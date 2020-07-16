РПЛ, 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. Важнейший матч в борьбе за путёвки в ЛЧ. LIVE!

РПЛ, 29-й тур. "Локомотив" - ЦСКА

ОНЛАЙН

18:00. Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня в Москве сойдутся «Локомотив» и ЦСКА, этот матч может существенно повлиять на расклад сил в борьбе за Лигу чемпионов. Если «железнодорожники» хотя бы сыграют вничью, то гарантируют себе место в Лиге чемпионов.



Впрочем, даже поражение в московском дерби не лишит команду Николича шансов на путёвку в самый престижный клубный турнир Европы. В этом случае нужно будет только обыгрывать «Урал». Тогда вне зависимости от результатов других встреч «Локо» займёт минимум третью строчку в РПЛ.

ЦСКА может рассчитывать на второе место в РПЛ даже после матча с «Рубином», завершившегося вничью. Для этого нужно побеждать «Локомотив», ждать потери очков «железнодорожников» в Екатеринбурге, а затем обыгрывать «Тамбов». При этом «Краснодар» должен набрать не больше пяти очков в трёх встречах.



Если же только один из конкурентов ЦСКА заработает чуть больше очков, то «армейцы» вряд ли сильно расстроятся. В таком случае ЛЧ всё равно будет им гарантирована.



Однако если «армейцы» хоть в одной из игр потеряют очки, то, скорее всего, останутся без Лиги чемпионов в будущем сезоне.