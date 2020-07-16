РПЛ, 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. Важнейший матч в борьбе за путёвки в ЛЧ. LIVE!

РПЛ, 29-й тур. "Локомотив" - ЦСКА
ОНЛАЙН
18:00. Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня в Москве сойдутся «Локомотив» и ЦСКА, этот матч может существенно повлиять на расклад сил в борьбе за Лигу чемпионов. Если «железнодорожники» хотя бы сыграют вничью, то гарантируют себе место в Лиге чемпионов.
Впрочем, даже поражение в московском дерби не лишит команду Николича шансов на путёвку в самый престижный клубный турнир Европы. В этом случае нужно будет только обыгрывать «Урал». Тогда вне зависимости от результатов других встреч «Локо» займёт минимум третью строчку в РПЛ.
ЦСКА может рассчитывать на второе место в РПЛ даже после матча с «Рубином», завершившегося вничью. Для этого нужно побеждать «Локомотив», ждать потери очков «железнодорожников» в Екатеринбурге, а затем обыгрывать «Тамбов». При этом «Краснодар» должен набрать не больше пяти очков в трёх встречах.
Если же только один из конкурентов ЦСКА заработает чуть больше очков, то «армейцы» вряд ли сильно расстроятся. В таком случае ЛЧ всё равно будет им гарантирована.
Однако если «армейцы» хоть в одной из игр потеряют очки, то, скорее всего, останутся без Лиги чемпионов в будущем сезоне.
В «Локомотиве» сейчас всё не очень гладко, продолжается война между фанатами и руководством клуба. Вот взгляд Григория Телингатера на всю эту историю.
Сенников: пока для Лиги чемпионов предпочтительнее выглядит «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.
«ЦСКА отступать некуда, у них последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов. Они не будут отсиживаться в обороне и будут стараться играть остро. «Локомотиву» тоже нельзя проигрывать, но «Краснодар» вновь потерял очки, поэтому приемлем и ничейный результат. В психологическом плане не могу сказать кто лучше, но у ЦСКА был эмоциональный подъём после разгромных побед и дерби. Но пропускать от «Рубина» на последних минутах всегда обидно, и они немного расстроены этим фактом.
На данный момент, по составу, и может даже по игре, для Лиги чемпионов предпочтительнее выглядит «Локомотив», если клуб не покинут ведущие игроки. Но никто не может знать, как будут действовать ЦСКА или «Краснодар» если попадут в главный еврокубок. У них будут усиления за счёт новых финансовых вливаний. Сама игра покажет насколько «Локомотив» готов повторить результат прошлого года.
Изменения в «Локомотиве», которые видны, связаны с тем, что команда больше контролирует мяч. В техническом плане ребята прибавили, в каждой игре мяч держится около 60 процентов времени. На своём поле они должны играть первым номером. А вот тактические моменты тянутся от прошлого «Локомотива», ничего нового нет. Из-за коронавируса ещё и пострадали качества определённых игроков, но Алексей Миранчук стал играть лучше. В этот период он очень активен и создаётся ощущение, что Алексей реально хочет уехать играть в Европу и покинуть клуб», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
История одного великого матча между «Локомотивом» и ЦСКА. С воспоминаниями очевидцев.
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