – занял бы первое место в нашем рейтинге.



Ничья – тоже заслуга Джанаева. Если бы не он, «Сочи» мог уехать из Грозного без очков. «Ахмат» серьезно давил на ворота соперника, особенно во втором тайме. На 68-й минуте Сослан справился с ударом Бериши — это один из ключевых эпизодов в игре. Вратарь остался на месте и не стал совершать лишних движений. Еще один непростой эпизод — на 70-й минуте после плотного удара Понсе в ближний угол. По движению Сослана было видно, что он действовал на максимуме своих возможностей.

Главный эпизод матча случился на 93-й минуте. Беленову удалось остановить мяч на линии ворот после удара Соболева с восьми-девяти метров. Вратарь увидел вылетающий из-за ног защитников мяч в последний момент, но благодаря правильно выбранной позиции появился шанс на спасение. Александр здорово выбросил руку, но хотел отбить удар — даже не намеревался его ловить. В динамике этого не видно, но при детальном разборе бросается в глаза, что мяч отскочил в поле, а потом в живот — и пришлось его фиксировать.



Также стоит отметить, что в конце эпизода Беленов начал заваливаться в ворота, действуя не совсем технично. Это и зародило споры по поводу пересечения мячом линии ворот. Какой бы сложности ни был удар, ещё с детства вратарей учат никогда не валиться назад. Однозначно определить, пересёк мяч линию или нет, по повторам невозможно.



Благодаря этому спасению «Уфа» увезла одно очко, но в целом было видно, что Александр нервничал, особенно при игре на выходах. В прошлом туре он пропустил достаточно курьёзный гол от «Тамбова» — может, именно это и сказалось на его состоянии в матче против «Спартака».

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Отмечу главное — лучше из всей пятёрки не сыграл никто. Антон попал на первое место из-за общей сложности своих спасений. Но, по моему мнению, вратарь сборной мог бы действовать более уверенно. Например, в эпизоде на 48-й минуте после удара Влашича — просто выставить руки, а не придумывать прыжок. Может быть, здесь свою роль сыграл рикошет. На 89-й минуте случился эпизод с прострелом Щенникова, тоже с рикошетом. Шунин выбил мяч в сторону — и ему очень повезло, что отскок подхватил именно Морозов, который вынес мяч из штрафной.



Из позитивных моментов отмечу спасение Антона после прострела Фернандеса на 44-й минуте. Да и в целом у ворот «Динамо» происходило много эпизодов, с которыми Антон успешно справлялся вместе с защитой. По совокупности этих моментов и благодаря «сухому» матчу Шунин оказался на первом месте нашего рейтинга.

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