ЦСКА легко выиграет, «Спартак» снова потеряет очки? Прогнозы на 2-й тур РПЛ

В стартовом туре РПЛ половина матчей – четыре из восьми – закончилась со счётом 2:0. Лучший результат в нашем конкурсе показал Руслан Нигматуллин, угадавший счёт матчей «Тамбов» — «Ростов» и «Арсенал» — «Ахмат», а также исходы встреч «Урал» — «Динамо» и «Ротор» — «Зенит». Итого — 12 очков.

Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко заработал 7 баллов, угадав счёт матча «Ротор» — «Зенит» и исходы игр «Химки» — ЦСКА и «Тамбов» — «Ростов».

Болельщик Кирилл Иванычев из Альметьевска предсказал счёт игры «Химки» — ЦСКА и исходы матчей «Уфа» — «Краснодар» и «Ротор» — «Зенит». Те же 7 очков.

Играем дальше.

Ещё и Дзюба забил не по правилам! От судей пострадали не только «Спартак» и «Рубин» Разбираем судейство тура с арбитром Игорем Федотовым. Оказывается, были матчи, в которых вопросов к судьям нет.

Прогноз специалистов

Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита» и «Спартака»:

«Арсенал» — «Уфа» — 2:0

«Уфа», как всегда, будет играть в оборонительный футбол. Но у «Арсенала» есть потенциал в атаке, чтобы забить.

«Сочи» — «Химки» — 1:0

После ничьей со «Спартаком» «Сочи» постарается сделать всё, чтобы взять три очка. И скорее всего, возьмёт их.

«Спартак» — «Ахмат» — 2:1

«Спартак» — фаворит в этом матче, ему необходима победа.

«Динамо» — «Ротор» — 0:0

Мне понравилось, как грамотно «Ротор» действовал в обороне против «Зенита». «Динамо» ждёт тяжёлый матч.

«Ротор» 16 лет был чёрт знает где. Кривое зеркало нашего футбола – кто-то туда смотрится? О самом главном. И даже немного про Широкова и «Спартак».

«Рубин» — «Урал» — 1:1

Встречаются две примерно равные команды. Обе ставят на сезон для себя одинаковые задачи. Думаю, их устроит ничья.

ЦСКА — «Тамбов» — 3:0

Красно-синие неплохо начали сезон: они показывают хороший уровень футбола в атаке. Мы видели, как в конце прошлого сезона разыгрался Чалов. Думаю, у москвичей в этом матче проблем не возникнет.

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2

В Черкизово встретятся клубы, которые ставят на сезон высокие задачи. Уверен, что «Краснодар» вынес должные выводы из прошлого сезона. «Локомотив» сыграет в открытый футбол, чем и воспользуется команда Мусаева.

«Краснодар» ударно стартовал. 3 причины надеяться на прогресс «быков» в новом сезоне 3:0 на выезде над «Уфой» — это очень круто.

«Ростов» — «Зенит» — 0:1

«Ростов» будет играть вторым номером. У «Зенита» сейчас лучшая атака в чемпионате, чемпион редко когда не забивает. «Ростову» будет очень тяжело справиться с натиском сине-бело-голубых.

Прогноз читателей

Егор Уткин (Калуга):

«Арсенал» — «Уфа» — 1:1

Уфимцы хорошо играют на выезде — последний раз в гостях они проигрывали в марте. «Арсенал» в прошлом туре не смог забить «Ахмату», но сейчас ему улыбнётся удача. Однако победить не удастся.

«Сочи» — «Химки» — 2:1

«Сочи» после игры со «Спартаком» должен находиться на эмоциональном подъёме, поэтому обязан обыграть новичка лиги.

«Спартак» — «Ахмат» — 2:2

Месяц назад «Ахмат» пропустил три мяча от «Спартака». Сейчас команда Талалаева увезёт из Москвы как минимум ничью.

«Вася! Больше времени не будет». Что значат слова судьи перед пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Игорь Федотов объясняет эту двусмысленную фразу и другие нюансы переговоров между судьями.

«Динамо» — «Ротор» — 1:1

В игре против «Зенита» «Ротор» дал понять всем, что забить ему в этом сезоне будет непросто. «Динамо» после победы в Екатеринбурге вряд ли сможет обыграть упрямого соперника.

«Рубин» — «Урал» — 2:1

«Рубин» после поражения в прошлом туре обязан реабилитироваться перед своими болельщиками и взять три очка.

ЦСКА — «Тамбов» — 3:1

«Армейцы» ещё в конце прошлого сезона набрали хороший ход. Домашняя игра против аутсайдера станет для красно-синих лёгкой прогулкой.

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:2

«Краснодар» начал сезон с уверенной победы над «Уфой» и вернётся домой с шестью очками после двух туров.

«Ростов» — «Зенит» — 1:2

«Зенит» по-прежнему лучшая команда нашего чемпионата, поэтому без проблем разберётся с «Ростовом».

«Зениту» нужно усиление. Чего не хватает для Лиги чемпионов Два-три новичка наверняка ещё будут.

Прогноз журналистов

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»

«Арсенал» – «Уфа» – 1:0

Гадать результаты второго тура – такое себе занятие. Хуже только прогнозировать первый. Ну да ладно. Наличие «Уфы» как бы подсказывает нам, что по количеству голов будет низовой матч. После первого тура чуть больше верится в «Арсенал».



«Сочи» – «Химки» – 1:1

Уже все пошутили, что это матч дублей «Зенита» и «Спартака»? В битве бастардов не может быть фаворита!!!



«Спартак» – «Ахмат» – 2:0

Я не представляю, каково будет судить Турбину после слов Федуна. Ошибка арбитра в пользу «Ахмата» может привести к снятию «Спартака» с турнира. Мне почему-то не кажется, что в ворота Максименко назначат пенальти. Посмотрим! Посмотрим!



«Рубин» – «Урал» – 2:0

В первом туре обе команды проиграли на своём поле – 0:2. Хотя тут нужно понимать, что уровень соперников был разным. Думаю, «Рубин» выиграет ещё и потому, что подбор футболистов у казанцев лучше. Да и в плане подготовки к сезону опыт Слуцкого явно перевешивает опыт Матвеева.



«Динамо» – «Ротор» – 1:0

Вы хотя бы представляете, насколько сильным стало «Динамо», если там даже Н'Жье забивает? Прям в угол бьёт, а не как обычно. Разве такую команду может что-то остановить?



ЦСКА – «Тамбов» – 3:0

Болею персонально за Рыжикова, которому вот-вот исполнится 40 лет, а он всё не заканчивает с футболом. Увы, в этом туре ему будет тяжко. Особенно если Влашич вернётся с переговоров с «Наполи».

«У меня лишь три седых волосика!» Рыжиков и в 40 лет остаётся в РПЛ Душевное интервью с главным ветераном лиги.

«Локомотив» – «Краснодар» – 2:3

Последние две игры – огонь, а это вообще главный матч. Я уже вижу, как Вандерсон разрывает на скорости, а Алексей Миранчук каждым голом выбивает себе более солидный контракт (то ли с «Локо», то ли с кем-то из Европы).



«Ростов» – «Зенит» – 2:2

Обе забьют. Грузим хату! Если ставка не зайдёт, то я извинюсь в комментариях под этой статьей, а вы ответите, что Телингатер ни хрена не понимает в футболе.

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